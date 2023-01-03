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Покупаем игровой процессор для бедного геймера на деньги, найденные под новогодней ёлкой
Если вам очень нужен компьютер, то самое время купить его прямо сейчас
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Представьте себе такую ситуацию вы потратили почти все деньги на новогодние праздники. Все остались довольны подарочками, но тут вы обнаруживаете, что вам срочно нужен компьютер. Мало ли для чего, но здесь и сейчас. Вполне возможно, что через пару месяцев вы бы смогли взять что-то помощнее, но сегодня выбор ограничен, ведь количество денег в вашем кошельке не радует. Если вы уже начали по этому поводу переживать, то самое время остановиться, ведь после Нового года в магазинах полно выгодных предложений. Загляните под ёлочку, вдруг там ещё остались не распакованные подарочки, в одном из которых можно найти деньги на покупку процессора. 

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В данном материале мы остановимся на нескольких сценариях, обсудив наиболее выгодные варианты для каждого из случаев. Очевидно, что что-то мы всё же упустили, поэтому предлагайте свои варианты в комментариях. Ну и учитывайте, что цены постоянно меняются. Курс остаётся нестабильным, а значит рубчик может подешеветь, что приведёт к резкому повышению цен на процессоры. 

Начать наш обзор предлагаем с Ryzen 5 5600X. Если у вас нет желания удивлять своих знакомых высокими показателями в синтетических тестах, то этот процессор подойдёт для решения любых задач. В играх он обеспечивает приемлемую производительность на видеокарте уровня GeForce RTX 3070, хотя может справляться с чем-то и мощнее. 6 ядер вытягивают любые рабочие сценарии, ну а собрать компьютер на основе Ryzen 5 5600X вы можете за гроши. Не нужно думать о дорогой видеокарте и оперативной памяти, ну а в будущем можно ощутимо усилить производительность системы за счёт покупки более мощного Ryzen 9 5900X.

Core i5-12400F – это выгодное предложение для тех, кто привык покупать камни Intel. Что любопытно, российская цена вплотную подобралась к рекомендованной, а значит перед нами уникальный шанс собрать неплохой компьютер, потратив на него минимальное количество денег. Материнские платы на бюджетном чипсете H610 в наличии, а сам Core i5-12400F останется актуален ещё много лет. Согласитесь, что обычному пользователю не нужно 16 ядер с тактовой частотой 5.8 ГГц. Хотелось бы, но не путём переплаты за компьютер в размере 100 000 рублей. 

Ryzen 5 5600G может стать оптимальным выбором для тех, кто не планирует посвящать всё свободное время играм, но иногда запускает танки и шутеры. Можно сказать, что вы получаете шанс не только купить неплохой компьютер без переплат, но и доступ к своим любимым играм без покупки отдельной видеокарты. А ведь даже GeForce RTX 3060 стоит дороже 30 000 рублей. Получается, что вы экономите, оставаясь в числе геймеров, ну а когда возникнет потребность поиграть в новые требовательные новинки, придётся раскошелиться на дискретный графический чип.

Не забывайте, что многие пользователи ищут любой способ сэкономить. В связи с этим предлагаем обратить внимание на Ryzen 5 4600G. Процессор вышел на год раньше указанного выше камня и предлагает почти такую же производительность. Заметно падение скорости в сложных сценариях, поскольку сам камень имеет на 200 МГц меньше тактовую частоту. Эксперты советуют геймерам попробовать себя в разгоне оперативной памяти. На процессорах AMD такая возможность не стоит ничего, но позволит увеличить фрамрейт в играх на 10% и выше. Получится, что вы сэкономите 3 тысячи рублей, но не потеряете в игровой производительности.

Ryzen 3 4100 предназначен для тех, кто не ставит перед собой задачу покорение игровых пьедесталов на высоких разрешениях с ультимативной графикой. Здесь всего 4 ядра и низкие тактовые частоты, что не мешает данному процессору спокойно справляться со всеми задачами. Учитывайте, что делает он это хуже, чем тот же Ryzen 5 5600X, но ведь вы экономите 5 тысяч рублей, а значит покупка может быть оправдана. В комплекте с Ryzen 3 4100 уже идёт система охлаждения, а значит в итоге вы сэкономите больше 6 тысяч по сравнению с Ryzen 5 5600X.

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Ну и дабы закрепить экономию, можно присмотреться к Core i3-12100F. Здесь те же 4 ядра, что и на Ryzen 3 4100, а разницы в производительности почти нет. Получается, что это вариант для тех, кто предпочитает Intel. Кстати, если вы купите такой камень, то в будущем сможете поставить на его место Core i5-13400F или более быстрый процессор нового поколения. На этот раз синие сохранили преемственность сокета, что в последнее время происходит крайне редко.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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18:04
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Покупаем игровой процессор для бедного геймера на деньги, найденные под новогодней ёлкой
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