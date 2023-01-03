Флагманы вернулись к тем ценам, которые были при курсе 62-к-1

Предновогодняя корректировка курса рубля стала неприятным сюрпризом для жителей России. В тот момент, как по всему миру магазины предлагали покупателям скидки, пытаясь продать как можно больше товаров, в российской рознице шёл обратный процесс, когда цены росли каждый день. После того, как курс перевалил отметку 72-к-1, видеокарты резко подорожали, а в результате геймеры остались сидеть под ёлочкой со старыми комплектующими.

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Сегодня можно констатировать, что ажиотаж спал, геймеры ещё долго не придут в магазины, поскольку растратили деньги на всякие предновогодние мелочи, а значит самое время для скидок. Решение неочевидно, но многие забывают о том, что именно после Нового года можно купить те или иные товары по лучшим ценам. Что и говорить, если даже в Европе перед праздниками задирают цены повыше, ну а после праздников не остаётся ничего лучше, чем радовать покупателей дисконтами.

Сегодня мы изучим несколько графических чипов NVIDIA, которые вы можете купить намного дешевле, чем 31 декабря. К примеру, GeForce RTX 4090 стоит 143 тысячи рублей. Перед праздником вам бы пришлось выложить 165 тысяч, а были дни, когда стоимость стартовала со 175 тысяч рублей. Надеемся, что флагман не нуждается в представлении, ведь мы говорим об ультимативном решении, способном справляться с самыми требовательными играми без падения фрамрейта даже в 4К.

Несмотря на то, что курс рубля 70-к-1, вы можете купить GeForce RTX 4080 за 106 тысяч рублей. Перед нами один их самых противоречивых релизов 2022 года, ну а решение поднять цену на данный игровой сегмент и вовсе вызвало недовольство геймеров. В то же время, это вторая по скорости видеокарта NVIDIA, которая обладает отличными показателями быстродействия. На этот раз зелёные не стали жадничать, а в результате видеокарта получила 16 Гб видеопамяти, что позитивно сказалось на производительности и точно понравится тем, кто покупает графические чипы с прицелом на потенциал.

А вот GeForce RTX 3080 Ti за 94 тысячи рублей выглядит сомнительно. Разница по производительности с GeForce RTX 4080 достигает 25%, при этом вы экономите всего 10 тысяч рублей. Нам такая выгода кажется невыгодной (как бы странно это не звучало), и не забывайте, что у GeForce RTX 3080 Ti ещё и 12 Гб видеопамяти, а также нет поддержки технологии DLSS 3.0. Получается, что вы проигрываете по всем направлениям, получая небольшую скидку. Если у вас есть 94 тысячи рублей, напрягитесь немного, доплатив за GeForce RTX 4080. Это не самая оптимальная видеокарта на рынке по соотношению цены и быстродействия, но пока во флагманском сегменте она выглядит неплохо.

GeForce RTX 3080 за 74 тысячи кажется нам ещё менее привлекательной, поскольку ранее такая видеокарта стоила уже 60 тысяч рублей. Получается, что вы переплачиваете на ровном месте, а получаете 10 Гб видеопамяти. Доступа к DLSS 3.0 не будет, но это не главная проблема. Дело в том, что GeForce RTX 3080 должна стоит ниже 1000 долларов, тогда как сегодня в российской рознице за неё просят намного дороже, чем на старте продаж в США. А ведь прошло больше двух лет, а значит стоило бы учитывать фактор времени в расчётах.

За GeForce RTX 3070 Ti просят 56 тысяч, что позволяет говорить о том, что перед нами незначительный рост стоимости. Учитывая, что курс рубля уже 70-к-1, такая видеокарта смотрится интересно, хотя было бы лучше увидеть её дешевле 50 тысяч рубликов. Сегодня с GeForce RTX 3070 Ti вы можете оставаться в 4К, но уже завтра придётся снижать разрешение дисплея до 2К, либо настройки графики. Это неизбежно, ну а 8 Гб видеопамяти – это жирный минус, который ставит потенциал всей линейки NVIDIA предыдущего поколения под вопрос.

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Остановимся на GeForce RTX 3070 Ti за 45 тысяч. Повторимся, что было бы неплохо, если бы цена на такой графический чип стартовала с 40 тысяч рублей. Учитывая текущий курс, такое решение смотрелось бы выгодным, хотя переплата в 5 тысяч не выглядит огромной. Здесь всё дело в вашем отношении к деньгам. Если вы хотите сэкономить, то можно присмотреться к чему-то попроще, ну а каждый геймер видит перспективы своего компьютера под особенным углом. Покупайте только то, что кажется вам выгодным, ведь платите за весь этот праздник жизни только вы.