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В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
Некий ИП Зайцев выложил за оборонное предприятие 245 миллионов рублей
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Многие эксперты отмечают, что Россия изменила тактику ведения боевых действий в Украине, а большие наступательные операции если и планируются, то пока об этом ничего не известно. При этом группировка остаётся малочисленной, что снижает логистическую нагрузку и потребности в технике. Очевидно, что группировка в миллион солдат нуждается в большем количестве бронированных машин, вот только СВО – это не спокойная прогулка, в рамках которой можно в худшем случае пробить колесо о случайно брошенный на обочине гвоздь. Всё дело в том, что артиллерийские дуэли никто не отменял, а значит техника приходит в негодность, постоянно требуя обслуживания и ремонта. При Советском Союзе было налажено множество производств, способных взять на себя подобные задачи, вот только до наших дней дожили не все. 

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90-е годы ощутимо потрепали военную промышленность России и многих стран бывшего СССР, ну а выстоявшие в схватке с разрухой и временем могли бы стать основой для нового технического прорыва. Похоже, не всё так просто, ведь военные заводы продолжают разрушаться, а некоторые даже уходят с молотка. Как стало известно, 30 декабря 2022 года «Ростех» продал 9-й ЦАРЗ некому Зайцеву Николаю Кирилловичу, зарегистрированному в качестве частного предпринимателя в Твери. Из документов можно сделать вывод, что состоялись электронные торги, где единственным заявителем оказался тот самый Зайцев, предложивший за оборонное предприятие 245 035 555 рублей и 55 копеек. Неясно, на основании чего была выбрана такая сумма, хотя это уже не так важно, ведь «Ростех» одобрил сделку. Отдельно отмечается, что сам Зайцев действует в интересах ООО «Энгельсский металл», а после вступление в права собственности ремонтный завод будет полностью утилизирован.

Согласно всё тем же официальным данным, уставный капитал предприятия равняется более 817 миллионов рублей при наличии задолженности в размере 1.2 миллиарда рублей. Цифры немного больше, но в данном случае сотни тысяч рублей погоды не делают. Так вот, только долг перед ФНС РФ составляет 738 миллионов рублей и перед «РосТех» ещё 450 миллионов рублей. Из предоставленных документов сложно понять, планирует ли вообще Зайцев выплачивать долги, или государство вместо 1.2 миллиарда рублей получит всего 245 миллионов с копейками. Эксперты отмечают, что даже сегодня, имея не лучший вид, завод мог бы ремонтировать не меньше 300 единиц БМП различных модификаций. При необходимости возможно расширение работы до двух смен, что позволило бы выйти на ремонт 450 и даже 500 единиц указанной выше техники. Отдельно отмечается, что сам завод находится недалеко от фронта, что делает его особенно ценным в сложившихся условиях.

Стоит понимать, что мы с вами знаем далеко не всё, поэтому делать скоропалительных выводов не стоит. Известно, что остановить продажу завода пытались чиновники высшего ранга. К примеру, существование завода, как работающей единицы отстаивал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. С его подачи, а также активной работы местных журналистов информация добралась до Госдумы, после чего Вячеслав Володин не только пообещал вмешаться в дело, но и встретился с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым. Повторимся, что информации слишком мало, чтобы делать скоропалительные выводы, ну а в прессе есть выводы экспертной комиссии, свидетельствующие о том, что предприятие скорее мертво, чем живо. Не исключено, что было принято решение избавиться от убыточного завода, который не способен вернуться в строй. Мы не знаем о состоянии станков и технической готовности оборудования осуществлять ремонт бронетехники. Также ничего неизвестно о том, насколько цеха обустроены всем необходимым для работы в холодных условиях. 

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Как мы уже писали выше, в России достаточно мест, где можно отремонтировать технику, но лишь единицы из подобных предприятий располагаются так близко к границе с Украиной. Если у вас есть вопросы, переходите по ссылкам (и 2). Авторы проходятся с критикой по всем вышестоящим инстанциям, пытаясь найти виновных в происходящем. Вполне возможно, что завод следовало продать, поскольку он далёк от современных требований, предъявляемых к подобным предприятиям. Ну или причина другая, решайте сами. 

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#военные технологии
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FelsheR-BAN100549
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Да этот фейк фигня, по сравнению с тем, что вы на НГ Москву с Питером бомбили! Так держать! Реально поржали)) Новая методичка пришла?))
В России за копейки продали прифронтовой завод по ремонту БМП – предприятие распилят на металл
_KVV
12:08
А когда дешевело то. Я когда-то штатах поужинать мог на 10 баксов, теперь тоже самое от 100 и выше. в10 раз, но зарплата меня и коллег поднялась максимум а это время раза в 2.
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3000kyky Sakh
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FelsheR-BAN100549
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