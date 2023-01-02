Ранее этот же блогер заставил Windows ХР работать на процессоре с частотой 1 МГц

Windows ХР уже давно не фигурирует в рейтинге популярных операционных систем, но до сих пор остаются фанаты, которые рассказывают о том, какой невероятной была старая операционная система. Отметим, что со стабильностью у Windows ХР постоянно возникали проблемы, а вот требования к железу были минимальными. Вы могли купить простенький компьютер с небольшим количеством оперативной памяти, получая приемлемую производительность в любых задачах. А вот Windows Vista уже не была такой универсальной, ощутимо прибавив к требованиям, а также представив спорный интерфейс. Со временем мощность процессоров возросла, а к моменту выхода Windows 7 изменения дизайна уже не казались революционными. В результате именно эта система стала народной, завоевав любовь миллионов пользователей по всему миру.

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Ничто не вечно, поэтому время Windows 7 уже давно вышло, а вот энтузиасты не планируют оставлять старую операционную систему в покое. Популярный блогер NTDEV решил провести очередной эксперимент, бросив себе необычный вызов. Так, он умудрился запустить Windows 7 на довольно необычной сборке: процессор с тактовой частотой 5 МГц и 128 Мб оперативной памяти. Глаза вас не подводят, а ошибки в тексте нет. Поскольку отыскать процессор с такой тактовой частотой и поддержкой современных технологий невозможно, то было решено воспользоваться Pentium-S. Данный камень работает на частоте 1 ГГц, а блогер умудрился понизить её до 50 МГц, после чего путём редактирования исходного кода Х86 добился желаемого результата. Загрузка системы происходит на виртуальной машине и длится невероятные 28 минут. Всё это можно увидеть в ролике ниже, где есть несколько комментариев от автора эксперимента.

Доступна работа в обычном и безопасном режиме, хотя из-за низкой тактовой частоты процессора приходится провести редактирование данные конфигурации загрузки. В результате мы видим упрощённую версию рабочего стола из безопасного режима. При этом для стабильной работы Windows 7 пришлось основательно порезать системные ресурсы. Под нож пошли программы и утилиты, которые препятствовали загрузке операционной системы. К примеру, снизив частоту ниже 50 МГц выяснилось, что системная утилита logonUI отказывается запускаться. Пришлось покопаться в реестре, ну а в итоге получилась весьма странная ОС, в которой нет меню «Пуск», Проводника и многих других атрибутов, включая обои и тему Aero. Рабочий стол жутко примитивный, а доступ к командной строке реализуется при помощи сочетания клавиш Shift + F10.

Всего на процессоре с тактовой частотой 5 МГц удалось запустить 4 утилиты одновременно: Командную строку, WCPUID (показывает данные о процессоре), Winver (данные о версии Windows 7), а также работающий Блокнот. В последнем случае можно даже набирать тексты и сохранять их. Блогер отмечает, что первоначально запустил операционную систему с тактовой частотой всего 3 МГц, но в таком режиме функционал ОС оказался сильно ограничен, поэтому пришлось слегка увеличить производительность компьютера. Также была проведена попытка использовать 36 Мб оперативной памяти, но в таком случае потребовалось использовать файл подкачки, что выглядело не лучшим решением. Всего же из 128 Мб система заняла в ОЗУ 70 Мб, а значит немало остаётся под программы и компоненты.

NTDEV рассказал о ближайших планах. По его словам, он хочет заставить Windows 10 работать на процессоре с тактовой частотой меньше 1 ГГц. Сделать это пока не удалось, ну а мечтать о том, чтобы запустить более новую Windows 11 на таком медленном железе и вовсе не приходится. Блогер констатирует, что Windows 7 на видео, это не самая медленная операционная система в его жизни. Ранее он добился запуска Windows XP на процессоре с тактовой частотой 1 МГц. Только для того, чтобы такое чудо техники вообще включилось, потребовалось 3 часа. Посмотреть оба видео вы можете ниже. Используйте перемотку, ведь большую часть времени приходится ждать.









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