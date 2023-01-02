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Процессоры AMD сильно подешевели после Нового года – геймерский 6-ядерный Ryzen 5 7600Х скинул 20%
После этого актуальность сборки системы на Ryzen 5 7600Х значительно возросла
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Релиз процессоров Ryzen 7000 оказался мягко скажем неудачным. Лиза Су сделала массу просчётов, что привело к тому, что новая линейка не только находится на втором месте по быстродействию, но и невыгодна для конечного покупателя. Виной всему дорогие материнские платы и оперативная память DDR5. Несколько дней назад в прессу попали сведения о том, что руководство AMD ведёт переговоры с производителями материнских плат, надеясь уменьшить стоимость за счёт замены интерфейса PCIe 5.0, на менее дорогой PCIe 4.0. 

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Ну и в последние несколько недель перед Новым годом стало известно о том, что американские магазины устраивают большие скидки. В результате продажи Ryzen 7000 выросли что привело к росту популярности данной линейки в рознице. До выхода на первые места ещё далеко, но если Лиза Су сумеет скинуть цены на материнские платы до 100 долларов, то у линейки есть будущее. Похоже, лёд тронулся, ведь даже в российской рознице замечены большие скидки на отдельные камни. Не всё идеально, но ведь это только начало. 

Начнём с Ryzen 7 7700Х, который стоит сегодня 36 тысяч рублей. Если рубчик начнёт дорожать, то уже через пару недель мы увидим этот процессор дешевле 30 тысяч, а пока даже это намного ниже, чем было ещё неделю назад. Причины мы озвучивали выше, ведь AMD негласно скидывает цены, оставляя рекомендованную стоимость без изменений. Если говорить о перспективной сборке, то Ryzen 7 7700Х кажется нам актуальным. Он предлагает один из самых высоких уровней быстродействия в играх на рынке, при этом стоит в 2 раза дешевле флагманов. 

А вот Ryzen 9 5900Х остаётся без изменений. В играх процессор предыдущего поколения проигрывает указанному выше камню, а вот в вопросе многоядерных и многозадачных сценариев уходит далеко вперёд. Чистая математика, хотя перспектив для апгрейда у Ryzen 9 5900Х уже не остаётся. Система на базе этого процессора обойдётся вам значительно дешевле, но усилить быстродействие в будущем уже не удастся. А вот Ryzen 7 7700Х не только быстрее в играх, но и позволит поднять количество кадров в секунду за счёт замены на новый камень через несколько лет. Думайте сами, что для вас важнее, выгодная сборка здесь и сейчас, или перспектива на будущее.

Дешевеет и Core i5-13600KF. Сегодня такой камень стоит около 30 тысяч рублей, открывая широкие возможности для разгона. Кстати, под этот процессор вы можете купить материнскую плату за 100 долларов и оперативную память DDR4. Получится, что вы потратите сущие гроши, тогда как сам процессор останется быстрым, хотя и без разгонного потенциала. Core i5-13600KF справляется с самыми скоростными видеокартами и очень неплохо смотрится за свои деньги.

Рекордно дешевеет Ryzen 5 7600Х. Всё дело в том, что именно этот процессор продавался хуже всех, поскольку требовал всё ту же дорогу ОЗУ и материнскую плату, что и более дорогие камни. Получалось, что экономия на процессоре оказывалась незначительной, ну а сегодня после скидки в 20% можно позволить себе некоторые вольности. За 26 тысяч Ryzen 5 7600Х всё ещё далёк от идеала, но мы явно движемся в правильном направлении. Кстати, в США такой камень можно купить за 250 долларов или 18 тысяч рублей, а значит переплата в РФ не такая уж и большая. 

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Если вы хотите сэкономить, то можно взять один из двух процессоров: Core i5-12600KF или Ryzen 7 5800Х. В первом случае вы получаете неплохой игровой камень, которые неплохо себя показывает в играх и любых других задачах. Если у вас не самая прокачанная видеокарта, то в сторону Core i5-13600KF можно не смотреть. Прирост быстродействия окажется намного ниже ваших ожиданий, а выгода сомнительной. Что до Ryzen 7 5800Х, то его главное преимущество заключается в том, что с таким камнем собрать новый компьютер можно намного выгоднее, чем с любым 8-ядерным или даже 6-ядерным конкурентом из синего лагеря. Разгонный потенциал остаётся, хотя смысл экономии состоит в том, что вы получаете максимум по минимальной стоимости. Именно поэтому делайте упор на видеокарте, направляя основную сумму именно на этот компонент. Ну а сам Ryzen 7 5800Х легко вытянет даже самые мощные графические чипы на 50 тысяч рублей. Получается, что в разрешение 2К вы можете ворваться без любых компромиссов. 

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 5 7600х
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