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Самую быструю интегрированную видеокарту Radeon 660M протестировали в Cyberpunk 2077 и GTA 5
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По данным экспертов, в последние годы наблюдается рост продаж компьютеров и ноутбуков с интегрированными графическими чипами. На самом деле почти все системы оснащены встроенными видеокартами, но тенденция такова, что лэптопов без дискретных графических решений становится всё больше. С чем это связано, пока неясно, но сам факт того, что многие потенциальные покупатели предпочитают отказаться от игрового потенциала, говорит о многом. Это значит, что особую роль приобретают процессоры, в которых высокие тактовые частоты и неплохая производительность за разумные деньги будет соседствовать с продвинутым интегрированным графическим чипом. Увы, но Intel так и не научилась выпускать подобные продукты, поскольку на встройке синих можно запускать даже не все игры 10-летней давности, а вот у AMD есть отличные решения. 

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Не будем заглядывать слишком далеко, ведь в 2020 году вышла новая серия с относительно недорогим Ryzen 7 4700G. Процессор включал 8 ядер и разгонялся до 4.4 ГГц. Встроенная графика позволяла запускать даже требовательные игры, хотя блокбастеры всё же стоило обходить стороной. Представьте себе, что купить такой камень в рознице было невозможно, поскольку он доставался ОЕМ-поставщикам, а сама AMD выпускала мизерное количество камней с мощной интегрированной графикой. В итоге слегка улучшенная версия в виде Ryzen 7 5700G стала доступна только в апреле 2021 года, но массовый покупатель смог купить нечто подобное по привлекательным ценам не раньше осени 2021. Можно было бы списать происходящее на дефицит полупроводников, но на самом деле перед нами странная маркетинговая политика AMD, когда принимаются спорные решения, результатом которых часто становятся миллиардные потери. 

Простой пример, мобильный процессор Ryzen 5 6600H появился в продаже в начале января 2022 года. Ровно год назад. Если вы загляните в обычный магазин с ноутбуками, то и вовсе не отыщите продуктов на его основе. Похоже, красные не рвутся в бой, а ведь перед нами одно из самых интересных решений на рынке. Дело в том, что внутри скрывается графический чип Radeon 660M, который считается самой быстрой встроенной видеокартой на рынке. Десктопного наследника Ryzen 7 5700G нет уже почти два года, ну а Ryzen 5 6600H можно встретить в составе ноутбуков и небольших мини-ПК. В руки автора канала zWORMz Gaming попал крошечный Beelink SER6, внутри которого скрывается невероятная игровая мощь. Отметим, что всё познаётся в сравнении, ну а в данном случае решает энергоэффективность и цена. Beelink SER6 оснащён твердотельным накопителем ёмкостью 512 Гб, с 16 Гб оперативной памяти. На видео вы можете изучить возможности интегрированной графики Radeon 660M детальнее, а мы кратко пройдёмся по нескольким играм. 

Прежде всего нужно понимать, что производительность процессора Ryzen 5 6600H сильно зависит от тех или иных ограничений конечного продукта. Это значит, что могут быть ноутбуки, где видеокарта покажет себя лучше или хуже. Здесь же ужалось выяснить, что только в некоторых случаях вам удастся поиграть в игры в разрешение 1080р. К примеру, в Overwatch 2 придётся выставить графику на минимальные настройки, получив 80 кадров в секунду. Точно такая же ситуация и с Forza Horizon 5, где удалось выжать всего 45 кадров в секунду. А вот Need For Speed: Unbound заставить работать в 1080р без FSR не удалось, правда фрамрейт с технологией масштабирования относительно стабильный и равен 40 fps. Старушка GTA 5 летает на высоких в 1080р, ну а такие требовательные проекты, как Cyberpunk 2077 и Red Dead Redemption 2, вам удастся запустить только в 720р. Графику сразу же переводите на минимум, ну а большим плюсом встроенного GPU Radeon 660M является простой доступ к популярным шутерам. Например, в CS:GO и Valorant в 1080р можно получить больше сотни кадров в секунду, а в Fortnite с 720р около 110 fps. 

В каких-то играх положение лучше, тогда как в других дела идут далеко не идеально. В той же Dota 2 можно гонять на высоких в 1080р без ограничений, а значит и в популярных в РФ танках всё будет в полном порядке. Сам процессор показал себя с лучшей стороны, ну а политика AMD ставит в тупик. Нужно было наштамповать миллионы таких камней, что позволило бы захватить рынок ноутбуков, вот только у Лизы Су своё мнение по этому поводу. Ну а информации о том, когда мощная интегрированная графика появится на персональных компьютерах, пока нет. 

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#тесты #radeon 660m
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