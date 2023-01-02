Судя по всему, перед нами изменение официальной политики Microsoft, но комментариев от американской компании не поступало

Когда в начале марта США только разворачивали свои антироссийские санкции, первыми были задействованы транснациональные корпорации. Именно они должны были стать тем тараном, который мог обрушить экономику РФ, осложнив проведение СВО, либо сделав его невозможным. Но если Google и даже Apple долго раскачивались, продолжая играть за оба лагеря, то Microsoft сразу же сообщила, что покидает рынок РФ. Софтверный гигант прекратил продажу дисковых и цифровых версий продуктов собственного производства, рассказывая сказки о том, что на общую картину подобные действия не повлияют. Обычно в таких ситуациях иностранные компании придумывают байку о двух процентах мирового рынка. Якобы потери можно считать несущественными, хотя в реальности всё совсем не так.

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Даже в штаб-квартире NVIDIA в США знают о том, что графические чипы GeForce RTX продолжают поступать в Россию. Ещё летом журналисты задавали вопрос руководству компании, пытаясь понять суть происходящего. Тогда кто-то из заместителей Дженсена Хуанга отметил, что поставки официально остановлены, а значит сама NVIDIA не имеет к этому никакого отношения, ну а препятствовать серому импорту (на тот момент заработал параллельный импорт) нет никакого смысла, поскольку поставки по таким каналам мизерны. Словом, очень многие компании не хотят окончательно уходить из России, предпочитая оставаться на прилавках по неофициальным поставкам. Примерно такую же политику исповедуют и в Microsoft.

Там то блокируют российских пользователей, то снова открывают доступ к своим ресурсам. Прямо перед Новым годом руководство Софтверного гиганта решило сделать пользователям из РФ очередной подарочек. Так, с российских IP-адресов стало возможно скачать все актуальные версии Windows без использования способов обхода и средств VPN. Что любопытно, появился и доступ к программе Media Creation Tool, которая в значительной степени упрощает переход на операционную систему Windows 11. В этом случае нужно только скачать фирменную утилиту, после чего не прибегая к VPN дождаться обновления, а в итоге новая ОС не только установится, но и сохранит все пользовательские данные и всё совместимое программное обеспечение. Одновременно с этим можно скачать и официальные образы, которые после записи на флешку или дисковый накопитель можно установить в ручном режиме.

Эксперты отмечают, что перед нами не какая-то ошибка, а смена политики Microsoft. В условиях санкций компания предпочитает не кричать о подобных действиях из каждого утюга, ну а извлечь пользу смогут пользователи, которые легально приобрели операционную систему ранее. Так, в последнее время приходилось ждать длительной закачки через медленную сеть VPN. Многие и вовсе предпочитали скачивать официальные образы с торрентов. Эксперты напоминают, что в 2022 году количество обращений на пиратские ресурсы выросло многократно, а значит возросли и риски для конечных пользователей. Нечистоплотные авторы релизов интегрируют внутрь опасные файлы, занимающиеся кражей личных данных, вплоть до банковских карт. Иногда в образах Windows и вовсе скрывается майнер, занимающийся добычей криптовалюты, что сильно замедляет компьютер или ноутбук.

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Напомним, что даже спустя много месяцев после релиза Windows 11, установить её на все компьютеры не представляется возможным. Проблема остаётся актуальной, поскольку Microsoft не торопится отменить завышенные требования к процессору. Так, если у вас процессор Intel, то он должен быть выпущен после 2018 года. Точно такие же требования существуют и к камням AMD. Более подробно читайте об этом на официальном сайте Microsoft. Ну или скачайте программу, которая определит совместимость вашего оборудования с требованиями новой операционной системы. Утилита называется PC Health Check и также находится на официальном сайте софтверного гиганта. Ссылки в данном материале мы не оставляем.