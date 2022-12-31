Праздничные скидки сделали своё дело на рынке США, тогда как в РФ со скидками туго

Никто и не ожидал, что 2022 год будет простым, но представить даже часть сложностей, с которыми столкнутся люди по всей планете, не могли даже пессимисты. Но если вы полагали, что проблемы есть только у обычных работяг, которые вынуждены бороться с высокой инфляцией, повышением цен и политической нестабильностью, то сильно ошибались. Дело в том, что несладко живётся даже полупроводниковым гигантам. Известно, что ключевые партнёры сокращают заказы у TSMC, при этом ожидания в наступающем году гораздо скромнее тех громких заявлений, что мы слышали накануне 2022. Причина в резком падении спроса на электронику. Люди стали покупать меньше телевизоров, смартфонов и компьютеров, а одними из тех, кто уже почувствовал на себе удар, стали производители процессоров и видеокарт. Дела у NVIDIA идут не лучшим образом, но у Дженсена Хуанга есть мощная маркетинговая машина, а значит всё не так уж и плохо, а вот у AMD положение просто отвратительное.

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Продажи видеокарт падают, а аналитики уверяют, что по итогам 3 квартала 2022 года красные умудрились занять 10 или даже 8 процентов рынка. Судя по всему, итоги 4 квартала будут ещё хуже, ведь новая Radeon RX 7900 XTX только усугубила провал. Флагман греется до 110 градусов, что приводит к снижению тактовых частот и падению быстродействия, а энтузиасты столкнулись с невозможностью разгона из-под операционной системы. Ситуацию мог спасти запуск новой линейки процессоров Ryzen 7000, но и здесь всё обстоит не лучшим образом. Как вы могли слышать, Intel умудрилась обойти AMD на повороте, в результате Ryzen 9 7950X оказался только вторым, уступив Core i9-13900K в играх и рабочих задачах. Но дело даже не в том, кто занял первое почётное место, ведь вся линейка перешла на новый сокет, что повлекло за собой необходимость смены материнской платы с оперативной памятью. И вот здесь потенциальных покупателей ожидал большой сюрприз, ведь поставить недорогую DDR4 нет никакой возможности, а сами платы ещё и стартуют с 250 и выше долларов (в зависимости от региона).

Newegg

Amazon

Не было ничего удивительного в том, что продажи серии Ryzen 7000 оказались низкими. Некоторые эксперты предлагали Лизе Су уже начинать посыпать голову пеплом, ведь удачных выходов из положения просто не оставалось. Похоже, всё не так плохо, как могло показаться. По данным инсайдеров, перед Рождеством и Новым годом покупательские интересы американцев сильно изменились. Например, на площадке Newegg Ryzen 9 7950X умудрился занять 4 место, тогда как первые два традиционно занимают процессоры красного лагеря. Судя по всему, причина в снижение цены, ведь сегодня отпускная стоимость флагмана AMD составляет 568 долларов (скидка 130 долларов). На Amazon первые пять мест за красными процессорами прошлого поколения, тогда как шестую позицию занимает Core i9-13900K. Значительно лучше дела у новой серии AMD идут на Best Buy, где Ryzen 9 7950X входит в пятёрку, вытеснив за пределы десяти самых продаваемых камни серии Raptor Lake. 8-ядерный Ryzen 7 7700X и вовсе умудрился ворваться на второе место в Microcenter. В магазине наблюдаются огромные скидки, благодаря чему даже Core i9-13900K можно купить за 579 долларов, а Core i7-13700K и вовсе стоит 379 долларов.

Best Buy

Microcenter

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Как видите, предновогодние скидки на американском рынке сделали своё дело, а новая серия AMD пока не вырвалась в лидеры. Синие продолжают теснить, но выгодные цены смогли изменить мнение потенциальных покупателей, что привело к тому, что пользователи решились на апгрейд системы, выбрав в качестве основы один из процессоров серии Ryzen 7000. Вполне возможно, что случилось это ещё и потому, что в последнее время некоторые блогеры стали говорить о перспективности покупки компьютера на платформе АМ5. Причина лежит на поверхности, ведь владелец такой системы сможет заменить в будущем процессор без необходимости смены материнской платы и оперативной памяти. Если вы купили Core i9-13900K, а вместо оперативной памяти DDR5 выбрали ОЗУ прошлого поколения, то через пару лет вам придётся потратиться больше, чем владельцу Ryzen 9 7950X.