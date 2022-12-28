Не всегда стоит брать самый дорогой процессор, ведь очень многое зависит от видеокарты

Перед Новым годом многие пользователи мечтают о покупке нового компьютера. Кто-то ограничивается отдельными комплектующими, тогда как есть и те, кто накопил на полноценный системный блок. Что бы вы не выбрали, но начинать сборку лучше с процессора. Прежде всего нужно понимать, что неверный выбор камня приведёт к тому, что вы просто не войдёте в бюджет. Хорошо, если у вас в кармане всегда лежат лишние 100 000 рубликов, но чаще всего пользователи сильно ограничены финансовыми вопросами.

реклама

Ну и не забывайте, что компьютер стоит собирать под те или иные нужды. Если вы просто бездумно наберёте комплектующих, то можете получить материнскую плату за 500 долларов и процессор за 100 баксов. Смысла от таких растрат не будет, а вы получите сомнительный компьютер с отвратительной производительностью. Ну и стоит учитывать, что большая часть пользователей покупает процессоры среднего ценового сегмента. Определить данную категорию сложно, но мы попытаемся.

Начать предлагаем с Ryzen 5 5600Х. Процессор прекрасно себя зарекомендовал как для полной сборки, так и для апгрейда. Особенно выгодным кажется второй вариант. Допустим, вы где-то раздобыли системный блок на стареньком Ryzen 3 1300Х. Отлично, покупаем Ryzen 5 5600Х, к нему недорогой кулер и получаем рост быстродействия до двух раз на ровном месте. Вложения окажутся минимальными, ну и не забывайте, что для игр потребуется видеокарта. Владельцы недорогих процессоров предпочитают графические чипы до 30 тысяч рублей, ну а условная GeForce RTX 3050 покажет себя с лучшей стороны. Ryzen 5 5600Х во многих странах входит в тройку популярных процессоров, ну а народная слава не может ошибаться.

Ryzen 7 5800Х по праву считается одним из лучших камней последних поколений, предлагая высокие тактовые частоты, низкие требования к системе охлаждения и отличную производительность. Возможность апгрейда по указанному выше сценарию присутствует и здесь, ну а сам процессор ещё и включает 8 ядер. Многие потенциальные покупатели сомневаются, поскольку видят синтетические тесты, в которых между Ryzen 7 5800Х и новинками текущего поколения большая разница в играх. На самом деле у вас так не будет, ведь вы не станете покупать видеокарту за 2 тысячи долларов. Именно поэтому Ryzen 7 5800Х остаётся отличным предложением, поскольку может обеспечить достойную работу видеокарты уровня GeForce RTX 3070.

Как альтернативу можно взять Core i5-12600KF. Вкладывать десятки тысяч рублей в разгон процессора предыдущего поколения мы вам не рекомендуем, ну а сам по себе этот камень предлагает отличную производительность без ощутимых минусов. Разгонный потенциал есть, но его раскрытие обойдётся вам в кругленькую сумму.

Если вы решили перейти на новое поколение процессоров AMD, то можно начать с Ryzen 5 7600Х. Здесь вас ждёт ощутимый прирост производительности в играх. Увы, но заметно это будет только на действительно дорогих видеокартах. Придётся уговорить себя потратиться на материнскую плату, ну а покупка оперативной памяти DDR5 не является трагедией. На самом деле через год вам в любом случае понадобиться переходить на ОЗУ нового поколения. Почему бы не сделать это сегодня? Кто знает, вдруг цены подрастут ещё больше.

рекомендации RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке -15% на 3060 MSI - цены мощно идут вниз 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом -7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр Теперь 4080 значительно дешевле 3090 <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 4080 MSI Gaming дешевеет не смотря на курс 3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр 15000р скидка на 4090 MSI Gaming 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K

Core i5-13600KF занимает последний рубеж перед отметкой в 30 тысяч рублей. Процессор показывает отличные результаты в играх и примерно равен по быстродействию с Ryzen 5 7600Х. Для тех, кто планирует использовать разгонный потенциал Core i5-13600KF, он обойдётся в кругленькую сумму. Ну а все остальные могут сэкономить. К примеру, в продаже есть под этот процессор материнские платы за 100 долларов, а сам камень ещё и поддерживает оперативную память DDR4. Получается разумная экономия, хотя и вы немного подрежете крылья своему Core i5-13600KF.