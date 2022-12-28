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Почему сборку компьютера стоит начинать с процессора, и что купить под ёлочку экономному геймеру
Не всегда стоит брать самый дорогой процессор, ведь очень многое зависит от видеокарты
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Перед Новым годом многие пользователи мечтают о покупке нового компьютера. Кто-то ограничивается отдельными комплектующими, тогда как есть и те, кто накопил на полноценный системный блок. Что бы вы не выбрали, но начинать сборку лучше с процессора. Прежде всего нужно понимать, что неверный выбор камня приведёт к тому, что вы просто не войдёте в бюджет. Хорошо, если у вас в кармане всегда лежат лишние 100 000 рубликов, но чаще всего пользователи сильно ограничены финансовыми вопросами.

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Ну и не забывайте, что компьютер стоит собирать под те или иные нужды. Если вы просто бездумно наберёте комплектующих, то можете получить материнскую плату за 500 долларов и процессор за 100 баксов. Смысла от таких растрат не будет, а вы получите сомнительный компьютер с отвратительной производительностью. Ну и стоит учитывать, что большая часть пользователей покупает процессоры среднего ценового сегмента. Определить данную категорию сложно, но мы попытаемся.

Начать предлагаем с Ryzen 5 5600Х. Процессор прекрасно себя зарекомендовал как для полной сборки, так и для апгрейда. Особенно выгодным кажется второй вариант. Допустим, вы где-то раздобыли системный блок на стареньком Ryzen 3 1300Х. Отлично, покупаем Ryzen 5 5600Х, к нему недорогой кулер и получаем рост быстродействия до двух раз на ровном месте. Вложения окажутся минимальными, ну и не забывайте, что для игр потребуется видеокарта. Владельцы недорогих процессоров предпочитают графические чипы до 30 тысяч рублей, ну а условная GeForce RTX 3050 покажет себя с лучшей стороны. Ryzen 5 5600Х во многих странах входит в тройку популярных процессоров, ну а народная слава не может ошибаться. 

Ryzen 7 5800Х по праву считается одним из лучших камней последних поколений, предлагая высокие тактовые частоты, низкие требования к системе охлаждения и отличную производительность. Возможность апгрейда по указанному выше сценарию присутствует и здесь, ну а сам процессор ещё и включает 8 ядер. Многие потенциальные покупатели сомневаются, поскольку видят синтетические тесты, в которых между Ryzen 7 5800Х и новинками текущего поколения большая разница в играх. На самом деле у вас так не будет, ведь вы не станете покупать видеокарту за 2 тысячи долларов. Именно поэтому Ryzen 7 5800Х остаётся отличным предложением, поскольку может обеспечить достойную работу видеокарты уровня GeForce RTX 3070.

Как альтернативу можно взять Core i5-12600KF. Вкладывать десятки тысяч рублей в разгон процессора предыдущего поколения мы вам не рекомендуем, ну а сам по себе этот камень предлагает отличную производительность без ощутимых минусов. Разгонный потенциал есть, но его раскрытие обойдётся вам в кругленькую сумму. 

Если вы решили перейти на новое поколение процессоров AMD, то можно начать с Ryzen 5 7600Х. Здесь вас ждёт ощутимый прирост производительности в играх. Увы, но заметно это будет только на действительно дорогих видеокартах. Придётся уговорить себя потратиться на материнскую плату, ну а покупка оперативной памяти DDR5 не является трагедией. На самом деле через год вам в любом случае понадобиться переходить на ОЗУ нового поколения. Почему бы не сделать это сегодня? Кто знает, вдруг цены подрастут ещё больше. 

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Core i5-13600KF занимает последний рубеж перед отметкой в 30 тысяч рублей. Процессор показывает отличные результаты в играх и примерно равен по быстродействию с Ryzen 5 7600Х. Для тех, кто планирует использовать разгонный потенциал Core i5-13600KF, он обойдётся в кругленькую сумму. Ну а все остальные могут сэкономить. К примеру, в продаже есть под этот процессор материнские платы за 100 долларов, а сам камень ещё и поддерживает оперативную память DDR4. Получается разумная экономия, хотя и вы немного подрежете крылья своему Core i5-13600KF.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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