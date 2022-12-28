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Спустя 2 года после релиза видеокарты NVIDIA продаются дороже рекомендованных цен даже в США
На Amazon, Newegg и BestBuy выгодных предложений почти нет
рекомендации
4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60
3080 дешевле 70 тр - цены снова пошли вниз
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

После резкого повышения цен на видеокарты в 2021 году, летом 2022 наблюдалась самая настоящая оттепель. В какой-то момент стоимость флагманов вышла за рекомендованные рамки, а после мы увидели, GeForce RTX 3090 за 800 долларов, GeForce RTX 3080 за 500 и GeForce RTX 3090 Ti за 1200. Стоит заметить, что всё это было доступно исключительно американским геймерам, тогда как любители компьютерных игр из РФ так и не увидели долгожданных скидок. Выгодные предложения были и здесь, но по сравнению с ценами на Amazon, Newegg и BestBuy, российская розница оказалась злой мачехой и не способствовала росту покупательской способности. Что любопытно, в Европе дела шли лучше, но до указанных выше американских магазинов было далеко. Стоит заметить, что NVIDIA отчаянно упиралась, не желая предоставлять скидки, но выбора у компании не было, ведь требовалось расчистись склады перед релизом новой серии графических чипов. Похоже, фокус удался ведь сегодня даже в американской рознице нет выгодных предложений. 

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По данным Hardwaretimes, сегодня крупнейшие американские ритейлеры не балуют местных геймеров, а Amazon, Newegg и BestBuy заняли выжидательную позицию. Итак, купить видеокарты серии GeForce RTX 3060 можно с наценкой от 20 долларов и выше, тогда как за более прокачанную GeForce RTX 3060 Ti придётся доплатить от 50 долларов и выше. Есть откровенно странные предложения, стоимость которых удивляет даже фанатов брендовых моделей, но популярностью такие позиции не пользуются. GeForce RTX 3070 и GeForce RTX 3080 американские геймеры могут купить по рекомендованной стоимости. Радоваться здесь нечему, ведь летом было намного дешевле. Что до GeForce RTX 3080 Ti, то за неё просят 900 долларов, что на целых 300 вечнозелёных ниже рекомендованной цены. А вот флагманов почти нет. Несколько GeForce RTX 3090 Ti стоят жутко дорого, что делает такие видеокарты невыгодными на фоне GeForce RTX 4080, за которую просят от 1300 долларов. 

Флагманы AMD отсутствуют на складах, а значит реальной возможности купить Radeon RX 6900 XT и Radeon RX 6800 XT нет. А вот Radeon RX 6700 XT можно купить со скидкой в 100 долларов, что делает эту видеокарту AMD одной из самых привлекательных на рынке. Radeon RX 6600 XT вы и вовсе можете купить за 230 долларов, тогда как за менее скоростную GeForce RTX 3050 просят от 280 долларов. Можно констатировать, что именно видеокарты AMD сегодня являются наиболее выгодными для инвестирования в американской рознице, поскольку предлагают более внушительную производительность по низким ценам. В России наблюдается аналогичная ситуация с той лишь разницей, что просят здесь за всё графические чипы намного больше. Сообщается, что количество видеокарт красной команды в американской рознице находится в достаточном количестве, а значит есть надежда, что низкие цены окажут позитивное влияние на продажи. 

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Точных данных о том, насколько часто геймеры из США часто отдают предпочтение продукции красного лагеря, у нас нет. Но аналитики пишут, что продажи двух новых графических чипов AMD идут с переменным успехом. Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTХ не встретили одобрения у любителей компьютерных игр, а причин здесь несколько. Во-первых, не стоит забывать о негативном фоне, который сопровождает видеокарты красного лагеря. Постоянно курсирующие слухи о проблемах с драйверами и невнятной трассировке лучей привели к тому, что большая часть покупателей предпочитает обходить AMD стороной. Ну а во-вторых в текущем поколении прибавились новые сюрпризы. К примеру, флагман сильно греется и может достигать температуры 110 градусов. Ну и сегодня стало известно, что привычные способы разгона и вовсе заблокированы на уровне драйвера. Похоже, причина кроется в том, что производитель опасается выхода графических чипов из строя из-за перегрева. 

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#nvidia #видеокарты
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