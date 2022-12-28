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Оверклокеры недовольны видеокартами AMD – разгон на Radeon RX 7900 ХТХ частично заблокирован
Очень странное решение, которое уже вызвало возмущение среди энтузиастов
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Если внимательно присмотреться к ценам на видеокарты, то можно заметить любопытный факт. Так, стоимость готовых продуктов на одном и том же графическом процессоре разнится. Это значит, что вы можете встретить видеокарту как за 100 000, так и за 130 тысяч рублей, а основные различия кроются в системе охлаждения и тактовых частотах. Проще говоря, производители заранее совершают те или иные манипуляции, что позволяет повысить интерес к готовым решениям среди энтузиастов. Видеокарты с более мощными системами охлаждения пользуются популярностью, поскольку всегда дают надежду на получение дополнительного буста за счёт ручного разгона. Всё это ещё не значит, что сотня мегагерц позитивно скажется на результатах в играх, но шанс всегда есть. Разогнать можно как флагманские решения, так и относительно недорогие, которые стоят до 30 тысяч рублей. Ну или так раньше казалось. 

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Если вы внимательно следили за новостями, то слышали о том, что не так давно в продажу поступила новая линейка графических чипов производства AMD. Radeon RX 7900 ХТ оценён в 899 долларов и может предложить 20 Гб видеопамяти и 320-битную шину, тогда как за Radeon RX 7900 ХТХ просят 999 долларов. Флагман текущего поколения может похвастать наличием 24 Гб видеопамяти и шиной на 384 бита. Казалось бы, самое время как следует погонять новинки, вот только на этот раз AMD решила ограничить энтузиастов, частично урезав возможности разгона. Если вы принадлежите к старой школе, то ничего не заметите, ведь повышение тактовой частоты возможно за счёт манипуляции с напряжением графического чипа. Ну а более удобный способ разгона, когда используются детальные таблицы и кривые, а манипуляции осуществляются из-под операционной системы, оказался заблокирован. Некоторые известные оверклокеры уже высказали своё возмущение таким фактом, но пока не получили от AMD вразумительного ответа. 

По мнению экспертов, причина подобных действий лежит на поверхности. Не секрет, что оба графических чипа получились чрезвычайно горячими. В определённых сценариях видеокарты на базе Radeon RX 7900 ХТХ способны греться до немыслимых 110 градусов. Представители красного лагеря уверяют, что ничего страшного не происходит, а продукция работает в штатном температурном диапазоне. Похоже, дальнейшее повышения температуры может стать фатальным для видеокарт, а значит было принято решение на уровне драйвера заблокировать все манипуляции. Предполагается, что в будущем AMD устранит проблему, найдя решение, которое удовлетворит как самого производителя, так и энтузиастов. Ну а пока остаётся только поднимать напряжение в BIOS. Как мы уже писали выше, данные способ существует много десятилетий и крайне неудобен ещё и потому, что отнимает намного больше времени, чем разгон из-под операционной системы. 

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Отметим, что Radeon RX 7900 ХТХ и Radeon RX 7900 ХТ не заинтересовали потенциальных покупателей. В США обе новинки уже можно купить по рекомендованной цене, а вчера видеокарты появились и в российской рознице. За младший Radeon RX 7900 ХТ просят 88 тысяч рублей. Если учитывать повышение курса доллара, налоги и таможню, то можно сделать вывод, что и в РФ цена приближается к рекомендованной. Точно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 ХТХ, за который просят 95 тысяч рублей. Ну а пока всё это происходит можно констатировать, что Лиза Су продолжает терять рынок настольной графики. Вести ценовую войну эта дама не намерена, а в результате продажи видеокарт снизились до критического уровня. По итогам ноября у красных было всего 10% рынка, ну а в результате неудачного релиза доля может обвалиться ещё ниже. 

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#видеокарты #radeon rx 7900 хтх
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