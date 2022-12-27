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Ryzen 7 5800X3D спас продажи AMD под Новый год, но новинки Intel теснят по всем направлениям
Ryzen 7 5800X3D продемонстрировал рекордные продажи
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Процессоры Ryzen 7000 оказались настоящим провалом, а уже 10 января в продажу поступят 3 новых камня с пониженными тактовыми частотами. Вся троица сможет похвастать TDP 65 Вт, а также предложит выгодные цены. Эксперты отмечают, что в США спрос на подобные продукты может оказаться небольшим, поскольку скидки на уже находящиеся в продаже процессоры лишают серию основных козырей. В то же время, европейские пользователи точно останутся довольны. По крайней мере так кажется, если не брать в расчёт необходимость замены всей платформы, включая материнскую плату и оперативную память. Поскольку вопросов слишком много, стоит попытаться оценить реальное положение дел. В качестве примера возьмём статистику продаж немецкой компании Mindfactory, радующей нас регулярными отчётами. 

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Ниже вы можете увидеть график с наиболее популярными процессорами в Германии. На первом месте с огромным отрывом закрепился Ryzen 7 5800X3D. Если вы ещё не в курсе, то перед нами представитель семейства Ryzen 5000, который выполнен по технологии 3D V-Cache, благодаря чему предлагает огромную производительность в играх. Во многих случаях он способен на равных бороться с Core i9-13900K, но стоит значительно дешевле. Как видите, геймеры разобрали 4600 таких процессоров, а рост по сравнению с предыдущим месяцем превысил 65%. Первую пятёрку монополизировали камни семейства Ryzen 5000, а новые Core i6-13600K и Core i7-13700K закрепились на седьмой и восьмой позиции. А вот процессоры серии Ryzen 7000 продаются просто ужасно. Эксперты подсчитали, что новинки покупали в 7 раз реже, чем процессоры AMD предыдущего поколения. Со стороны Intel самым популярным стал 6-ядерный Core i5-12400F, но и он не может улучшить показатели синего лагеря. Ну а аналитики предлагают не только ориентироваться на количество отгруженных процессоров, но и на маржу.

Данный показатель крайне важен, поскольку позволяет говорить об успешности того или иного продукта. Дело в том, что Лиза Су уже признавала, что снижение цен на процессоры предыдущего поколения снизило маржу, а по итогам 3 квартала данный показатель и вовсе ушёл в минус. Как видите, больше всего удалось заработать на Ryzen 7 5800X3D, но Core i7-13700K и Core i5-13600K набрали неплохой темп. Учитывая, что количество проданных процессоров нового поколения ощутимо меньше, чем Ryzen 5000, можно сделать вывод о том, что реальная маржа у Intel выше. Ну и нельзя не заметить, что каким-то чудом в число самых популярных процессоров прорвался Ryzen 7 7700X. Всего за отчётный период было реализовано 17 тысяч процессоров серии Ryzen 5000, что позволило добиться преимущества над Intel как в штучном выражении, так и по выручке. Сообщается, что доля красных достигла 67%, а вот в денежном выражении это всего 60%.

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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte по старой цене в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
24 ядерный 13900K - смотри цену
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Ну а самые драматичные события развернутся уже в середине января. В это время в продажу поступят процессоры Intel с заблокированным множителем. Особенно интересны потенциальным покупателям могут оказаться Core i5-13400 и Core i5-13600. Тесты уже гуляют по сети, что позволяет сделать неутешительные для AMD выводы. Есть все основания полагать, что линейка Ryzen 7000 с урезанными тактовыми частотами не справится с возложенными на неё задачами, а в итоге даже в Германии красным придётся подвинуться. Многие эксперты забывают, что сам по себе процессор ещё не даёт оснований сделать выводы о выгодности компьютера на его основе. К примеру, Ryzen 7 7700X вполне конкурентен, но необходимость тратить на материнскую плату больше 300 долларов и переплачивать в 2 раза больше денег за оперативную память, делает его невыгодным. Если представить, что Core i5-13600 окажется таким же быстрым, как Ryzen 7 7700X в играх, то успех синим гарантирован. Дело в том, что в продаже есть материнские платы за 100 долларов под Core i5-13600, ну а сам он неплохо работает с оперативной памятью DDR4. Ходят слухи о том, что спасти репутацию и продажи AMD доверят семейству Ryzen 7000X3D, но пока мы не видели даже намёков о появлении таких камней в синтетических тестах. Это значит, что Ryzen 7 5800X3D ещё долго будет тянуть лямку за всех, пытаясь бороться с более новыми и мощными противниками. Больше статистики вы можете получить по ссылке. 

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#процессоры #статистика #ryzen 7 5800x3d
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