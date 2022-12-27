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Ryzen 9 7900 за $429 оказался на 19% быстрее Ryzen 9 5900X, но уже не сможет спасти тонущую AMD
Было бы неплохо вначале снизить цены в Европейской рознице до уровня рекомендованных
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Противостояние на рынке настольных процессоров обостряется. Первыми на сцену вышли флагманы. Ryzen 9 7950X оказался медленнее Core i9-13900K не только в играх, но и в рабочих задачах, а в итоге неинтересен даже энтузиастам. Некоторые утверждают, что потенциально сборка на Ryzen 9 7950X более перспективна, поскольку позволит через несколько поколений усилить компьютер заменой одного процессора за счёт совместимости с сокетом АМ5. Возможно, так и есть, но пока AMD не удалось занять вершину рейтинга, а значит пришлось скидывать цены. Увы, но уже несколько недель выгодные предложения доступны исключительно американским пользователям. Там же ранее дарили к процессорам материнские платы или пару линеек оперативной памяти. Словом, пока в США потенциальные покупатели могут побаловать себя подарочками под ёлочку по выгодным ценам, все остальные ждут релиза линейки Ryzen 7000 без литеры «Х». Уже 10 января процессоры окажутся доступны для покупки, ну а мы кратко перечислим их основные характеристики.

  • Ryzen 9 7900 получит 12 ядер и сможет разгоняться до 5.4 ГГц. Камень оценён в 429 долларов и станет третьим по быстродействию в действующей иерархии AMD.
  • За Ryzen 7 7700 попросят от 329 долларов. Потенциальных покупателей ждут 8 ядер с тактовой частотой до 5.3 ГГц и впечатляющее быстродействие.
  • Ну и Ryzen 5 7600 оценён в 229 долларов и включает 6 ядер с тактовой частой 5.1 ГГц. 

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Как мы уже писали выше, европейским покупателям цены покажутся выгодными, вот только есть и обратная сторона медали. Дело в том, что рынок США огромен, а именно там проходят распродажи со скидками. Если вы обратите внимание на таблицу ниже, то сможете заметить, что за Ryzen 9 7900Х на Amazon просят 440 долларов. Это всего на 10 долларов дороже новинки с урезанными характеристиками. Точно такая же ситуация и с другими камнями, а значит ожидать высокого спроса на новые процессоры не приходится. Фактически, если AMD хочет продать хотя бы небольшое количество камней, то придётся скидывать цены на старте, а это уже грозит отрицательной маржой. Скорее всего, на американском рынке так и поступят, ну а европейских и тем более российских пользователей оставят без скидок. Ну и не забывайте, что вся линейка не только получила урезанные тактовые частоты, но и теплопакет на 65 Вт. С одной стороны – это неплохо, поскольку позволит докупить недорогую систему охлаждения, снизив нагрузку на систему, избавившись от гула кулера. Ну а с другой стороны – вы окончательно лишаете себя шанса разогнать процессор. Очевидно, что при попытке поднять тактовые частоты ваш простенький кулер не справится, ну или сам процессор уйдёт в глухую оборону, как это бывает на подобных моделях. 

Инсайдеры уже получили в руки 12-ядерный Ryzen 9 7900 и сравнили его показатели в играх с флагманом предыдущего поколения – Ryzen 9 5900X. Как оказалось, в среднем в разрешение 1080р Ryzen 9 7900 оказывается на 19% быстрее своего оппонента. Вот только мы говорим о средних, тогда как есть и менее внушительные показатели. Например, в Assassin’s Creed Valhalla прирост не превысит 3%, тогда как в Far Cry 6 разница достигает внушительных 34%. Если вы уже воодушевились, и готовы после Нового года бежать в магазин за новинками, то мы спешим охладить ваш пыл. Во-первых, точных сроков появления процессоров в российской рознице нет. Во-вторых, вам придётся потратиться на дорогую материнскую плату и не менее дорогую оперативную память. Ну и не забывайте, что решающее значение оказывает видеокарта. В данном тесте использовалась Radeon RX 6950 XT. Стоит вам поставить Radeon RX 6650 XT, как от преимущества не останется и следа. Помните об этом, когда планируете заменить половину компьютера под воздействием красивых рекламных роликов из интернета. 

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Теперь 4080 значительно дешевле 3090
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MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
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<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Что до новой линейки, то положение AMD она уже не спасёт. Нужны радикальные меры по снижению цен на комплектующие, а ничего подобного не предвидится. Ну или хотя бы стоит добиться доступности в Европе, где скидок нет, а стоимость намного выше рекомендованной. 

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#процессоры #ryzen 9 7900
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