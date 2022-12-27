Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты AMD – Radeon RX 7900 XT против Radeon RX 6950 XT
Релиз Radeon RX 7900 XT в России сделал флагманы AMD невыгодными
рекомендации
4080 по старой цене в Ситилинке
-7% на ASUS 3050 - дешевле 30 тр
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
-7% на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Сегодня до российской розницы доехали видеокарты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Цены кусаются, но если хорошенько посчитать, то всё встанет на свои места. Итак, за младший графический чип в американской рознице просят 900 долларов. Если прибавить к этому 20% налог и растаможку, то получится около 1100 долларов. Вы удивитесь, но Radeon RX 7900 XT стоит ровно 88 тысяч. Примерно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 XTX, за которую прося 95 тысяч рублей. Если у вас на руках есть такие деньги, то мы рекомендуем вам не страдать глупостями. 

реклама

Сколько раз после релиза видеокарты дорожали, мы уже и не можем подсчитать, но если оценивать стоимость находящихся в продаже графических чипов, то выгода очевидна. Сегодня мы попытаемся изучить, сколько вообще просят за видеокарты AMD в Регарде. Оценим логику покупки флагманов предыдущего поколения и разберём наиболее выгодные варианты под Новый год.

Как видите, за Radeon RX 6950 XT просят 80 тысяч рублей. Поскольку эта видеокарта уступает Radeon RX 7900 XT на 15% или даже больше, то нам кажется очевидна бесперспективность её покупки. Вы экономите не так много, а в результате лишаетесь не только немалой части быстродействия, но и доступа к улучшенной трассировке лучей. Дело в том, что в новом поколении инженеры красной команды неплохо подтянули волшебные лучики, что позволяет получить действительно впечатляющую картинку без компромиссов. 

Также невыгодной кажется и Radeon RX 6900 XT. Мы прекрасно понимаем, что между 73 тысячами и 88 тысячами рублей наблюдается существенная разница, вот только находящаяся в продаже Radeon RX 7900 XT спутала все карты фанатам AMD. Причина всё в той же разнице в быстродействии, наличии 20 Гб видеопамяти, 320-битной шины и продвинутой трассировки лучей. А ещё в первой половине года выйдет технология FSR 3. Кто знает, вдруг она по умолчанию будет доступна только видеокартам из новой графической линейки.

Radeon RX 6800 XT в сложившихся условиях мы и вовсе предлагаем обходить стороной. Разница с более быстрой Radeon RX 6900 XT в цене минимальна, а производительность отстаёт очень сильно. При этом даже указанная выше видеокарта далека от идеала, ну а Radeon RX 6800 XT и вовсе является компромиссом. Radeon RX 6800 за 58 тысяч рублей и вовсе выглядит несуразно. Да, здесь в наличии 16 Гб видеопамяти, но разница в быстродействии с Radeon RX 6900 XT огромна, а цена почти не отличается. Проходим мимо. 

Назвать Radeon RX 6700 XT выгодным решением мы не можем, но для тех, у кого в кармане не больше 40 тысяч рублей, такая видеокарта может стать весьма кстати. Она имеет 12 Гб видеопамяти и тянет игры в 2К и стоит более чем в 2 раза дешевле Radeon RX 7900 XT, хотя и потери быстродействия огромны. Если у вас не самый мощный процессор, и вы не планируете достигать рекордов в синтетических тестах, то Radeon RX 6700 XT за 40 тысяч на фоне падения курса рубля выглядит вполне сносно.

За 34 тысячи вы можете отхватить Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта подорожала, как и все другие модели, но всё ещё стоит не так много, чтобы опускать руки. До флагманов вам будет далеко, но в данном случае важнее соотношение цены и производительности. Захотите опробовать свои силы в 2К – пожалуйста. Решите перейти на народное 1080р – легко. Ну и ко всему прочему Radeon RX 6650 XT ещё и отличается низкими требованиями по питанию, что позволит вам установить её не в самый новый компьютер. 

рекомендации
Теперь 4080 значительно дешевле 3090
3070 за 50 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке
4080 по старой цене в Регарде, за 100+
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
13700K дешевле 40 тр в Регарде
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если денег в кармане немного, то можно попытать счастья с Radeon RX 6500 XT. Это одно из самых бюджетных решений на рынке, способное обеспечить вам средние настройки графики даже в самых требовательных играх. Видеокарта не показывает рекордов быстродействия, но стоит всего 16 тысяч рублей. Глупо проводить сравнения с флагманами, ведь у состоятельных геймеров свои причуды, а небогатые любители компьютерных игр не претендуют на трассировку лучей, предпочитая стабильную картинку с приемлемым фрамрейтом.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#видеокарты #оптимальные ценовые предложения #radeon rx 7900 xt
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Видеокарты Nvidia GeForce RTX 4070 Ti в Китае стоят дороже $1000
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 12-й: F.I.S.T. Forged in Shadow Torch
79
Установки ЗРК Patriot доберутся до Украины в лучшем случае через 7 месяцев
83
Дмитрию Рогозину успешно провели операцию по извлечению осколка от снаряда из позвоночника
12
В 2023 году в России стартует стройка века – скоростная трасса соединит Ростов-на-Дону и Симферополь
18
Геймеры возмущены, что раздачу Death Stranding Director’s Cut в EGS заменили на простую Death Stranding
17
Десятки китайских истребителей J-16 и Су-30 пересекли срединную линию Тайваньского пролива - СМИ
7
Собираем идеальный компьютер для геймера под Новый год на базе Ryzen 7 5800X на любой кошелёк
11
NVIDIA GeForce RTX 4080 разочаровала почти 70 % геймеров – опрос 3DCenter
32
Майнеры массово отключают видеокарты из-за падения прибыльности Ethereum Classic
2
Что происходит с ценами на видеокарты NVIDIA в магазинах РФ перед Новым годом
70
Epic Games раздаёт режиссёрскую версию Death Stranding: магазин не выдержал наплыва пользователей
18
Новый механизм доступности в Firefox многократно ускорит работу со вспомогательными технологиями
+
Palit разыграет среди всех желающих белую видеокарту NVIDIA GeForce RTX 4080 GamingPro
7
В России появились первые RX 7900 XT и RX 7900 XTX: заоблачные цены и ограниченное предложение
65
Ventoy 1.0.86 по умолчанию отключает требования к оборудованию и сетевой учётной записи Windows 11
3
Death Stranding Director's Cut раздавали в Epic Games из-за ошибки сотрудника
8
В сети появился симулятор столкновения Земли с астероидом
+
Microsoft осовременит ещё одну функцию Windows спустя 40 лет после её первого появления
1
Аналитик выразил сомнение по поводу эффективности "Патриотов" против новейших российских ракет
13
Поставки смартфонов в Китае в октябре упали на 27,2% в годовом сравнении
+

Популярные статьи

На фоне поставки Россией Ирану многоцелевых истребителей Су-35, Израиль прекратил полеты своих F-35A
36
6 причин не торопиться переходить на M.2 NVMe SSD, если вы используете старый SATA SSD
200
10 новинок от Xiaomi, о которых вы могли не знать - умный духовой шкаф с дисплеем Cяоми и другие
2
Почему российский гиперзвук "Авангард" так нервирует американцев
18
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
25
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
229
“Пленный груз” - обзор четвёртой главы Black Mesa: Blue Shift
13
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
73
Как я познал киберсекс
12
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
9

Сейчас обсуждают

mo3ulla
16:19
блин - так по*** что даже стыдно . и хочется плакать
Украинские миллиардеры потеряли $20 млрд состояния с начала года
Вежливый N_A_S-A-M_S
16:16
С фасада театра в Черновцах демонтировали бюст Пушкина.
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
help
16:15
если не думать... то все пофигу
Украинские миллиардеры потеряли $20 млрд состояния с начала года
overpookersru
16:12
Как будто мы не писали качественного контента ...
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
FelsheR-BAN100543
16:12
Фашики судят церковь - такое только на урине может быть)) Хотя по идее - вообще такое невозможно для образованного человека.
Когда завершится СВО, какие области Украины войдут в состав РФ, а что отдадут Молдавии и Польше
Жидомир Златоуст
16:10
ты пасив или актив?
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe MSI Spatium M480 Play объемом 2 ТБ
overpookersru
16:09
"Добей-ся" означает добей себя. Зачем добивать самоё себя ? Лучше говорить "достигни" или "сделай" или "получи" и т.д.
Microsoft покупает Activision Blizzard. Испанский стыд 2022 года
glaceauhareng
16:09
А что, кто-то ещё майнит на видяхах?
AMD: 110°С для RX 7900 XTX – нормальные температуры
Eisbrecher
16:08
>>а что? Да ничего, праздное любопытство. Была интересна мотивация)
Сборка за 70 тысяч - мое имхо и не только часть 2
Deepness93
16:07
Яблочным говном не пользовался никогда и не собираюсь. Да и к тому же я в плане секса женщин люблю.
Apple «кирпичит» старые телефоны без обновлений
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем