Релиз Radeon RX 7900 XT в России сделал флагманы AMD невыгодными

Сегодня до российской розницы доехали видеокарты Radeon RX 7900 XT и Radeon RX 7900 XTX. Цены кусаются, но если хорошенько посчитать, то всё встанет на свои места. Итак, за младший графический чип в американской рознице просят 900 долларов. Если прибавить к этому 20% налог и растаможку, то получится около 1100 долларов. Вы удивитесь, но Radeon RX 7900 XT стоит ровно 88 тысяч. Примерно такая же ситуация и с Radeon RX 7900 XTX, за которую прося 95 тысяч рублей. Если у вас на руках есть такие деньги, то мы рекомендуем вам не страдать глупостями.

реклама

Сколько раз после релиза видеокарты дорожали, мы уже и не можем подсчитать, но если оценивать стоимость находящихся в продаже графических чипов, то выгода очевидна. Сегодня мы попытаемся изучить, сколько вообще просят за видеокарты AMD в Регарде. Оценим логику покупки флагманов предыдущего поколения и разберём наиболее выгодные варианты под Новый год.

Как видите, за Radeon RX 6950 XT просят 80 тысяч рублей. Поскольку эта видеокарта уступает Radeon RX 7900 XT на 15% или даже больше, то нам кажется очевидна бесперспективность её покупки. Вы экономите не так много, а в результате лишаетесь не только немалой части быстродействия, но и доступа к улучшенной трассировке лучей. Дело в том, что в новом поколении инженеры красной команды неплохо подтянули волшебные лучики, что позволяет получить действительно впечатляющую картинку без компромиссов.

Также невыгодной кажется и Radeon RX 6900 XT. Мы прекрасно понимаем, что между 73 тысячами и 88 тысячами рублей наблюдается существенная разница, вот только находящаяся в продаже Radeon RX 7900 XT спутала все карты фанатам AMD. Причина всё в той же разнице в быстродействии, наличии 20 Гб видеопамяти, 320-битной шины и продвинутой трассировки лучей. А ещё в первой половине года выйдет технология FSR 3. Кто знает, вдруг она по умолчанию будет доступна только видеокартам из новой графической линейки.

Radeon RX 6800 XT в сложившихся условиях мы и вовсе предлагаем обходить стороной. Разница с более быстрой Radeon RX 6900 XT в цене минимальна, а производительность отстаёт очень сильно. При этом даже указанная выше видеокарта далека от идеала, ну а Radeon RX 6800 XT и вовсе является компромиссом. Radeon RX 6800 за 58 тысяч рублей и вовсе выглядит несуразно. Да, здесь в наличии 16 Гб видеопамяти, но разница в быстродействии с Radeon RX 6900 XT огромна, а цена почти не отличается. Проходим мимо.

Назвать Radeon RX 6700 XT выгодным решением мы не можем, но для тех, у кого в кармане не больше 40 тысяч рублей, такая видеокарта может стать весьма кстати. Она имеет 12 Гб видеопамяти и тянет игры в 2К и стоит более чем в 2 раза дешевле Radeon RX 7900 XT, хотя и потери быстродействия огромны. Если у вас не самый мощный процессор, и вы не планируете достигать рекордов в синтетических тестах, то Radeon RX 6700 XT за 40 тысяч на фоне падения курса рубля выглядит вполне сносно.

За 34 тысячи вы можете отхватить Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта подорожала, как и все другие модели, но всё ещё стоит не так много, чтобы опускать руки. До флагманов вам будет далеко, но в данном случае важнее соотношение цены и производительности. Захотите опробовать свои силы в 2К – пожалуйста. Решите перейти на народное 1080р – легко. Ну и ко всему прочему Radeon RX 6650 XT ещё и отличается низкими требованиями по питанию, что позволит вам установить её не в самый новый компьютер.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Если денег в кармане немного, то можно попытать счастья с Radeon RX 6500 XT. Это одно из самых бюджетных решений на рынке, способное обеспечить вам средние настройки графики даже в самых требовательных играх. Видеокарта не показывает рекордов быстродействия, но стоит всего 16 тысяч рублей. Глупо проводить сравнения с флагманами, ведь у состоятельных геймеров свои причуды, а небогатые любители компьютерных игр не претендуют на трассировку лучей, предпочитая стабильную картинку с приемлемым фрамрейтом.