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Геймерские SSD на каждый день, кошелёк и зарплату – оптимальные предложения под ёлочку
Ну или купите жёсткий диск объёмом 18 Тб
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Вчера мы с вами начали собирать оптимальный компьютер для геймеров под новогоднюю ёлочку. Цены немного подросли, но поделать ничего нельзя, а значит нужно искать наиболее выгодные варианты. В итоге мы остановились на процессоре Ryzen 7 5800X, к которому можно подобрать материнскую плату как по низкой, так и средней цене. Что до видеокарты, то было решено взять Radeon RX 6650 XT. Нам данный графический чип кажется перспективным ещё и потому, что он будет тянуть все игры в разрешение 1080р. 

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Если у вас остались вопросы, переходите по ссылке выше, где есть и другие комплектующие, а сегодня мы подумаем над тем, какой накопитель стоит купить. Есть несколько вариантов, ну а многие из них ещё и являются универсальными, поэтому способны заинтересовать не только тех, кто собирает новый компьютер. Давайте рассмотрим все предложенные позиции.

Кажется, что Kingston A400 будет актуален вечно. Перед нами твердотельный накопитель, который подходит под интерфейс SATA 3, а значит может рекомендоваться как в качестве системного диска, так и для замены в ноутбуки. К примеру, на вашем лэптопе вышел из строя жёсткий диск. Просто замените его на Kingston A400, ну а результат будет виден сразу же, ведь быстродействие твердотельных накопителей позволяет запускать программы за считанные секунды, что оживит даже старую машину. 

SSD производства Transcend может многим нашим читателям показаться неудачным решением, но в данном случае вы получаете достойный результат без переплат. Ёмкость равняется 500 Гб, что будет достаточно не только для операционной системы, но и для размещения нескольких игр. Если у вас нет желания скачивать сразу десять фильмов, сериалов и тысячи других файлов, то такого объёма будет достаточно. В последнее время пользователи предпочитают всё это хранить в облаке, а значит данное предложение вполне уместно.

Samsung 870 на 1 Тб – это уже более солидное решение, которое устоит даже тех, кто привык играть сразу в десяток игр. Видео смотрите на стриминговых сервисах, и не стоит волноваться о том, что ресурс накопителя быстро подойдёт к концу. Производитель заявляет, что вы можете перезаписать немалые 360 Тб, а значит если вы будете скачивать по 250 Гб в сутки, то этого твердотельного накопителя хватит на 4 года. На самом деле в таком режиме работают единицы пользователей, поэтому в большинстве случаев вам захочется выбросить свой SSD раньше, чем он придёт в негодность.

Kingston NV2 позволяет попробовать высокие скорости без огромных вложений. Аналогичные накопители от Samsung стоят намного дороже, ну а в данном случае вы не только экономите, но и получаете 3500 Мб/с чтения и 2100 Мб/с записи. Заявлена поддержка PCIe 4.0, но накопитель не работает даже на максимуме возможностей интерфейса предыдущего поколения. В реальных задачах такая высокая скорость почти нигде не пригодится, но всегда приятно запустить синтетический тест, увидев в 5 раз больше попугаев, чем было на вашем предыдущем накопителе SATA 3. 

Samsung 980 PRO создан для тех, кто хотел бы опробовать почти максимальную скорость, которую предлагают современные твердотельные накопители. Здесь вы получите до 7000 Мб/с чтения и 5000 Мб/с записи, а значит окажетесь впереди почти всех доступных на рынке продуктов. Эксперты отмечают, что с таким SSD вы сможете выжать максимум из самого прокачанного железа, работая на пике возможностей. Различия видны в мелочах, но они есть, ну а цена на подобные устройства никогда не была низкой, поэтому будьте готовы переплатить за высокие технологии. 

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Если вы опасаетесь, что завтра интернет прекратит своё существование, а вместо мировой паутины воцарится Чебурнет, то самое время купить жёсткий диск большого объёма. Пожалуй, WD Ultrastar на 18 Тб будет в самый раз. Сложно подсчитать, сколько вы сможете записать сюда сериалов, фильмов и телешоу. Если у вас есть время, вы обязательно можете всё это узнать самостоятельно, ну а некоторые пользователи просто делают коллекцию самых популярных фильмов. Если раньше на пути стояли ограничения по объёму диска, то с WD Ultrastar всё это забудется на долгие годы. Ну или купите два таких жёстких диска. 36 Тб загрузить крайне сложно. Скорее к вам прибежит ваш провайдер, пытаясь выяснить, кто ставит рекорды скачивания в невероятных объёмах. 

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#ssd #оптимальные ценовые предложения
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