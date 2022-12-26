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Новогодние праздники – это лучшее время для тех, кто хотел порадовать себя, своих родственников или знакомых хорошими подарочками. Ясно, что если у вас мощный компьютер, то нужно бегать по торговым центрам в поисках бесполезного мусора, который будет пылиться в шкафу годами. Ну а для тех, кто не балует себя производительным железом, появляется шанс разжиться современным ПК. Из-за падения рубля цены немного подросли, но если всё правильно подобрать, то можно собрать очень неплохую и недорогую машину.

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Сегодня мы не будет перечислять все комплектующие, а обойдёмся только самыми основными. Но и этого достаточно, чтобы составить впечатление о наиболее выгодных продуктах. Давайте начнём с процессора, ну а всё остальное приложится.

Что бы там не предлагала Intel, но самым выгодным процессором остаётся Ryzen 7 5800X. Здесь есть 8 ядер, высокая тактовая частота и возможности разгона без вложений. Если вы хотите получить относительно недорогую машину, то берите стандартную систему охлаждения, ну а тем, кто хочет попробовать себя в роли оверклокера, стоит потратиться чуть больше. В качестве альтернативы можем предложить Ryzen 7 5700G. Это процессор отлично показывает себя в любых задачах, обладает 8-ю ядрами, но одновременно с этим включает мощную интегрированную графику. Если кроме стрелялок и танков вас больше ничего не волнует, то есть реальная возможность сэкономить на покупке видеокарты.

В качестве материнской платы предлагаем остановиться на двух моделях первая основана на чипсете А320, который представляет базовый уровень. Такая материнская плата подойдёт тем, кто хочет купить процессор и забыть о его существовании. Не нужно думать о разгоне, переплачивать за другие комплектующие, ну а стабильность гарантирована, ведь перед нами ASUS. Материнская плата на чипсете В550 стоит дороже, но имеет два ключевых отличия. Во-первых, вы спокойно можете погонять свой камень, а значит вправе рассчитывать на разгонный потенциал. Во-вторых, здесь есть интерфейс PCIe 4.0. Сегодня пользы от него никакой, но уже завтра вам может захотеться протестировать твердотельный накопитель с максимальной скоростью чтения и записи. Ну или изменятся требования к видеокартам. В любом случае выбор за вами, ну а переплата окупится в том случае, если вы планируете вложить в компьютер чуть больше денег.

2 модуля оперативной памяти 2х8 Гб обойдутся вам относительно недорого, а мы рекомендуем не морочить себе голову попытками выжать из ОЗУ чуть больше. Возможно, в синтетических тестах вам и удастся набрать на пару сотен больше попугаев, но в реальных играх разница окажется несущественной. Именно поэтому Kingston Fury Beast удовлетворит даже самых требовательных геймеров. Это не значит, что вы не можете купить что-то дороже. Почему бы и нет, но в таком случае спросите себя, а нужно ли вам это? Будет странно, если вы вывалите гору денег в разгонный потенциал компьютера, но даже не подумаете о том, чтобы поднять тактовую частоту процессора на 50 МГц. Выбор правильного блока питания позволит сделать работу компьютера стабильной. Мы рекомендуем взять CHIEFTEC с поддержкой стандарта 80 PLUS GOLD. Здесь всего 600 Вт, но больше нужно только тем, кто устраивает гонки в синтетических тестах или покупает железо за пару тысяч долларов. Блок питания с лёгкостью потянет видеокарты среднего ценового диапазону, но об этом мы поговорим чуть ниже.

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Radeon RX 6650 XT в паре с процессором Ryzen 7 5800X и указанными выше комплектующими способна обеспечить высокий уровень производительности даже в разрешении 2К. Здесь 8 Гб видеопамяти и 128-битная шина. Гордиться особо нечем, но AMD умудрилась сделать всё, чтобы даже с такими характеристиками видеокарта была достаточно мощной. Radeon RX 6650 XT легко потянет ваш блок питания, ну а в целом комплект получился очень неплохой. Остаётся только позаботиться о корпусе, системах охлаждения и твердотельных накопителях. Возможно, стоит взять жёсткий диск, но об этом мы поговорим уже в следующий раз. Сейчас же можно констатировать, что мы собрали очень неплохой и перспективный компьютер безе переплат.

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