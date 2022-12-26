На этот раз очередь получать новые возможности дошла до Блокнота

Microsoft не оставляет попыток превратить Windows 11 в самую современную операционную систему на планете. Удивительно, но у Софтверного гиганта достаточно проблем, но вместо этого принимаются довольно спорные решения. К примеру, сегодня разработкой тех или иных компонентов занимаются команды, которые очень часто никак не связаны друг с другом. В результате изменения, которые несут одни патчи, приводят к выходу из строя системных приложений. Особенно в последнее время страдает Проводник. Это один из самых старых элементов операционной системы, который получил мин минимальное количество изменений за десятилетия. Как стало известно, разработчики планируют сделать работу Проводника стабильной за счёт выпиливания из него нескольких утилит. Проще говоря, теперь после вылета самого Проводника пользователь не потеряет ключевые данные, продолжит работу с приложениями, сможет переключать языковые параметры и многое другое. Пока дата релиза не указана, но Microsoft не собирается сидеть сложа руки, ведь есть столько старых программ, нуждающихся в срочном осовременивании. Как вы могли слышать, совсем недавно тот самый Проводник получил возможность работать по принципу браузера, позволяя открывать несколько вкладок. Функция весьма сомнительная, а сами разработчики уверяют, что планировали реализовать её ещё 27 лет назад. Тогда идея не прижилась, ну а следующим на очереди станет Блокнот.

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В сеть попали скриншоты ранней версии программы, которая умудрилась продержаться в строю с минимальными изменениями уже почти 40 лет. Напомним, Блокнот появился в 1985 году, а сегодня остаётся настоящим динозавром, поскольку существует масса бесплатных программ, предлагающих расширенные возможности. Похоже Microsoft планирует интегрировать в Блокнот возможность открывать вкладки. Если инновация приживётся, то пользователи смогут работать сразу с несколькими файлами. Сложно назвать содержимое Блокнота документом, ну а сегодня функция доступна ограниченному числу разработчиков. Точных данных о появлении продвинутого Блокнота, пока нет. При этом исключать скорого выхода обновления не стоит, тем более что достаточно небольшого патча с исправлениями, а сама программа не является критической, а значит не нарушит работоспособность системы.

Стоит отметить, что Windows 11 пока не грозит роль самой популярной операционной настольной системы. Проблема в том, что Microsoft отказывается снять определённые ограничения, препятствующие расширению пользовательской базы. Так, если ваш процессор выпущен до 2018 года, то вы можете использовать только способы обхода блокировки, тогда как официально система недоступна. Также нет возможности обновиться с Windows 10, а хвалёная стабильность, которой так ждали миллионы пользователей, осталась недостижима. Похоже данная проблема руководство Софтверного гиганта не сильно волнует, ну а в результате многие из тех, кто хотел бы купить новую операционную систему, остаются на старой Windows 10. Что любопытно, если какие-то прорывные функции и появляются, то обладателям старой ОС они оказываются недоступны. Получается, что остаётся только один выход – сменить железо, окончательно отказавшись от старых процессоров.

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Что до Блокнота с вкладками, то решение кажется запоздалым как минимум на 10 лет. Программа давно не пользуется популярностью, а существующие аналоги ушли далеко вперёд. Есть и вовсе необычные решения, включающую сложную программную среду, которая только визуально походит на Блокнот, а на самом деле предлагает огромный функционал из востребованных команд. Ну а инсайдеры полагают, что обновление Блокнота может состояться уже во второй половине 2023 года, хотя мы бы не стали доверять подобным слухам, поскольку такой функции нет даже в инсайдерских сборках.