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Microsoft пересмотрит ключевую функцию Windows 11 и обещает ускорить работу ОС, сделав её стабильнее
Речь идёт о Проводнике, который спустя десятилетия получит крупное обновление
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Каждые 5 лет Microsoft рассказывает нам о том, что вот-вот случится настоящая революция, способная изменить логику работы с персональными компьютерами. Производительность железа вырастет, а скорость работы интерфейса станет ещё более плавной, чем сегодня. На самом деле такой сомнительной рекламной стратегией грешит не только Софтверный гигант, ведь Google буквально каждый год рассказывает о повышении энергосбережения на 30% в новой мобильной операционной системе Android. Если бы всё шло такими темпами, как обещает Корпорация «добра», то к настоящему моменту смартфоны работали бы без подзарядки как минимум полгода. Точно такие же сказки рассказывают и партнёры Google, ну а в итоге всё стоит на месте, ведь быстрее уже некуда. 

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У Microsoft та же проблема. Дело в том, что современные твердотельные накопители разогнали работу системы до максимума, ну а пока программисты не научились даже задействовать потенциал новых SSD PCIe 3.0, а ведь в продаже есть в 2 раза быстрее PCIe 4.0, а в 2023 выйдут и PCIe 5.0. Получается, что пространство для роста есть, но пока у многотысячной армии индусов на службе Microsoft другие задачи. Эти ребята в сотый раз бьются над стабильностью операционной системы, пока другая армия гастарбайтеров убивает все наработки очередным патчем или большим обновлением. Проблем у Windows 11 огромное множество, а пользователи постоянно жалуются на несовместимость оборудования, вылетающий экран смерти и другие сложности, мешающие работе системы. Похоже, внутри Microsoft созрел гениальный план, позволяющий решить вопрос стабильности ОС одним ударом. Самое главное, чтобы это не привело к ещё более печальным последствиям, ведь рушить то, что работает – это не лучшая идея. 

Так вот, Софтверный гигант планирует пересмотреть логику работы Проводника, обещая сделать новую операционную систему ещё быстрее, чем когда-либо. Известно, что данный компонент кочует из одной ОС в другую уже достаточно давно, а попытки внести в него изменения приводят к поломкам и багам. Похоже, на этот раз решено подойти к делу творчески. Дело в том, что сам Проводник включает в себя все элементы Рабочего стола, Панель задач, меню Пуск и многие другие компоненты. Если происходит критическая ошибка в Проводнике, то всё это престаёт работать. Попробуйте в ручном режиме остановить работу файла explorer.exe (делайте это только в том случае, если понимаете о чём речь и знаете, как всё вернуть в прежнее состояние). В этот момент пропадут ярлыки с Рабочего стола, переключение языков и другие функции станут недоступны. Именно так себя чувствуют те, у кого Проводник сбоит. В этом случае большинство пользователей в ручном режиме перезагружает операционную систему, что может привести к потере данных. 

По данным инсайдеров, которым доступны тестовые сборки Windows 11, сегодня ведутся работы по расширению функционала утилиты ShellAppRuntime.exe. С её помощью появится возможность отдельного запуска всех компонентов Проводника, которые в скором времени начнут работать даже тогда, когда сам Проводник или часть других компонентов сбоит. Инсайдеры отмечают, что нововведение пока доступно ограниченному количеству пользователей, а сроки официального появления не разглашаются. На тестирование могут уйти годы или месяцы. В конце концов мы говорим об одном из ключевых компонентов операционной системы, который за десятилетия своего существования почти не менялся. Неясно, на каком основании сама Windows 11 станет работать быстрее, ну а мы пока оставим подобные заявления без комментариев. 

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Напомним, совсем недавно Microsoft расширила функционал Проводника неожиданным образом. Дело в том, что в нём стали доступны вкладки, что делает его похожим на браузер. По словам представителей Софтверного гиганта, инновация могла появиться ещё 27 лет назад, но тогда от неё не было никакой пользы. 

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#microsoft #windows 11
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