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В 2023 году в России стартует стройка века – скоростная трасса соединит Ростов-на-Дону и Симферополь
Не исключено, что начало строительства стартует уже в январе 2023 года
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Столетиями Крым переходил из рук в руки, при этом полуостров имеет сложное географическое положение, а значит сильно зависит от поставок тех или иных товаров из материка. Но если столетия назад потребности людей были значительно ниже, то сегодня мы не можем прожить без современного водопровода, электроэнергии и многих других благ цивилизации. После присоединения Крыма к России, жители этого региона оказались заложниками политических игр, долгое время испытывая нехватку энергии и водоснабжения. В какой-то момент часть проблем удалось решить, но даже сегодня возникают инциденты, способные поставить стабильность полуострова под вопрос. Прежде всего нужно понимать, что украинские власти не оставляют планов вернуть регион в состав страны силовым путём. Это вызывает опасения у местных жителей, но если раньше нервничали исключительно паникёры, то с уходом РФ из Херсона, вопросы к обеспечению безопасности возросли. 

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Не добавляют оптимизма атаки дронов на военные объекты, ну а теракт на Крымском мосту привёл к тому, что сооружение до сих пор не может функционировать в полную силу. Это усложняет доставку товаров на полуостров, повышая логистические риски, а значит не благоприятствует стабильным ценам на продукты питания. Ну и стоит учитывать, что украинские власти не остановят попыток подорвать Крымский мост, а значит самое время задуматься о поиске решений. Как стало известно, сегодня всерьёз обсуждаются платы строительства сухопутной скоростной дороги, способной соединить Ростов-на-Дону и Симферополь. Проект рассчитан на максимальную загруженность, что позволит увеличить пассажиропоток в Крым, а также снизить риски, возникающие с возможным терактом на Крымском мосту. Известно, что план уже был представлен В. Путину Евгением Балицким, занимающим пост врио губернатора Запорожской области. Судя по всему, новая трасса окажется аналогом уже существующей «Тавриды» и будет включать 4 полосы. Она ощутимо снизит нагрузку на Крымский мост, а строительство может начаться уже в 2023 году. Что любопытно, есть реальные планы по форсированию большой стройки, а начало новой трассе может быть положено уже в январе.

В настоящее время подготавливается соответствующая документация, а основа для трассы уже положена. Так, за последние месяцы построена дорога протяжённостью 107 километров, соединившая Мелитополь и Бердянск. Следующий этап состоит в завершении строительства дороги, которая соединит Мелитополь и Симферополь. На сегодня проект считается завершённым на 50%. По словам Балицкого, восстановление инфраструктуры идёт высокими темпами, а отдельные участки дороги не видели ремонта на протяжение трёх десятилетий. Уже вскоре по трассе можно будет перевозить грузы с лекарствами, топливом и предметами первой необходимости и многим другим, в чём так нуждаются жители Крыма. Ну а работа идёт в режиме 24/7. Экономическая целесообразность строительства подобной трассы не вызывает сомнений, ведь кроме обеспечения товарами жителей полуострова по дороге в Крым смогут добираться и туристы. 

Особенно интересно выглядит идея транспортного кольца вокруг Азовского моря. Предполагается, что фуры будут заезжать в Крым со стороны сухопутного коридора, а выезжать через Крымский мост. При этом разработчики проекта уточняют, что транспортная линия нуждается в защите. Главная проблема заключается в близости к Херсону, который сегодня находится под контролем Украины. Не исключены диверсии и атаки при помощи высокоточного оружия. В этом случае необходимо повысить безопасность строителей и самой транспортной ветки, ну а в будущем проект позволит в кратчайшие сроки интегрировать регион в инфраструктуру России.

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Точных сроков строительства не называется, но Евгений Балицкий не исключает, что полномасштабные работы стартуют уже в 2023. При этом он полагает, что нет препятствий для прокладки асфальта в январе, поскольку существующие технологии позволяют сделать это при соблюдении всех строительных норм.

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#экономика #транспорт
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