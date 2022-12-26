Распродавать свои фермы крупные майнеры пока не планируют

2022 год подходит к концу, а значит самое время подводить итоги. Нет никаких сомнений, что одной из ключевых тем уходящего года стали криптовалюты. Миллионы людей наблюдали за падением Биткоина, позиции которого казались несокрушимыми, но сам он рухнул под давлением целого ряда факторов. Геополитическая ситуация не способствовала укреплению курса криптовалют, а сами разработчики то и дело подливали масла в огонь. Гиганты рушились, а паникующие держатели тех или иных активов создавали мощную волну, способную погрузить весь рынок в долгую криптозиму. Несмотря на все сложности ничего трагичного не случилось, ведь Биткоин всё ещё торгуется на отметке 17 тысяч долларов, но были и другие герои, устраивавшие нам в 2022 весёлые деньги.

реклама

Прежде всего нужно напомнить, что именно в этом году Эфир перешёл на стейкинг. Реальность планов Виталика Бутерина обсуждали много лет подряд, а сам он уверял всех в том, что намерен окончательно остановить майнинг. Падение курса Биткоина сильно ударило по курсу основных криптовалют, но именно Виталик Бутерин поставил майнеров на грань выживания. Дело в том, что шахтёры, которые копают цифровое золото, почти не пострадали, а вот все остальные, использующие в работе видеокарты, ушли на дно. Ожидалось, что использование нового алгоритма добычи Эфира привлечёт инвесторов, а вместо этого наблюдается мощный отток денежных средств. Неясно, можно ли было поступить иначе, но всё это уже история, а значит самое время подумать о том, что ждёт основные альткоины в 2023 году. Начнём с того, что после блокировки майнинга на Эфире, миллионы видеокарт начали переводиться на несколько популярных криптовалют. Больше всего шахтеров ушло на Ergo, Ravencoin и Ethereum Classic, а также очередной форк Эфира под названием Ethereum PoW. Последний стал настоящим провалом, поскольку не оправдал инвестиций, а его стоимость находится на крайне низких отметках. Разработчики помалкивают, ну а майнеры предпочитают отключать фермы.

Примерно такая же ситуация и с другими криптовалютами. Эксперты обращают внимание на то, что сегодня ни один из популярных альткоинов, добыча которого ведётся на видеокартах, не способен приносить прибыли. Ну а провалом года впору назвать Ethereum Classic. Как видите, за последние 3 месяца курс упал почти в 2 раза, что привело к сильному оттоку майнеров. Если сравнивать с показателями середины сентября, когда хешрейт превышал 234 TH/s, то за это время можно зафиксировать отток половины всех майнеров. На самом деле цифры условны, ведь речь идёт о пиковых периодах, ну а эксперты полагают, что шахтёры предпочитают переждать сложный период, поскольку сегодня добыча Ethereum Classic не окупает даже розетку. Именно поэтому массово отключаются фермы, а спрос на эту криптовалюту сильно упал. Цифры перед вами свидетельствуют о том, что за сутки торги не превышают 100 000 долларов, тогда как ранее альткоин с лёгкостью переваливал за 1 миллиард долларов.

Не стоит думать, что Ethereum Classic ждёт крах. На самом деле перед нами довольно стабильная криптовалюта, ну а текущие сложности связаны на только проблемами Эфира. Дело в том, что на рынке сохраняется медвежий тренд. Проблемы в американской экономике бьют по биржевому сектору, а ФРС намерена продолжить свою ястребиную политику в 2023 году. Это значит, что говорить о достижении дна не стоит. Не исключено, что вскоре Ethereum Classic протестирует отметку в 10 долларов за 1 монету, но случится это только в том случае, если Эфир уйдёт ниже 1000 долларов, а Биткоин ниже 15 тысяч. Пока же эксперты полагают, что именно Ethereum Classic можно назвать одной из самых неудачных инвестиций года как для держателей, так и шахтёров. Если вы купили парочку ASIC-майнеров, то без проблем сможете отбить вложения за полтора года или быстрее. Многое зависит от стоимости электричества, но с Ethereum Classic цифры откровенно не радужные.

рекомендации Теперь 4080 значительно дешевле 3090 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 27 тр в Ситилинке RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 13700K дешевле 40 тр в Регарде 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам 13600K дешевле 30 тр в Регарде

Подсчитано, что сегодня вы можете уходить в ноль только в том случае, если стоимость энергии для вас окажется равна 0.06 доллара (4.20 рубля). Вот и выходит, что самое время перебираться на крайний север, где цена за 1 кВт всё ещё ниже указанных значений. Увы, но многие майнеры не имеют такой возможности, а мировой тренд свидетельствует о том, что фермы с видеокартами продолжают отключаться.