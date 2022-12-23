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Zelot За пост начислено вознаграждение
В сети засветилась обновлённая GeForce RTX 3050 на младшем GPU GA107 со сниженным TPD до 115 Вт
В продажу поступит видеокарту, которую никто не ждал
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В 2021 году цены на видеокарты достигли пиковых значений, а средняя стоимость графического чипа для партнёров превысила 1000 долларов. Всё это вполне официальная информация, которой не стеснялись с нами делиться представители NVIDIA. Казалось, что теперь можно годами продавать видеокарты по заоблачным ценам, а ключевым словом, которое фигурировало в отчётах, стало «маржа». Даже Лиза Су поддалась общей истерии, пытаясь заработать на геймерах. Продажи видеокарт снижались, поскольку дефицит полупроводников не благоприятствовал стабилизации рынка, но всё это не мешало получать сверхдоходы. Весь 2021 году AMD рапортовала о высоких прибылях на рынке видеокарт, отдавая предпочтение производству графических чипов для игровых консолей. В итоге доля красных сократилась до минимума, а в 2022 падение продолжилось. На конец ноября цифра достигла 10%, а Radeon RX 7900 XTХ не пользуется спросом даже несмотря на выгодную цену.

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В целом за текущий год производителям пришлось ощутимо снизить свои аппетиты, ну а падение рынка компьютеров ещё только начало оказывать негативное влияние на стабильность компаний. На носу отчёты за 4 квартал, обещающий стать самым сложным за многие годы, ну а та самая маржа, о повышении которой так мечтали Дженсен Хуанг и Лиза Су, стремительно падает. NVIDIA удаётся найти подход к геймерам, удачно продавая GeForce RTX 4090 по 2000 долларов, но количество энтузиастов ограничено, а в целом продажи флагманов никогда не превышали нескольких процентов от общего числа видеокарт. Через несколько месяцев состоится релиз GeForce RTX 4060, которую ждут миллионы геймеров, но пока нужно позаботиться о том, чтобы получать максимум от уже готовых продуктов. 

Повышать цены нет никакой возможности, а значит нужны новые идеи. Как вы могли слышать, совсем недавно в продажу поступила обновлённая видеокарта GeForce RTX 3060. Отличий от оригинальной версии всего две: 128-битная шина вместо 192-битной и 8 Гб видеопамяти против 12 Гб. Можно ещё посчитать сниженное энергопотребление, но это уже последствия коррекции указанных выше характеристик. GeForce RTX 3060 получилась весьма противоречивой, а в сети гуляют прямо противоположные тесты, когда различия между моделями достигают 10% и выше. Получается, что очень многое зависит от производителя, но главная задача – снизить маржу – была достигнута. Похоже, примерно такой же фокус будет совершён и в отношение GeForce RTX 3050. Сообщается, что NVIDIA выпустила новый графический чип Ampere GA107, на основе которого и производится обновлённая GeForce RTX 3050.

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Существование такой видеокарты подтвердили MSI и Colorful, при этом по сравнению с оригинальной версией не будет никаких изменений по количеству ядер CUDA (2560). Точно такая же ситуация и с видеопамятью, а вот потребление энергии удалось снизить до 115 Вт, тогда как обычная GeForce RTX 3050 получила 130 Вт. Напомним, ранее видеокарта основывалась на сильно урезанном кристалле GA106, ну а проводимые манипуляции позволят снизить себестоимость как производства графического чипа, так и готовых видеокарт. Очевидно, что снижение TDP позитивно скажется на экономии компонентов, ну а все кристаллы GA106 теперь идут на выпуск GeForce RTX 3060. Вопрос появления обновлённой видеокарты в российских магазинах не стоит, ведь спустя какое-то время GeForce RTX 3050 станет доступна для покупки. Неясно, насколько сильное влияние окажут проводимые манипуляции на снижение быстродействия. GeForce RTX 3060 ощутимо медленнее оригинала, но и стоит дешевле. Если обновлённая GeForce RTX 3050 будет слегка уступать стандартной версии, то и стоить она должна меньше. 

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#видеокарты #geforce rtx 3050
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Это написано на кристалле чипа GPU ?
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