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Мы регулярно делаем материалы, посвящённые ценам на видеокарты. Находим выгодные предложения и рассказываем вам о том, почему один графический чип лучше другого. В прошлом месяце продажи игровой продукции выросли, поскольку в ноябре прошли сразу две больших распродажи, в рамках которых геймерам предлагались скидки. Первую половину декабря ритейлеры обычно отмалчиваются, ну а после начинают подготовку к новогодней и рождественской распродаже. Судя по тому, что сегодня происходит в российской рознице, скидок не будет, а выгодных предложений ожидать не стоит.

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Так, уже несколько дней из-за нестабильного курса рубля цены на видеокарты растут. Флагманы подорожали на 25 тысяч рублей и больше, ну а середняки подросли на 10 тысяч рубликов. Сегодня мы изучим наиболее выгодные предложения в магазине Регард. Учтите, что сегодня слово «выгодные» имеет немного иной подтекст, поскольку вы покупаете сильно подорожавший товар, который ещё недавно стоил намного дешевле. Мы не знаем, что будет с курсом рубля, а значит не исключено, что уже завтра видеокарты будут ещё дороже. Всё это может привести к тому, что купить видеокарту на праздник не выйдет, а значит стоит подумать об этом уже сегодня.

Поскольку за флагманы просят каких-то нереалистичных сумм, то начнём с GeForce RTX 3060 Ti. Эта видеокарта подросла на 6 тысяч рублей, а значит остаётся доступной для немалой части геймеров. Повторимся, что выбор далёк от идеала, ну потенциальный покупатель получит меньше, чем рассчитывал. И всё же, если уж на то пошло, то лучше переплатить 6 тысяч, чем совсем лишиться доступа к играм. GeForce RTX 3060 Ti обладает неплохим потенциалом и годится не только для народного 1080р, но и для 2К. Трассировка лучей станет приятным бонусом, ну а в целом владелец такой видеокарты окажется доволен.

43 тысячи просят за Radeon RX 6700 XT. Эта видеокарта быстрее указанной выше GeForce RTX 3060 Ti и интересна тем, что включает сразу 12 Гб видеопамяти. Многие эксперты полагают, что NVIDIA переусердствовала в экономии, ведь большая часть графических чипов предыдущего поколения имеют острую нехватку видеопамяти. С Radeon RX 6700 XT такой проблемы не будет, ну а возможность запуска игр в 2К идёт приятным бонусом, как и трассировка лучей. Данная технология не такая впечатляющая, как у зелёных, но получить удовольствие от созерцания правильных отражений и теней, всё же можно.

За GeForce RTX 3060 просят 32 тысячи рублей. Мы советуем нашим читателям обращать внимание на мелочи, поскольку перед нами обновлённая модель, получившая всего 8 Гб видеопамяти. Здесь шина на 128 бит, а в итоге вы лишитесь немалой часто быстродействия. Получается, что экономия здесь не имеет никакого смысла, поэтому думайте головой, когда выбираете видеокарту. По логике GeForce RTX 3060 должна стоить дешевле 30 тысяч рублей, но сегодня всё встало с ног на голову.

Всего на 3 тысячи рублей подорожала Radeon RX 6650 XT. Эта видеокарта имела все шансы стать народной, но небольшие партии и слегка завышенная цена сделали своё дело, а в результате AMD так и не смогла пояснить геймерам, что перед ними одно из самых выгодных предложений на рынке. Даже сегодня за 35 тысяч Radeon RX 6650 XT смотрится неплохо, обходя указанную выше GeForce RTX 3060 на 15% во всех играх. Это очень солидный разрыв, а в результате владелец Radeon RX 6650 XT сможет позволить себе играть в разрешении 2К, ну а фанаты продукции NVIDIA окажутся в минусе как по цене, так и по производительности.

рекомендации 3070 за 50 тр в Ситилинке MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам Новый 13700K и KF дешево в Регарде RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц 13600K очень дешево в Регарде

GeForce RTX 3050 продают почти за 28 тысяч рублей. С нашей точки зрения – это очень дорого, поскольку ранее цена стартовала с 23 тысяч рубликов. Учтите, что перед нами ещё и самая бюджетная модель, которую только можно купить на рынке. Это значит, что мечтать даже о минимальном разгоне не приходится, а шумный кулер обязательно будет нарушать тишину вашего компьютера. Если говорить о том, что выбора в целом нет, то предложение тянет на удовлетворительное, ну а поскольку ничего более дешёвого с таким быстродействием нет, то нет и вариантов. Помните, что GeForce RTX 3050 предназначена для разрешения 1080р. Будет странно, если вы купите такую видеокарту под монитор с 4К, надеясь играть на нём в требовательные новинки последних лет.