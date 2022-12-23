А на пороге уже стоит линейка процессоров Intel без разблокированного множителя

Сегодня даже бабушки у подъездов знают об эпическом провале, который постиг компанию AMD осенью 2022 года. Если не вдаваться в технические подробности, то процессоры Ryzen 7000 оказались дорогими, материнских плат до 200 долларов в продаже нет, а необходимость покупки оперативной памяти DDR5 и вовсе делает сборку невыгодной. Возможно, если речь идёт о Ryzen 9 7950Х, то всё не так очевидно, ведь владельцы подобных процессоров предпочитают дорогие комплектующие, находят время на разгон и в целом могут себе позволить потратить лишние деньги на развлечения. Что до потенциальных покупателей Ryzen 5 7600Х, то эти ребята может и готовы потратиться на сам камень, но неохотно расстаются со своими кровными, когда речь заходит о материнской плате и оперативной памяти.

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У Intel в этом плане ситуация получше, ведь в продаже материнские платы предыдущего поколения, а в 2022 году и вовсе случилось чудо, ведь новая линейка совместима с процессорной логикой на чипсетах 600-й серии. Получается, что потенциальный покупатель Core i7-13700K волен взять не самую дорогую материнскую плату за 150 долларов, просто наслаждаясь возможностями самого процессора без разгона. Прибавьте сюда поддержку ОЗУ предыдущего поколения, и вы получите идеальный продукт. Ну а учитывая преимущество синих в играх, выбор и вовсе очевиден. Не так давно стало известно, что AMD планирует склонить чашу весов в свою сторону за счёт новой серии, которой прочат сниженные тактовые частоты. Это будут следующие процессоры:

6-ядерный Ryzen 5 7600 за 229 долларов

8-ядерный Ryzen 7 7700 за 299 долларов

12-ядерный Ryzen 9 7900 за 429 долларов

Как видите, тактовые частоты просядут незначительно, а вот цены могли бы порадовать геймеров, если бы не всё та же проблема с недоступными материнскими платами и дорогостоящей оперативной памятью. Выше вы можете ознакомиться с тестами, ну а мы лишь заметим, что Ryzen 9 7900 окажется способен конкурировать с прокачанным Core i9-12900KS, а значит покажет высокие показатели в играх по разумной стоимости. Что до Ryzen 7 7700, то он также превосходит флагман Intel предыдущего поколения и стоит всего 300 долларов. Такой шаг должен сподвигнуть пользователей к смене платформы, вот только на пути снова становятся решения синего лагеря. Сегодня в прессу просочились цены на процессоры без разблокированного множителя. Как вы могли слышать, обе линейки представят в рамках выставки CES 2023 в начале января, а выход состоится уже во второй половине первого месяца года.

Если вы обратите внимание на таблицу, то сможете заметить, что даже Core i5-13400 получит энергоэффективные ярда. Таким образом мы говорим уже не о 6-ядерном процессоре, а о камне, предлагающем пользователям все 10 ядер. Не так важно, что малые ядра бесполезны и не оказывают никакого влияния на производительность, ведь маркетинг работает, а синие умеют убедить народ в том, что пользователям нужно именно то, что сегодня находится на прилавке магазинов. Пока неясно, насколько быстрыми или медленными будут камни, но по сравнению с указанными выше Ryzen 7000, цены кажутся завышенными. В данном случае явная победа за AMD, вот только всё тот же Core i5-13400F за 277 евро можно установить на материнскую плату за 100 долларов, тогда как Ryzen 5 7600 так не может. Одновременно с этим в прессу попала информация о ценах на материнские платы новой серии. И вот здесь хороших новостей нет.

рекомендации i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула 3070 за 49 тр в Ситилинке 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке 4080 по старой цене в Регарде, за 100+ Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде

Дело в том, что по всем позициям наблюдается удорожание по сравнению с 600-й серией. Пока доступны цены только на ASUS, а релиз состоится 3 января. Похоже, в начале следующего года нас ждёт масса любопытных анонсов, а противостояние и не думает затухать. Пока процессоры красного лагеря кажутся интереснее с точки зрения соотношения цены и производительности, но всё решит конечный покупатель, а значит самое время запасаться попкорном.