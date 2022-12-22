Несмотря на общее подорожание, неплохие предложения ещё остались

Если вы ещё не привыкли к тому, что в российской рознице за несколько дней весь товар может подорожать в два раза, то самое время взрослеть. Рубль несмотря на все усилия регулятора остаётся нестабильным, ну а давление со стороны США и ЕС только усугубляет ситуацию. Можно сказать, что даже без санкций российской экономике жилось несладко, ну а под гнётом потолка цен на нефть и газ выжить будет крайне сложно. Ну а поскольку бюджет недополучает больших сумм, то приходится снижать курс рубля, что позволяет сгладить удар от западных санкций.

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Пользователям, у которых есть деньги, проще всё это пережить, ну а обычным любителям компьютерных игр приходится несладко. Если вы планировали порадовать себя новым компьютером, то самое время сделать это прямо сейчас. Цены на процессоры растут, а видеокарты и вовсе прибавляют по 20 тысяч в сутки. Не исключено, что под Новый год за GeForce RTX 4090 будут просить 300 000 рублей, ну а пока мы предлагаем присмотреться к среднему ценовому сегменту. Отметим, что всё это весьма условно, но выгодные предложения действительно есть, о чём мы и поговорим ниже.

Ryzen 7 5800X может стать основной для производительного компьютера, при этом такой процессор стоит 23 тысяч рублей. Неделю назад было на 3 тысячи дешевле, но тогда и курс рубля не казался таким низким. Нам кажется, что переплата за процессор не сильно большая, ну а учитывая недорогие материнские платы и возможность поставить оперативную память DDR4, после сборки вы и вовсе почти не заметите разницы с начальной ценой. Проблема в том, что подорожают все комплектующие, а значит самое время задуматься, ведь завтра уже может быть поздно. И не говорите, что мы вас не предупреждали.

Ещё более экономной может быть сборка на Ryzen 7 5700G. Особенность данного процессора состоит в том, что вам не потребуется дискретная видеокарта. Помните, что всё относительно, но интегрированной графики будет достаточно для не самых требовательных новинок и классики 5-летней давности. С этим 8-ядерным процессором мы рекомендуем взять оперативную память с разгонным потенциалом. Доплатите тысячу рублей, а после получите до 10% буста в играх за счёт правильной настройки тактовых частот и таймингов на ОЗУ.

Если вы не гонитесь за самыми новыми процессорами и планируете заменить старую машины на что-то помощнее, то Core i5-11600KF может стать неплохим решением. Он не может тягаться с новыми камнями в синтетических тестах, но владельцы подобных процессоров предпочитают реальные игры красивым цифрам. Ну а с видеокартой уровня GeForce RTX 3050 нет смысла брать Core i5-13600KF за 35 тысяч рублей. Лучше купите получше видеокарту, ну а разгон и вовсе интересует небольшое количество геймеров. Core i5-11600KF прекрасно себя будет чувствовать на недорогой материнской плате, а штатные 4.9 ГГц и вовсе позволяют вам не думать о нехватке производительности в любых задачах.

Ryzen 5 5600X может стать альтернативой более дорогим процессорам, поскольку позволяет сэкономить здесь и сейчас. Помните о том, что вы теряете 2 ядра и 4 потока, поэтому рассчитывайте свой бюджет разумно. Если вы планируете купить более мощную видеокарту, то стоит всё же присмотреться к Ryzen 7 5800X, ну а всем остальным можно спокойно покупать Ryzen 5 5600X. С не самой быстрой видеокартой этого процессора хватит на много лет, ну а при желании в будущем можно сменить камень на что-то более мощное. Например, это может быть Ryzen 9 5900Х, которая предлагает более внушительные показатели быстродействия в рабочих задачах.

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Для нетребовательных систем подойдёт Core i5-12400F или Core i3-12100F. В первом случае вы получите 6 ядер, тогда как второй процессор предлагает 4 ядра с технологией многопоточности. В играх оба камня показывают себя с лучшей стороны, но мы бы не советовали ожидать от них рекордов. Если сравнивать с ценами недельной давности, то подорожание коснулось оба процессора несущественно. Это значит, что покупка не создаст в вашем бюджете гигантскую дыру. В обычных сценариях разницы между процессорами нет, ну а в играх Core i5-12400F ожидаемо быстрее.