Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
6 недорогих антикризисных процессоров, которые почти не подорожали из-за падения курса рубля
Несмотря на общее подорожание, неплохие предложения ещё остались
рекомендации
-22000р на 4080 Gigabyte Gaming
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
ASUS 3050 все еще за 30 тр
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр

Если вы ещё не привыкли к тому, что в российской рознице за несколько дней весь товар может подорожать в два раза, то самое время взрослеть. Рубль несмотря на все усилия регулятора остаётся нестабильным, ну а давление со стороны США и ЕС только усугубляет ситуацию. Можно сказать, что даже без санкций российской экономике жилось несладко, ну а под гнётом потолка цен на нефть и газ выжить будет крайне сложно. Ну а поскольку бюджет недополучает больших сумм, то приходится снижать курс рубля, что позволяет сгладить удар от западных санкций.

реклама

Пользователям, у которых есть деньги, проще всё это пережить, ну а обычным любителям компьютерных игр приходится несладко. Если вы планировали порадовать себя новым компьютером, то самое время сделать это прямо сейчас. Цены на процессоры растут, а видеокарты и вовсе прибавляют по 20 тысяч в сутки. Не исключено, что под Новый год за GeForce RTX 4090 будут просить 300 000 рублей, ну а пока мы предлагаем присмотреться к среднему ценовому сегменту. Отметим, что всё это весьма условно, но выгодные предложения действительно есть, о чём мы и поговорим ниже. 

Ryzen 7 5800X может стать основной для производительного компьютера, при этом такой процессор стоит 23 тысяч рублей. Неделю назад было на 3 тысячи дешевле, но тогда и курс рубля не казался таким низким. Нам кажется, что переплата за процессор не сильно большая, ну а учитывая недорогие материнские платы и возможность поставить оперативную память DDR4, после сборки вы и вовсе почти не заметите разницы с начальной ценой. Проблема в том, что подорожают все комплектующие, а значит самое время задуматься, ведь завтра уже может быть поздно. И не говорите, что мы вас не предупреждали. 

Ещё более экономной может быть сборка на Ryzen 7 5700G. Особенность данного процессора состоит в том, что вам не потребуется дискретная видеокарта. Помните, что всё относительно, но интегрированной графики будет достаточно для не самых требовательных новинок и классики 5-летней давности. С этим 8-ядерным процессором мы рекомендуем взять оперативную память с разгонным потенциалом. Доплатите тысячу рублей, а после получите до 10% буста в играх за счёт правильной настройки тактовых частот и таймингов на ОЗУ. 

Если вы не гонитесь за самыми новыми процессорами и планируете заменить старую машины на что-то помощнее, то Core i5-11600KF может стать неплохим решением. Он не может тягаться с новыми камнями в синтетических тестах, но владельцы подобных процессоров предпочитают реальные игры красивым цифрам. Ну а с видеокартой уровня GeForce RTX 3050 нет смысла брать Core i5-13600KF за 35 тысяч рублей. Лучше купите получше видеокарту, ну а разгон и вовсе интересует небольшое количество геймеров. Core i5-11600KF прекрасно себя будет чувствовать на недорогой материнской плате, а штатные 4.9 ГГц и вовсе позволяют вам не думать о нехватке производительности в любых задачах.

Ryzen 5 5600X может стать альтернативой более дорогим процессорам, поскольку позволяет сэкономить здесь и сейчас. Помните о том, что вы теряете 2 ядра и 4 потока, поэтому рассчитывайте свой бюджет разумно. Если вы планируете купить более мощную видеокарту, то стоит всё же присмотреться к Ryzen 7 5800X, ну а всем остальным можно спокойно покупать Ryzen 5 5600X. С не самой быстрой видеокартой этого процессора хватит на много лет, ну а при желании в будущем можно сменить камень на что-то более мощное. Например, это может быть Ryzen 9 5900Х, которая предлагает более внушительные показатели быстродействия в рабочих задачах. 

рекомендации
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 49 тр в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
MSI 3050 за 28 тр в Ситилинке
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Упала цена Ryzen 7600 4.7ГГц
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде

Для нетребовательных систем подойдёт Core i5-12400F или Core i3-12100F. В первом случае вы получите 6 ядер, тогда как второй процессор предлагает 4 ядра с технологией многопоточности. В играх оба камня показывают себя с лучшей стороны, но мы бы не советовали ожидать от них рекордов. Если сравнивать с ценами недельной давности, то подорожание коснулось оба процессора несущественно. Это значит, что покупка не создаст в вашем бюджете гигантскую дыру. В обычных сценариях разницы между процессорами нет, ну а в играх Core i5-12400F ожидаемо быстрее.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#процессоры #оптимальные ценовые предложения
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Российские геймеры раскупили сильно подорожавшие видеокарты NVIDIA опасаясь роста цен в январе
DDR5 начнет доминировать на рынке ОЗУ к середине 2024 года – Micron
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 ВМС РФ перехватил норвежский самолет-шпион в акватории Баренцева моря
2
В ходе СВО "промелькнула" Герань-1, более тихий и малоразмерный собрат "Герани-2"
14
Из-за стремительного обесценивания рубля российские ритейлеры поднимают цены на товары
126
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 8-й: Fallout, Fallout 2 и Fallout Tactics
26
Почему Украина не получит денег российских олигархов – США и ЕС конфискуют активы миллиардеров
228
С какими проблемами столкнулась добыча золота в РФ, и зачем нужен отечественный золотой стандарт
1
Спецификации платформы AMD Ryzen Threadripper 7000 Storm Peak выглядят убедительно
1
Блогер купил новую китайскую GeForce RTX 3060 Ti и без проблем запустил последние AAA-хиты
6
Стоимость видеокарт взлетела вслед за падением курса рубля – как изменились цена на NVIDIA за неделю
8
Отсутствие спроса заставит Apple отказаться от выпуска нового поколения iPhone SE в 2023 году
2
Почему геймеры не покупают процессор Ryzen 5 7600X – на Amazon 6-ядерник стоит всего 17 000р
20
Рендер первого планшета Google подрывает заветы Джобса
1
NASA запечатлело черную дыру, разорвавшую звезду весьма необычным образом
2
Раскрыты характеристики Radeon RX 8900 XT: 48Gb GDDR7, 3,5 ГГц и 129 TFLOPs
17
Рубль продолжает дешеветь, а видеокарты дорожают – какую видеокарту положить под ёлочку танкисту
4
Samsung планирует начать в 2023 году массовое производство DDR5 DRAM класса 12 нм
2
Ryzen 9 7950X vs Core i9-13900KF – какой процессор купить для флагманской сборки под Новый год
2
ASUS выпустит прокачанную и очень дорогу GeForce RTX 4090 серии Noctua с «бесшумным» кулером
8
Finalmouse представила механическую клавиатуру с встроенным дисплеем и графическим процессором
+
Хотфикс для обновлённой The Witcher 3 не исправляет оптимизацию: игроки жалуются на CD Projekt RED
6

Популярные статьи

Так ли хорош Linux в работе с принтерами - проверяю Windows 7/10 и Kubuntu с двумя принтерами
70
Как поживает единственный авианосец в РФ Адмирал Кузнецов, и когда он встанет на боевое дежурство
35
ТОП-10 полезных советов покупателю компьютерных комплектующих и техники
7
Коллекция видеокарт от Intel до nVidia или что можно найти в коробке с хламом, например ATi
47
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI DDR4
4
Играем на карте для майнинга Nvidia в 2022 году
43
Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы
20
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
121
Обзор электрической воздуходувки DEKO DKBL1100
25
На Западе началась совместная разработка "самолета-охотника" на Су-57
26

Сейчас обсуждают

Кружит голову Василек
22:10
что бы ты знал
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Кружит голову Василек
22:09
У моей собаки конура больше, да и она побольше тебя ростом будет если на задние лапы встанет, раза в полтора от твоего роста.
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Вам не убить Шешу!
22:08
тогда зачем отвечаешь?
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Кружит голову Василек
22:08
вообще пох на тебя свиноуёбка
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Вежливый N-A-S-A_M_S
22:08
Путин впервые назвал войну войной И захотел ее быстрее закончить. Президент России Владимир Путин в четверг, 22 декабря, назвал вторжение в Украину войной вместо «специальной военной операции» — терм...
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Apecтант
22:07
Ну у меня одна комната всё верно, вот смотри фотка. Я сейчас на диване валяюсь как король
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Тарас Хохлов
22:07
Абсолютно с тобой согласен. Единственный раз уснул в кинотеатре как раз на Аватаре. Хрень полная, а не фильм
Джеймс Кэмерон опасается кассового провала фильма "Аватар 2"
Вам не убить Шешу!
22:06
смишными картинками войну не выиграть, особенно попердывая на диване
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Кружит голову Василек
22:06
фигня, ты приспособлен к клоповнику, у тебя же комната одна единственная в которой ты живешь 2х3 м - не больше.
ЗРК Patriot на Украине - пиар-акция или создание эшолонированной ПРО по НАТОвскому образцу
Вежливый N-A-S-A_M_S
22:06
раха агрессор что в сейчас что в 2014. а гиркин военный преступник. а раха террорист. официально Путин отменил ежегодную встречу с олигархами Президент РФ сослался на эпидемиологическую обстановку.
В RAND считают, что США не сможет победить Китай в неядерной войне уже после 2025 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем