Реальная история, участникам которой грозит реальный уголовный срок

Иногда в прессу попадают такие странные факты, поверить в которые крайне сложно, вот только в жизни случается всякое, а желание лёгких денег и вовсе приводит к появлению гениальных идей. По данным американских журналистов издания The Register, на скамье подсудимых оказались два гражданина США. Оба много лет работали по мошеннической схеме и могли за это время завладеть внушительной суммой денег. При этом была придумана совершенно новая схема, долгое время позволявшая фигурантам дела находиться в стороне, не вызывать никаких подозрений. Давайте ознакомимся с подробностями детальнее.

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В аэропорту Джона Кеннеди действует сложная система, позволяющая водителям такси находиться в равных условиях. Для этого по приезду в терминал машина становится в очередь, а спустя какое-то время водитель получает возможность забрать пассажира, а после снова возвращается в очередь. Дэниэл Абаев (Daniel Abayev) и Питер Лейман (Peter Leyman) решили, что многие водители такси захотят обойти систему, получив возможность сразу по приезду выезжать на полосу, забирая пассажиров без томительных ожиданий. С этой целью граждане США наняли российских хакеров, взломавших информационную систему аэропорта Джона Кеннеди. Случилось это в далёком 2019 году, а сумма, которую пришлось выложить хакерам, оценивается в 100 000 долларов или 7 100 000 рублей на момент написания данного материала.

Точных данных о хакерах нет, а американские бизнесмены получили всю информацию для обхода системы, что позволяло им за определённое вознаграждение ставить того или иного водителя такси в начало очереди. Происходило это следующим образом, Абаев и Лейман создали чат, в котором находилось около 1000 водителей такси. Как только один из них изъявлял желание перейти в начало очереди, он отправлял свои данные в чат, после чего получал указания о том, в каком терминале совершить оплату. Платежи проходили через мобильные переводы, которые крайне сложно отследить, а суточный заработок парочки достигал 10 000 долларов. На самом деле это предварительная оценка, ведь только за один пропуск таксисты платили 10 долларов, а значит некоторые могли пользоваться услугами предприимчивых американцев по нескольку раз в сутки.

Американские правоохранители установили, что Абаев и Лейман вынашивали свою идею достаточно давно. Вначале парочка обратилась к сотрудникам диспетчерской службы. Работникам информационной системы аэропорта предлагалось установить в один из серверных компьютеров флешку с вредоносным программным обеспечением. Неясно, что помешало такому ходу событий, но в какой-то момент проводилась попытка подкупа диспетчеров службы такси. Предлагались деньги за доступ в другие службы, включая получение секретных паролей, но в итоге парочке пришлось обратиться к русским хакерам. Абаев и Лейман не могут объяснить, почему предпочли русских хакеров, ну а журналисты подсчитали, что за первые две недели удалось вернуть затраченные средства, а за последующие три года можно было заработать 10 миллионов долларов (714 миллионов в российских рублях).

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Что любопытно, журналисты не смогли узнать о том, как полиция получила информацию о взломе информационной системы аэропорта. Судя по тем данным, что фигурируют в деле, только после того, как неизвестный сообщил о действиях Абаева и Леймана, сотрудники службы безопасности смогли отыскать следы присутствия хакеров в системе. Что же, русские хакеры сработали профессионально, а американцев могла подвести обычная жадность. Вполне возможно, что кого-то не устроили тарифы, ну и не забывайте о том, что не каждый клиент ехал максимальную дистанцию. Это значит, что 10 долларов из 150 заплатить не так и сложно, а вот если поездка длилась меньше, то таксист уходил в минус. Похоже, таких подробностей предприимчивые бизнесмены не предусмотрели. Сегодня Абаев и Лейман находятся на скамье подсудимых, где каждому грозит по 10 лет тюрьмы за взлом компьютера по предварительному сговору. Не исключено, что срок удастся скостить, если оба пойдут на сделку со следствием. Источник.