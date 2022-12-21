Судя по всему, есть какие-то гарантии, о которых нам ничего не известно

Если вы посмотрите сводки с фронтов ведущих военкоров и аналитиков за май текущего года, то вам может показаться, что российские войска уже в шаге от взятия ключевой линии обороны украинской армии, проходящей через несколько городов. Назывались различные сроки, а пессимисты полагали, что Артёмовск (ранее назывался Бахмут) будет взят к началу лета. У нас нет ответа на вопрос, что помешало реализовать подобные планы, но суть данного материала даже не в этом, ну а сегодня украинские подразделения продолжают вести оборону города. В бой брошены наиболее боеспособные подразделения РФ, а выдавливание противника идёт медленными темпами. Возможно, так только кажется, ведь линия обороны строилась годами, ну а пока эксперты спорят о причинах и последствиях, происходят куда более интересные вещи.

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Несколько дней назад состоялся неожиданный визит президента Украины в Артёмовск. Пресса с обеих сторон рассказывает истории о том, как активно идёт перемалывание вражеских бойцов, а в итоге складывается такое ощущение, что мы играем в компьютерную игру. Политики явно заигрались, а действия Зеленского доказывают, что существуют глобальные договорённости, о которых мы с вами не знаем. В таких условиях делать те или иные выводы крайне сложно, ведь на руках у противника могут быть козыри, о которых мы и не догадываемся. Так вот, Зеленский прибыл в Артёмовск 14 декабря. Побывал на передовой, где вручил награды, похлопал по плечу вояк, а после отбыл в неизвестном направлении. Стоит напомнить, что 6 декабря президент Украины спокойно разгуливал по Херсону, а до этого приезжал в Славянск и даже Изюм.

И вот здесь самое время вернуться к тому, что Артёмовск штурмуют бойцы ЧВК «Вагнера». Оркестранты считаются одними из самых мощных российских подразделений, при этом по тем или иным частям украинской армии в городе постоянно осуществляются удары артиллерии. Российская пресса отнеслась к поездке Зеленского спокойно, ну а украинские журналисты утверждают, что на время визита главы государства все наступательные действия со стороны РФ прекратились, и только после отъезда артиллерия снова заработала. Можно сколько угодно отмахиваться от того, что президент России предоставил международные гарантии неприкосновенности жизни Зеленского, но происходящее является прямым подтверждением существования подобных документов. Российские журналисты пытаются успокоить слушателей, рассказывая о том, что Зеленский реально не управляет страной, ведь все указы поступают из Вашингтона. Возможно, но это не отменяет того факта, что он несёт сильную мотивирующую составляющую. Многие аналитики полагают, что приезд президента Украины пусть и является пиаром, но позволит поднять боевой дух бойцов, а значит взять Артёмовск будет ещё сложнее.

Ну а пока боевые действия и не думают прекращаться, Зеленский решил по-быстрому сгонять в Америку. Анонсирована встреча с Байденом, а украинские политики утверждают, что на этот раз сонный Джо даст Зеленскому ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS. Известно, что подобные ракеты способны преодолевать дистанцию до 300 километров, при этом являются такими же точными, как и находящиеся в распоряжении украинских бойцов менее дальнобойные боеприпасы. Одновременно с этим речь пойдёт о поставках беспилотников Grey Eagle и Reaper. Неясно, получит ли президент Украины хотя бы один из кейсов, но любой из вариантов плох для России. Дело в том, что Зеленский уже давно говорит о намерении наносить удары по российским городам, но может дотягиваться только до приграничных деревушек и Белгорода. Сложно предугадать реакцию РФ после удара по крупным населённым пунктам.

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Даже американские издания полагают, что Байден откажет по всем трём пунктам, поскольку США выгодно затягивание войны, а любое обострение ситуации грозит непредвиденными последствиями. Ну а пока приходится констатировать, что Зеленский чувствует себя свободно. Вспомните первые месяцы, когда он вещал из секретного бункера и вёл себя довольно странно. Похоже, многие пункты будущего соглашения уже решены, а оставшиеся будут решаться в ходе успешных действий российской или украинской стороны.