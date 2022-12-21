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Ryzen 9 7950X vs Core i9-13900KF – какой процессор купить для флагманской сборки под Новый год
Core i9-13900KF быстрее, но Ryzen 9 7950X выглядит перспективнее
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24 ядерный 13900K - смотри цену
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Можно очень долго спорить о том, кто делает самые лучшие процессоры на планете, ведь каждый год Intel и AMD дают нам не только повод для размышлений, но и пищу для полноценных дебатов. В позапрошлом поколении вперёд вышли красные, в прошлом – синие, а в этом 24-ядерный Core i9-13900K поставил жирную точку в противостоянии. Вот только ничего ещё не решено, а значит мы увидим ещё более скоростные процессоры по выгодным ценам. 

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На самом деле выгодные цены – это скорее актуально для США. Дело в том, что российские пользователи совсем недавно получили доступ к процессорам прошлого поколения по тем ценам, что были рекомендованы для американцев пару лет назад. Несправедливо? Бесспорно, но выхода нет, а сегодня мы посмотрим, какой флагман стоит купить здесь и сейчас. Изучим несколько переменных, ну а на помощь к каждому кандидату призовём несколько бойцов из синего и красного лагеря. Кто знает, может они позволят сделать более правильные выводы. 

Начнём с Ryzen 9 7950X. Камень стоит намного дороже, чем Core i9-13900KF, но уступает конкуренту как в игровых, так и синтетических тестах. Есть приложения, где красный флагман выходит вперёд, но это имеет значение только для нескольких процентов пользователей. Все остальные благополучно проигнорируют такие сценарии. Поскольку мы говорим о флагманской сборке, то было бы глупо пенять на отсутствие возможности купить бюджетную материнскую плату. Да, владельцы мощных камней предпочитают оперативную память DDR5, хотя самые скоростные модели недоступны даже для энтузиастов. Помните, что есть ещё понимание перспективы. Так, через пару лет вы сможете заменить старый Ryzen 9 7950X на более мощный Ryzen 9 9950X. При этом не нужно брать материнскую плату, а значит сборка на процессоре AMD всё же перспективнее. 

Ryzen 9 7900X и вовсе не получил прямого конкурента в российской рознице, поэтому предлагаем для него соперника в виде Core i9-12900K. И вот здесь всё очень интересно. С одной стороны – красный камень быстрее синего в играх и в рабочих задачах, вот только многие покупатели Ryzen 9 7900X предпочитают не брать самую дорогую материнскую плату и оперативную память. Ну а сэкономить не удастся, тогда как Core i9-12900K и стоит дешевле и может неплохо работать без разгона. Словом, преимущество по цене за синими, а с учётом всё той же перспективы и раскрытия потенциала платформы АМ5, Ryzen 9 7900X кажется нам не таким уж и плохим выбором. Просто помните, что сегодня придётся потратиться. 

Особняком стоит Ryzen 9 5950X. Если вы искали флагман, но планировали сэкономить, берите и не раздумывайте. Дело в том, что Ryzen 9 5950X до сих пор способен конкурировать с самыми скоростными новинками, ну а мы не устаём напоминать вам о том, что только единицы покупают видеокарты уровня GeForce RTX 4090. В случае, если вы владеете GeForce RTX 3060, то между Ryzen 9 5950X и Ryzen 9 7950X разницы в играх не будет. Ну а возможность купить к процессору недорогую ОЗУ и материнскую память за 100 долларов – бесценна. 

рекомендации
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5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3070 Ti за 50 тр в Регарде
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3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена
3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
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Новый 13700K и KF дешево в Регарде
13600K очень дешево в Регарде
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В качестве предтопов предлагаем рассмотреть Ryzen 7 7700X и Core i7-13700KF. К сожалению, камень AMD явно находится не в своём ценовом диапазоне, ведь Core i7-13700KF предполагался как соперник для Ryzen 9 7900X. Вот только российские реалии таковы, что цены на процессоры AMD сильно завышены. За 30 тысяч рублей Ryzen 7 7700X смотрелся бы более органично, но российские ритейлеры закупили процессоры намного дороже, поэтому до тех пор, пока не распродадут первую партию, пользователям придётся переплачивать. В данном противостоянии полная победа за синим лагерем, ведь Core i7-13700KF сегодня представляет собой второй по скорости процессор на рынке. Есть ещё Ryzen 7 5800X3D, который умудряется класть на лопатки даже Core i9-13900KF, но сегодня мы говорим о новинках, поэтому оставим размышления о перспективной технологии AMD для другого раза.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения #ryzen 9 7950x #core i9-13900kf
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