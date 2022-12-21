Там же вы сможете найти Core i9-12900K за 30 000 рублей

Судя по всему, у Лизы Су были большие планы на новую линейку Ryzen 7000. Если сравнивать игровые возможности Ryzen 9 7950X и Ryzen 9 5950X, то можно констатировать, что различия огромны. Прирост в играх превышает 20%, а ведь есть ещё многоядерная производительность, где прирост быстродействия ещё более впечатляющий. Казалось, что будущее у новой линейки будет безоблачным, но тут вмешалась Intel. Непонятно как, но путём одной только оптимизации 10-нм технологического процесса удалось не только повысить тактовые частоты до 5.8 ГГц, но и совершить гигантский рывок, что позволило обойти красных на финише.

реклама

Стоит напомнить, что линейка Ryzen 7000 чувствовала себя неуверенно сразу после релиза, а выход конкурентов окончательно убил продажи, ну а причина банальна, ведь пользователи неготовы переплачивать за теоретический прирост быстродействия. Если вы не в курсе, то для получения эталонных результатов используют только самые мощные и дорогие комплектующие. Например, требуется раскрыть потенциал скромного Core i5-12400, который интересен массовому пользователю. Сам процессор весьма неплох, но на него навешивают материнскую плату за 1000 долларов, прикручивают оперативную память с высокими тактовыми частотами, а после берут видеокарту за 2000 долларов. В реальной жизни таких сборок никто не делает, но благодаря вот таким странным манипуляциям обычные покупатели видят насколько крутым может быть Core i5-12400. Тесты дома проводят единицы, ну а на видеокарте GeForce RTX 3050 камень просто будет хорошо работать.

Точно такая же ситуация и с Ryzen 5 7600X. Перед нами перспективный процессор, который застрял на дне только потому, что в продаже нет недорогих материнских плат, а потенциальных покупателей вынуждают переплачивать за оперативную память. В тестах Ryzen 5 7600X показывает себя очень хорошо, а значит мог стать бестселлером, вот только не с рекомендованной для США стоимостью в 299 долларов. В Российской рознице за эту сумму его бы разобрали за считанные минуты, ну а американский покупатель избалован. Там, как и в магазинах РФ, большим спросом пользуются процессоры AMD предыдущего поколения, ну а в результате налицо масштабные скидки, которые доступны на Amazon. Как сообщается, на этой площадке Ryzen 5 7600X подешевел до 239 долларов или 17 тысяч рублей в переводе на российскую валюту. Как видите, в РФ за этот же камень просят чуть ли не в 2 раза больше, а значит пока перспективы его крайне туманны.

Инсайдеры пишут, что такая цена была временной и замечена во время «Чёрной пятницы», вот только Amazon снова вернулся к скидкам, ну а подобные действия никогда не происходят без одобрения со стороны производителя. Это значит, что AMD хочет привлечь потенциальных покупателей своей продукции, немного расшевелив рынок. Не исключено, что уже поздно, ведь через месяц в продажу поступят недорогие процессоры Intel с заблокированным множителем. Ну а производители уже начали анонсировать бюджетные материнские платы. К примеру, MSI показала плату на чипсете H610. Продукт поддерживает оперативную память DDR4-3200, PCIe 4.0, USB 3.3, Etherenet 1 Гбит/с и много других высокотехнологичных интерфейсов. При этом всё это будет стоить около 100 долларов, а ведь аналогов для Ryzen 5 7600X просто нет. Даже если Лиза Су решится выпустить бюджетную материнскую плату на предполагаемом чипсете А620, то сборка на процессоре Ryzen 5 7600X всё равно окажется дороже, чем на Core i5-13600, поскольку поддержка оперативной памяти прошлого поколения не заявлена для линейки Ryzen 7000.

рекомендации 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 3070 Ti за 50 тр в Регарде i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула ASUS 3090 Ti по старому курсу - смотри 3070 Ti Gigabyte Gaming за 53 тр = старая цена 3090 Ti MSI по старой цене по курсу 62 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде

Ну а пока Лиза Су ищет решение сложной ситуации, в которой оказалась компания, Intel продолжает демпинговать. На всё том же Amazon появился Core i9-12900K за 417 долларов. А вы бы купили флагман предыдущего поколения за 30 тысяч рублей? Вопрос риторический, ведь в российской рознице ничего подобного нет, ну а пока нам предлагают 8-ядерный Ryzen 7 7700X за 40 тысяч, под который нужно взять весь комплект ОЗУ и материнскую плату за 300 вечнозелёных. Было бы странно, если бы в таких условиях процессоры AMD новой линейки пользовались высоким спросом.