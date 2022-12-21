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В последнее время всё чаще в прессе появляется информация о планах тех или иных стран применить ядерное оружие. При этом происходит откровенная манипуляция фактами, когда власти США открыто запугивают своих граждан и европейцев угрозами со стороны России. Почитайте иностранную прессу, а после снова возвращайтесь. Прочтение не доставит вам много удовольствия, ведь информация преподносится в сильно искажённом виде. Достаточно кому-то из крупных российских чиновников сказать два слова о ядерном оружии, как возникает настоящая волна истерии. Не остаются в стороне и европейские издания, почитав которые можно сделать вывод, что именно Россия наносила ядерные удары по Японии, а также неоднократно запугивала соседей и потенциальных противников, проводя военные операции с применением авианосцев и тактической авиации. А между тем бомбардировщики Судного дня США продолжают летать у российских границ. Не исключено, что делается это исключительно из дружеских целей, ведь пилоты заскучали по своим российским коллегам и просто хотят помахать им рукой.

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И всё же, если попытаться проанализировать сам факт теоретического применения ядерного оружия, то возникает целый спектр спорных вопросов, на которые мы и попытаемся ответить. Прежде всего нужно понимать, что ядерное оружие обладает высокой разрушительной силой, а значит несёт высокую опасность для целого региона. Возьмём самый просто сценарий. Есть Северная Корея, которая давно набила оскомину американцам. Белый дом не пытается скрывать планов по свержению местного правительства с построением там демократического общества. Санкции не дали никакого результата, а значит остаётся только революция или вторжение. Проще всего сбросить на несколько военных объектов ядерные бомбы, вот только и у Северной Кореи есть своё ядерное оружие. Ясно, что боеголовка не долетит до США, но есть все основания полагать, что удар придётся по Южной Корее. Это будет акт отчаянья, ну а количество жертв перевалит за десятки миллионов. А теперь представьте, что речь идёт о противостоянии таких держав, как Россия и США. Ни одна из стран не обладает преимуществом, а значит часть ракет долетит до адресата. Ну а учитывая находящиеся на вооружении РФ сверхзвуковые комплексы, преимущество явно не на стороне янки, а значит использовать наступательное ядерное тактическое вооружение там не будут.

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К счастью, за силы ядерного сдерживания в США отвечают военные, которые в отличие от политиков пока не столь легкомысленны в своих высказываниях. А вот различные диверсии с использованием химического оружия или грязной бомбы могут стать реальностью. Несколько месяцев назад в прессе шумно обсуждался факт создания украинскими инженерами грязной бомбы. В отличие от ядерных аналогов она не обладает такой мощностью, но способна нанести ощутимый урон. При этом американские кураторы могут не волноваться об ответном ударе, ведь всё это реализуется руками украинцев. Грязная бомба генерирует выброс радиации, в зависимости от места взрыва может спровоцировать загрязнение сотни километров, а радиационное облако дойдёт до Европы. Количество жертв может измеряться сотнями тысяч, а миллионы получат целый букет опасных болезней.

Не менее опасно применение химического оружия. Доставить его на территорию Украины можно без огласки, а применить с помощью дронов. Мы знаем о том, что украинские беспилотники способны проникнуть вглубь РФ на сотни километров, а значит под прицелом центральные, южные и даже северные регионы, включая Москву. Пока ничего подобного не использовалась, но происходит это не потому, что украинское командование занимает по этому поводу принципиальную позицию. Причина в том, что США всё ещё опасаются последствий, которые можно ожидать в случае подобного развития событий. Западные эксперты уже не раз обсуждали возможность ответного удара по территории Америки, ну а взрыв Северных потоков многие воспринимают как слабость Москвы. Расследование причастных к инциденту увязло в бюрократических проволочках, а значит результатов не будет до тех пор, пока не позволит политическая конъюнктура. Ну а довольно спокойная позиция Москвы и вовсе ставит в тупик. Ясно, что использовать оружие не следовало, но есть экономические меры, которые стоило задействовать незамедлительно.

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Ещё раз повторимся, что нам возможность применения ядерного оружия кажется маловероятной. Последствия будут нести глобальный характер, ну а США хотят управлять миром, а не сидеть на пепелище. Европа привыкла к сытой жизни, а даже кратковременные неурядицы воспринимаются болезненно. Уже сегодня население стонет от одной мысли о необходимости экономить воду. Народ, который не умеет мыться в тазу, привык к комфорту и сладкой жизни, предпочтёт оставить конфликт в нерешённом состоянии, чем доводить его до апогея. Мы можем ошибаться, но шансы ядерной войны остаются низкими, и это прекрасно.

P.S. В фильме "Царство небесное" есть такое выражение: "Равный не убивает равного". Нам кажется, что эти слова идеально подходят по смыслу к нашему материалу.