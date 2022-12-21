Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Почему ядерная война между США и РФ никогда не начнётся и какие перспективы применения грязной бомбы

Всё это не значит, что не будет локальных конфликтов между государствами, но до глобального противостояния не дойдёт
[ ] для раздела Блоги
+
-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
3070 Ti за 50 тр в Регарде
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 за 45 тр в Ситилинке
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В последнее время всё чаще в прессе появляется информация о планах тех или иных стран применить ядерное оружие. При этом происходит откровенная манипуляция фактами, когда власти США открыто запугивают своих граждан и европейцев угрозами со стороны России. Почитайте иностранную прессу, а после снова возвращайтесь. Прочтение не доставит вам много удовольствия, ведь информация преподносится в сильно искажённом виде. Достаточно кому-то из крупных российских чиновников сказать два слова о ядерном оружии, как возникает настоящая волна истерии. Не остаются в стороне и европейские издания, почитав которые можно сделать вывод, что именно Россия наносила ядерные удары по Японии, а также неоднократно запугивала соседей и потенциальных противников, проводя военные операции с применением авианосцев и тактической авиации. А между тем бомбардировщики Судного дня США продолжают летать у российских границ. Не исключено, что делается это исключительно из дружеских целей, ведь пилоты заскучали по своим российским коллегам и просто хотят помахать им рукой. 

реклама

И всё же, если попытаться проанализировать сам факт теоретического применения ядерного оружия, то возникает целый спектр спорных вопросов, на которые мы и попытаемся ответить. Прежде всего нужно понимать, что ядерное оружие обладает высокой разрушительной силой, а значит несёт высокую опасность для целого региона. Возьмём самый просто сценарий. Есть Северная Корея, которая давно набила оскомину американцам. Белый дом не пытается скрывать планов по свержению местного правительства с построением там демократического общества. Санкции не дали никакого результата, а значит остаётся только революция или вторжение. Проще всего сбросить на несколько военных объектов ядерные бомбы, вот только и у Северной Кореи есть своё ядерное оружие. Ясно, что боеголовка не долетит до США, но есть все основания полагать, что удар придётся по Южной Корее. Это будет акт отчаянья, ну а количество жертв перевалит за десятки миллионов. А теперь представьте, что речь идёт о противостоянии таких держав, как Россия и США. Ни одна из стран не обладает преимуществом, а значит часть ракет долетит до адресата. Ну а учитывая находящиеся на вооружении РФ сверхзвуковые комплексы, преимущество явно не на стороне янки, а значит использовать наступательное ядерное тактическое вооружение там не будут. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде

К счастью, за силы ядерного сдерживания в США отвечают военные, которые в отличие от политиков пока не столь легкомысленны в своих высказываниях. А вот различные диверсии с использованием химического оружия или грязной бомбы могут стать реальностью. Несколько месяцев назад в прессе шумно обсуждался факт создания украинскими инженерами грязной бомбы. В отличие от ядерных аналогов она не обладает такой мощностью, но способна нанести ощутимый урон. При этом американские кураторы могут не волноваться об ответном ударе, ведь всё это реализуется руками украинцев. Грязная бомба генерирует выброс радиации, в зависимости от места взрыва может спровоцировать загрязнение сотни километров, а радиационное облако дойдёт до Европы. Количество жертв может измеряться сотнями тысяч, а миллионы получат целый букет опасных болезней. 

Не менее опасно применение химического оружия. Доставить его на территорию Украины можно без огласки, а применить с помощью дронов. Мы знаем о том, что украинские беспилотники способны проникнуть вглубь РФ на сотни километров, а значит под прицелом центральные, южные и даже северные регионы, включая Москву. Пока ничего подобного не использовалась, но происходит это не потому, что украинское командование занимает по этому поводу принципиальную позицию. Причина в том, что США всё ещё опасаются последствий, которые можно ожидать в случае подобного развития событий. Западные эксперты уже не раз обсуждали возможность ответного удара по территории Америки, ну а взрыв Северных потоков многие воспринимают как слабость Москвы. Расследование причастных к инциденту увязло в бюрократических проволочках, а значит результатов не будет до тех пор, пока не позволит политическая конъюнктура. Ну а довольно спокойная позиция Москвы и вовсе ставит в тупик. Ясно, что использовать оружие не следовало, но есть экономические меры, которые стоило задействовать незамедлительно. 

реклама

Ещё раз повторимся, что нам возможность применения ядерного оружия кажется маловероятной. Последствия будут нести глобальный характер, ну а США хотят управлять миром, а не сидеть на пепелище. Европа привыкла к сытой жизни, а даже кратковременные неурядицы воспринимаются болезненно. Уже сегодня население стонет от одной мысли о необходимости экономить воду. Народ, который не умеет мыться в тазу, привык к комфорту и сладкой жизни, предпочтёт оставить конфликт в нерешённом состоянии, чем доводить его до апогея. Мы можем ошибаться, но шансы ядерной войны остаются низкими, и это прекрасно.

P.S. В фильме "Царство небесное" есть такое выражение: "Равный не убивает равного". Нам кажется, что эти слова идеально подходят по смыслу к нашему материалу. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

военные технологии
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование процессорной СВО Deepcool LТ720
13
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A650BN (80 Plus Bronze)
18
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG X670E Carbon WIFI
11
Главные игры декабря 2022 года
23
Обзор и тестирование смартфона Oukitel WP21
10
Знакомство с поколением NVIDIA Ada Lovelace на примере видеокарты MSI GeForce RTX 4090 Suprim X 24G
62
Обзор и тестирование процессорного кулера Deepcool AK400 Zero Dark Plus
10
Обзор и тестирование блока питания MSI MAG A550BN (80 Plus Bronze)
13
Главные игры ноября 2022 года
15
Королевская битва: 28-ми ядерный монстр Xeon W-3175X и EVGA SR-3 Dark против всех
91

Интересные материалы

Главные игры декабря 2022 года
8 декабря 2022 23

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия перехватила ценный американский беспилотник RQ-20 Puma стоимостью 250 000 долларов
60
Из-за санкций иностранные производители российских процессоров отказываются их выпускать
18
Причина обвального падения цен на SSD - дешевая 3D NAND память YMTC китайского производства
5
NVIDIA подключит "тяжелую артиллерию" для спасения продаж
37
Соседи на Украине пишут друг на друга доносы из-за горящего света
30
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 6-й: Wolfenstein The New Order
22
Новый модернизированный ракетоносец Ту-160М совершил первый полёт
2
Новейший Bayraktar Akinci (Raider) - весит более 5 тонн, поднимается на 10км и несет до 1300кг
10
В Санкт-Петербурге планируется возродить производство ВАЗ-2106 "Шестёрка"
19
Почему танки остаются основной ударной силой СВО, и есть ли аналоги осколочно-фугасным снарядам
4
Зачем покупать брендовые видеокарты, и стоит ли переплачивать 25 000 рублей за стабильность и разгон
3
Китай запрещает экспорт чипов Loongson в Россию и другие страны
6
Россия намеревается возобновить производство восьмицилиндровых двигателей родом из 1960-х
11
Бюджетные и средне-бюджетные видеокарты NVIDIA и AMD продолжают дешеветь
11
Почему сегодня не стоит покупать видеокарты NVIDIA – 6 моделей AMD для любого кошелька
11
GeForce RTX 5090 в 2024 году совершит самый большой рывок быстродействия в истории – Wccftech
24
Тайвань оштрафует самого большого производителя полупроводников за инвестиции в Китае
+
Видеокарты Nvidia RTX 50 Blackwell принесут самый большой прирост производительности в истории
26
Bloomberg - потери Европы из-за отказа от российского газа уже достигли $1 трлн
11
Хакеры распространили троянизированную сборку Windows 10 для взлома украинских компьютеров
5

Популярные статьи

Какие российские ракеты сможет сбить ЗРК "Patriot", а какие - не способен
151
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
249
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
343
Опасен ли "потолок цен" на газ для России - разбираемся по пунктам
23
Как я развернул кулер на 90° на AMD Ryzen 7950X и разогнал четыре модуля ОЗУ на 33%
87
Цены на комплектующие растут вслед за долларом — спешим собрать оптимальный игровой ПК
18
О самых неоптимизированных играх на ПК
35
Моя история знакомства с ATI/AMD - от выбора 3D карты для Pentium MMX 233 и почему никогда больше
167
Будни перекупства или как я решил попробовать Asus RX 6600 XT Dual OC
159
Техноблоггинг, который мы заслужили
94

Сейчас обсуждают

-=metallist=-
00:19
Этим сейчас и занимаются и не забывайте, что на Украине сейчас тысячи наёмников из разных стран в том числе.
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
Алексей Хайкин
00:18
Эти БМП позволят много орков в ад отправить
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
Вежливый N-A-S-A-M_S
00:18
да не открываю я "днр/лнр". они зашкваренные еще со времен боинга. в бахмуте зеля побывал кстати
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Алексей Хайкин
00:18
Поржал. Щас набегут ватники у которых подгорает
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
Вежливый N-A-S-A-M_S
00:17
вы таки дaлбаебы смогли CNN: США отправят Украине системы ПВО Patriot
Почему курс рубля упал – что ждать на Новый год, в чём причина, и как себя чувствует экономика РФ
Slava253
00:16
Да с физиксом помню таже история. Сколько демо роликов было про крутые разрушения и так далее, а на деле пшик...
Выход Radeon RX 7900 XTX провалился — GeForce RTX 4080 быстрее и гораздо дешевле
Денис Толубец
00:16
ага, т.е ты пересел с немощного проца на ЧУТЬ по лучше, а потом ты перескачил чуть ли не на два поколения вперёд, и хвалишь. давай я перейду с I3 3120 на I5 4570, а потом на r9 3950 и начну хвалить ам...
Поменял Ryzen 5 1600 на Ryzen 5 5600X и пожалел — рассказываю о причинах
Алексей Хайкин
00:16
Ты очень тяжёлые наркотики принимаешь, заканчивай. Пробег 182 тыс.проводка без проблем, цепь не менял
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
-=metallist=-
00:16
Смотреть до конца! https://www.youtube.com/shorts/j7lNTJxxbBw
Почему конфликт, возникший между Россией и Украиной — это закономерный исторический процесс
Алексей Хайкин
00:14
Ахахах, вам кто такие статьи пишет из дурки?)) Только полные ватные дураки могут верить ей
Все новейшие немецкие БМП Puma сломались на первых же учениях бундесвера
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем