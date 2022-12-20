Вопрос сложный, ну а для тех, у кого есть лишние деньги, всё решается просто

Если у вас нет денег даже на скромную GeForce RTX 3050, то приходится только мечтать о том счастливом дне, когда по мановению волшебной палочки вам на голову упадёт GeForce RTX 4090. Скорее всего, такого никогда не случится, ну а мы рекомендуем нашим читателям адекватно оценивать свои возможности. Так, если у вас есть деньги на среднюю сборку на базе GeForce RTX 3060, то брать кредит под высокие проценты – это не лучший выход из положения.

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Но если у вас в кармане достаточно денег, то впору присмотреться не к самым обычным, а прокачанным моделям. Многие наши читатели полагают, что смысла брать брендовые видеокарте нет, ведь переплата может составить 25 тысяч и дороже, а реального прироста производительности вы не увидите. С одной стороны – это так, вот только есть и другая сторона данного вопроса. Дело в том, что продвинутые брендовые модели могут похвастать качественными системами охлаждения и дорогостоящими комплектующими. Это значит, что вы получите более надёжный товар. Есть ещё вариант получить оверклокерскую модель, ведь такие модели не только получают более высокий разгонный потенциал, но и повышенные тактовые частоты с завода. Словом, мнения разнятся, а мы рассмотрим не совсем разумные предложения для тех, у кого есть лишние деньги.

За 175 и 177 тысяч рублей вас поджидают видеокарты GeForce RTX 4090 производства GIGABYTE и MSI. Вторая предлагает более высокую тактовую частоту, ну а обе принадлежат к брендовым сериям, которые отличаются эффективными системами охлаждения и могут использоваться для разгона. GeForce RTX 4090 от MSI нравится нам больше, а переплата по сравнению с базовой видеокартой производства Palit составит 25 тысяч рублей. Повторимся, если для вас такие деньги не являются проблемой, то брендовый вариант точно порадует ваше самолюбие. Ну и стоит добавить, что ещё пару лет ничего быстрее в рознице не будет, а значит можно находиться на пике технического прогресса.

С GeForce RTX 4080 точна такая же ситуация, ведь вы можете найти в продаже видеокарту производства Palit за 105 тысяч рублей, тогда как за GIGABYTE и MSI у вас попросят на всё те же 25 тысяч дороже. Нам кажется, что даже брендовая GeForce RTX 4080 не стоит 2 тысячи долларов, ну а геймеры по всему миру обходят субфлагман NVIDIA стороной. Чего только стоит тот факт, что аналог прошлого поколения предлагался за 700 долларов. Вполне возможно, что геймеры просто привыкли к тому, что за суперфлагман нужно платить больше 1500 долларов, а с GeForce RTX 4080 пытаются сопротивляться.

Поскольку мы говорим об очень дорогих видеокартах, то нет ничего удивительного в том, что они доступны единицам энтузиастов. А вот GeForce RTX 3080 Ti стоит около 100 тысяч рублей и кажется выгоднее. На самом деле это ложное впечатление, ведь GeForce RTX 4080 быстрее, а базовая модель от Palit всего на пару тысяч дороже. В таких ситуациях нужно не только иметь деньги в кармане, но и голову на плечах, не забывайте об этом.

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В качестве двух последних видеокарт предлагаем присмотреться к GeForce RTX 3080 от NVIDIA и Radeon RX 6900 XT производства AMD. Если изучить тесты, то окажется, что красная видеокарта намного быстрее в любых играх, но ещё и предлагает 16 Гб видеопамяти, тогда как представитель зелёного лагеря получил скромные 10 Гб памяти. Эксперты заявляют, что пока это не оказывает никакого влияния на конечную производительность, вот только в 2023 году всё может круто измениться. Дело в том, что грядут игры на новом движке Unreal Engine 5. Графика в анонсированных проектах кажется сверхреалистичной, а значит не стоит исключать резкого скачка требований к графическим чипам. В такой ситуации лучше быть владельцем Radeon RX 6900 XT, ведь у неё не только выше производительность, но и больше памяти.