Если говорить о соотношении цены и производительности, то с большим отрывом побеждает AMD

Давайте остановимся на том, что сегодня самым быстрым процессором на планете является Core i9-13900K. За месяц до его релиза ходили слухи, что Intel готовит неожиданный ответ AMD, но только самые законченные фанаты синего лагеря верили в то, что 16-ядерный Ryzen 9 7950 ХТ может оказаться медленнее нового флагмана Intel. Как бы там ни было, но реальные игровые тесты подтверждают позиции Core i9-13900K, а самый дорогой процессор AMD оказался неспособен на равных бороться с синим флагманом. Вот только далеко не всегда геймеры покупают самые дорогие комплектующие, ведь очень часто предтопы позволяют ощутимо сэкономить.

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Именно для этих целей существуют менее дорогие процессоры и видеокарты, ну а с выходом Radeon RX 7900 XTX споры о целесообразности перехода на AMD стали звучать ещё громче. Как вы уже догадались, в данном материале мы не будем искать самую быструю видеокарту и процессор, но попробуем выяснить, стоит ли брать продукцию красной команды. Итак, у нас есть Ryzen 7 5800X3D, который стоит 350 долларов (в магазинах РФ встречается редко и намного дороже), предлагающий ультимативную игровую производительность и позволяет сэкономить за счёт покупки бюджетной материнской платы и оперативной памяти. Нужно просто взять видеокарту помощнее, а именно: Radeon RX 7900 XTX. В играх она оказывается медленнее GeForce RTX 4090, но и стоит на 600 долларов дешевле, а значит впору сравнить её с GeForce RTX 4080. Авторы канала TheSpyHood решили добавить к видеокарте NVIDIA процессор Core i7-13700K, а после устроить схватку между указанными выше системами. Давайте ещё раз перечислим силы.

В левом углу ринга: Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 7900 XTX

В правом углу ринга: Core i7-13700K + GeForce RTX 4080

Заранее отметим, что стоимость второй сборки будет ощутимо дороже за счёт материнской платы и оперативной памяти. Прибавьте к этому тот факт, что сама видеокарта GeForce RTX 4080 стоит дороже, а значит сборка на базе AMD выгоднее по деньгам. Обычно мы предлагаем ознакомиться с данными в виде таблицы, но сегодня всё настолько просто, что нет смысла тратить на такие глупости время. Итак, есть три варианта развития событий.

В первом случае сборка на Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 7900 XTX показывает преимущество на уровне 20% и даже выше. При этом показатели актуальны не только для разрешения 2К, но и для 4К, а значит можно говорить о том, что как минимум в половине всех доступных игр владелец такой сборки окажется не только в финансовом выигрыше, но и получит более впечатляющее быстродействие.

Во втором случае наблюдается преимущество сборки Ryzen 7 5800X3D + Radeon RX 7900 XTX, но различия не превышают 10%, а иногда и вовсе опускаются до минимальных 5%. Это значит, что многое зависит от оптимизации, а геймеры должны обращать внимания на подобные тесты.

Ну и всего в двух играх сборка на Core i7-13700K + GeForce RTX 4080 оказалась быстрее. К сожалению, фанаты NVIDIA будут не совсем довольны раскладом, ведь опередить красную сборку удалось на пару процентов, а с учётом большого разрыва по основным позициям, впору говорить о тотальном поражении в данном ценовом сегменте.

Как мы уже писали выше, если говорить об ультимативных показателях, которые достигаются на самых скоростных процессорах и видеокартах, то стоит смотреть в сторону NVIDIA и Intel. Ну а AMD остаётся прекрасным выбором за свои деньги. Ryzen 7 5800X3D позволяет собрать недорогую сборку для тех, кто хочет сэкономить. Такой процессор будет себя прекрасно чувствовать не с самой быстрой видеокартой, а значит сегодня оптимальным решением для разумных геймеров остаётся сборка на AMD. Что до Radeon RX 7900 XTX, то она и вовсе кажется нам более перспективной, чем GeForce RTX 4080, поскольку включает 24 Гб видеопамяти. К сожалению, Лиза Су снова наступила на свои излюбленные грабли, ведь количество видеокарт оказалось недостаточным, а в результате возник дефицит. Многие геймеры, которые ожидали появления Radeon RX 7900 XTX, и вовсе могут плюнуть на экономию, купив GeForce RTX 4080.

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