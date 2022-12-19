Ещё никогда квантовый компьютер не стоил так дёшево

Представьте себе, что у вас есть целых 10 тысяч долларов, которые нужно потратить на сборку сверхмощного компьютера. Нет никаких сомнений, что вы купите процессор Core i9-13900K, который непременно разгоните с помощью дорогостоящей системы жидкостного охлаждения. Нужно взять самую прокачанную материнскую плату, которая позволит удержать частоты на максимальных значениях и прекрасно зарекомендовала себя в качестве оверклокерской модели. Без GeForce RTX 4090 не обойтись, ну а в качестве оперативной памяти можно взять новомодную DDR5-7200. Ёмкость твердотельного накопителя и вовсе не стоит ограничивать, ну а стоить всё это будет как минимум 7 тысяч долларов. Сумма немаленькая, вот только эксперты полагают, что сегодня самое время задуматься о покупке квантового компьютера, который в некоторых сценариях окажется на несколько порядков быстрее.

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Эра квантовых компьютеров всё ещё не пришла, а эксперты называют несколько проблем. Во-первых, долгое время создание подобных машин было прерогативой крупных научно исследовательских институтов, а в результате только относительно недавно энтузиасты смогли получить доступ к подобным ПК. Во-вторых, ещё недавно цены на подобные компьютеры стартовали с 1 миллиона долларов, а значит позволить себе такую машину могли единицы. Похоже, всё круто изменилось, ведь китайские инженеры не только начали массовое производство квантовых компьютеров, но и умудрились сделать цены действительно низкими. На самом деле всё зависит от того, с чем вы сравниваете, но сути вопроса это не меняет.

Итак, если у вас есть деньги, и вы хотите ворваться в мир квантовых вычислений, то самое время купить один из трёх компьютеров: Gemini Mini, Gemini и Triangulum. Первый может предложить всего 2 кубита и является самым недорогим устройством подобного плана на рынке. За него просят всего 8700 долларов, а сам он потребляет не больше 60 Вт и с помощью уже готовых симуляторов способен выполнять 8-кубитные задачи. Похоже, Gemini Mini предназначен для знакомства с базовыми функциями и сценариями, доступными в квантовых вычислениях, ну а следующая модель (Gemini) стоит внушительные 40 000 долларов. Здесь также в наличии 2 кубита, а вот Triangulum представляет собой компьютер на 3 кубита и стоит 58 тысяч долларов. Если вы разбираетесь в теме, то можете почитать технические характеристики по ссылкам выше.

Все три квантовых ПК созданы инженерами из китайского технологического центра в Шэньчжэне и базируются на технологии SpinQ. Похоже, причислять подобные машины к полноценным квантовым устройствам будет преждевременно, ведь сами разработчики предлагают использовать их для обучения основам квантовых вычислений. И всё же, уже сегодня доступны сценарии с мудрёными алгоритмами, в которых даже дешёвый Gemini Mini способен обходить суперкомпьютеры за десятки миллионов долларов. Как мы уже писали выше, эра суперкомпьютеров ещё не наступила, поскольку в настоящее время идут широкие дебаты относительно возможности полноценного перевода традиционных вычислений в квантовый мир. Первые удачные эксперименты сменились долгим топтанием на месте, ведь во многих сценариях количество ошибок при расчётах таково, что делает результаты непредсказуемым. В итоге использовать полученные данные невозможно, а значит до тех пор, пока не появятся рабочие алгоритмы с минимальным количеством ошибок, подобные устройства останутся интересны исследователям.

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Кстати, Gemini Mini можно уже сегодня использовать для создания защищённой рабочей станции. Вы сможете настроить работу системы так, что к вам не прорвётся ни один хакер. А может всё это тоже неправда, ведь пока хакеры никуда не рвутся, поскольку количество квантовых компьютеров не превышает погрешности на рынке.