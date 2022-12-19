Core i9-13900KS в тесте Cinebench R23 обходит Core i9-13900K всего на 3-5%

Сегодня положение на рынке настольных процессоров выглядит весьма любопытно, ведь Intel совершенно неожиданно умудрилась выпустить самый быстрый процессор, а вот AMD топчется в хвосте. В целом вся новая линейка демонстрирует немалый прирост производительности и будет интересна не только геймерам, но и тем, кто выполняет сложные задачи на своих компьютерах. Может показаться, что уже вскоре синие упрочат своё положение, но есть все основания полагать, что это не так, ведь красные готовят мощный ответ, ну а Core i9-13900KS слегка разочаровал, о чём и поговорим ниже.

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Как вы уже могли слышать, линейка Ryzen 7000 имеет сразу три проблемы: в продаже нет бюджетных материнских плат, потенциальные покупатели ограничены только дорогой оперативной памятью DDR5, ну и стоят сами камни довольно много. Последний пункт решится уже вскоре, ведь вся линейка получит менее скоростные камни по выгодной стоимости, но первые две проблемы останутся актуальны. Предполагается, что штурмовать позиции будет серия Ryzen 7000, основанная на технологии 3D V-Cache. Ryzen 7 5800X3D уже давно доступен для покупки и считается одним из самых быстрых игровых процессоров. Инсайдеры уверяют, что Ryzen 9 7950X3D станет настоящим игровым монстром, дотянуться до которого Intel не сможет очень много лет. Всё это только слухи, ведь кроме заявлений инсайдеров реальных скоростных показателей мы не видели. А вот у Intel грядёт Meteor Lake. В следующем поколении планируется осуществить переход с 10-нм технологического процесса на 7 нанометров (у Intel принято называть техпроцессы I7 и I5 с целью сократить отставание от тайваньской TSMC хотя бы в маркетинговом плане). И вот здесь самое время вспомнить, что инсайдеры утверждают, что Meteor Lake не выйдет в 2023, а значит в следующем году у AMD будет шанс отыграться. Пока неясно, сможет ли Лиза Су воспользоваться представленной возможностью, но ожидания от Core i9-13900KS явно оказались завышенными.

Если вы ещё не в курсе, то перед нами лимитированная версия суперфлагмана. Согласно официальным данным, камень окажется первым на рынке, способным предложить тактовую частоту на уровне 6 ГГц. Такого ещё не делал никто, ну а у энтузиастов будет возможность попрактиковаться в разгоне, ведь некоторые экземпляры смогут порадовать своих владельцев крайне высокими показателями. Похоже, наращивание мышечной массы в 200 МГц по сравнению с базовой моделью особенно не сказалось на быстродействии. Вчера в сеть попали результаты в Cinebench R23, где удалось выжать из ещё не вышедшего камня весьма скромные показатели. Так, в одноядерных задачах (читай – в играх) прирост составит 5%, а вот в многоядерных сценариях – всего 3%. Нет никаких сомнений, что всё это позволит новому флагману синей команды ещё больше упрочить лидерство, оторвавшись от Ryzen 9 7950X ещё дальше. Вот только мы с вами уде выяснили, что у Лизы Су есть козыри в рукаве, а спасительный Meteor Lake не придёт.

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Ну и не забывайте, что все эти различия видны исключительно в идеальных условиях. Нужно взять самую быструю видеокарту и оперативную память, стоимость которых превышает все разумные рамки. Вот только даже состоятельные геймеры не всегда покупают GeForce RTX 4090, а оперативная память DDR5-7200 и вовсе в дефиците. Что до Core i9-13900KS, то он не предназначен для обычных пользователей. Тук у него из коробки TDP равняется 150 Вт, а сам он больше подходит для экспериментов. В целом, даже Core i9-13900K достаточно для любых задач на много лет вперёд, но когда дело доходит до синтетических тестов, то компромиссов не бывает, ведь всегда есть только один самый быстрый процессор на рынке. В 2022 такое звание получает Core i9-13900K, ну а что будет в 2023, мы увидим через год. Кстати, релиз Core i9-13900KS ожидается 13 января.