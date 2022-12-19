Пока фанаты NVIDIA переплачивают из-за своей глупости, мы можем ощутимо сэкономить

Подорожание видеокарт стало неприятным сюрпризом для геймеров со всего мира. Совершенно внезапно флагманы NVIDIA прошлого поколения начали расти в цене, ну а надежда увидеть GeForce RTX 3060 по рекомендованной стоимости осталась нереализованной. Похоже, в 2023 году нас ждут новые сюрпризы, ведь Дженсен Хуанг сделал всё, чтобы рынок играл под его дудку. Мы уже видели GeForce RTX 4080 по 1600 долларов в магазинах США, ну а впереди GeForce RTX 4070, которая и вовсе может стартовать в Европе с 1000 евро.

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Казалось, что положение может спасти AMD, выпустившая новую линейку графических чипов, вот только Лиза Су ведёт себя довольно странно. В тот момент, как NVIDIA наращивает производство, количество поступивших в продажу видеокарт AMD стремится к нулю, ведь большую часть моделей в США расхватали за считанные часы. До Европы и вовсе дошли единичные модели, а в Россию Radeon RX 7900 XTХ будет ползти ещё неделю. Неясно, почему красные выпустили так мало видеокарт. Очевидно, что на этот раз проблем с дефицитом производственных мощностей нет, ну а происходящее вызывает много вопросов.

И всё же, если вы планировали купить видеокарту на Новый год себе любимому, то можно обратить внимание на AMD. Видеокарты красной команды стоят дешевле, но работают быстрее. Ну а сегодня мы рассмотрим несколько графических чипов предыдущего поколения, способных достойно показывать себя в самых требовательных играх. Radeon RX 6800 XT стоит 65 590 рублей. Если сравнивать эту видеокарту с GeForce RTX 3080, то продукция AMD действительно дешевле и быстрее. Так, Radeon RX 6800 XT предлагает 16 Гб видеопамяти, ну а во всех сценариях, кроме трассировки лучей, GeForce RTX 3080 сильно отстаёт. Всем тем, кто хочет играть в 4К, мы советуем не искать преимуществ, там, где их нет, ведь Radeon RX 6800 XT лучшая видеокарта за 1000 долларов в российских магазинах.

За Radeon RX 6800 просят 52 тысячи рублей. Это немного больше, чем было неделю назад, вот только у NVIDIA в данном ценовом сегменте жутко дорогая GeForce RTX 3070. Сравнивать производительность глупо, ведь у Radeon RX 6800 ровно в 2 раза больше видеопамяти, ну а скорость на 20% выше. В целом, если вы не причисляете себя к бескомпромиссным фанатам Дженсена Хуанга, то мы сегодня не видим причин покупать видеокарты NVIDIA. Если у вас остались сомнения, давайте продолжим.





Radeon RX 6700 XT стоит 38 490 рубликов. Единственным конкурентом из зелёного лагеря является GeForce RTX 3060 Ti, но сегодня эта видеокарта кажется нам излишне дорогой, ведь за неё просят невероятные 40 тысяч рублей. При этом у Radeon RX 6700 XT 12 Гб видеопамяти, а сама она идеально подходит для разрешения 2К. В 4К ей будет сложно, ну а сама видеокарта производства AMD почти не подорожала. Это делает её оптимальной для покупки.

Radeon RX 6650 XT как стоила 32 тысячи рублей месяц назад, так и стоит сегодня. Это очень хорошее предложение, ведь за эту сумму вы сможете получить перспективный графический чип с минимальными системными требованиями. Многие современные видеокарты вынуждают геймеров покупать ещё и блок питания. Хорошая модель с высокой мощностью стоит немало, ну а в результате возникает переплата на ровном месте. С Radeon RX 6650 XT ничего подобного не случится, ну а вы сможете опробовать свои силы даже в разрешении 2К.

Radeon RX 6600 и вовсе оценивается в 26 тысяч рублей. Такая видеокарта может стать оптимальным выбором для тех, у кого монитор с разрешением 1080р, ну а при желании владельцы моделей на 2К могут воспользоваться масштабированием FSR. Это не панацея, но поиграть в более высоком разрешении точно удастся. Кстати, у Radeon RX 6600 ещё меньше требования к питанию, а сама она обеспечивает очень неплохую производительность в реальных играх. Фанаты NVIDIA обязательно придумают какую-то небылицу, которая оправдывает их выбор более дорогой и менее скоростной видеокарты, но разумные геймеры должны брать то, что выгоднее.

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Завершим на Radeon RX 6500 XT. Эта видеокарта предназначается для нетребовательных геймеров, которые чаще всего играют в стрелялки или танки. На самом деле с помощью Radeon RX 6500 XT вы можете играть и в новинки, но графика там окажется не такой впечатляющей. Помните об этом, ведь получить за 16 тысяч уровень графических чипов за 30 тысяч и дороже – это верх наивности.