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Кому нужны скоростные SSD PCIe 4.0, и стоит ли в 2022 году покупать жёсткие диски для фильмов и игр
Логика в покупке HDD есть, ведь цены там намного ниже
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-26000р на 4080 Gigabyte Gaming
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Ti за 50 тр в Регарде
Новейший i9 13900KF немного дешевле
3070 за 45 тр в Ситилинке
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

Прежде всего нужно понимать, что за многие годы после появления твердотельных накопителей в продаже, создатели софта так и не научились использовать скоростные возможности SSD. Какое-то время казалось, что это мелочи, вот только на смену PCIe 3.0 пришли более скоростные интерфейсы, а уже больше года на полках магазинов лежат материнские платы с поддержкой более скоростного PCie 5.0. Если вы не в курсе, то выпускать твердотельные накопители по такой технологии отдельные производители планировали ещё год назад, но пока дальше озвученных намерений дело не пошло.

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Нет никаких сомнений, что в 2023 году мы всё же увидим скоростные SSD, вот только реальной пользы от них пока нет. Если сравнивать с показателями жёстких дисков, то по многим параметрам мы видим ощутимый рост, но если говорить о старых твердотельных накопителях на SATA 3, то сложно найти сценарий, где новомодные диски на PCie 4.0 вам покажут более внушительные показатели. Апологеты технологии вам обязательно расскажут, как быстро копируются файлы с помощью скоростных накопителей. Возможно, несколько раз в год вам такой сценарий окажется полезным, вот только хотелось бы увидеть реальную пользу, тогда как даже на консолях с трудом удалось оптимизировать скоростной SSD под быструю загрузку игр.

Всё это не значит, что вам нужно игнорировать подобную технологию, но переплачивать на пустом месте, купившись на увещевания маркетологов мы не советуем. Именно поэтому разберём несколько твердотельных накопителей, которые могут быть интересны нашим читателям. Для системного диска или ноутбука рекомендуем взять Samsung 970 EVO Plus. Производитель относит свой SSD к категории PCie 4.0, вот только по скоростным показателям это самый настоящий PCie 3.0. Оставим подобную математику любителям синтетических тестов, ведь в данном случае нас волнует надёжность и возможность добиться максимального быстродействия от современного оборудования. Если вы никогда не использовали твердотельные накопители для размещения операционной системы, то будете приятно удивлены, ну а ноутбук, который изначально шёл с жёстким диском, и вовсе заиграет новыми красками. Убедитесь в том, что у вас на материнской плате есть подходящий слот прежде чем совершать покупку.

Пользователям со старым железом рекомендуем присмотреться к Samsung 870 EVO. Данный накопитель будет работать на любом компьютере, а вы получите достаточную скорость для решения повседневных задач. Точно также неплохо накопитель будет смотреться на ноутбуке не первой свежести. Ёмкость равняется 500 Гб. Этого достаточно для установки программ и нескольких игр, ну а всем остальным, кто предпочитает больше свободного места, предлагаем изучить другие продукты ниже.

Очень неплохо выглядит SSD WD Blue ёмкостью 1 Тб. Он также подключается по интерфейсу SATA 3, что позволяет использовать его как на новых машинах, так и на древних компьютерах. Своё дело твердотельный накопитель делает хорошо, ну а игры будут устанавливаться в несколько раз быстрее, чем в случае использования обычного жёсткого диска. Ёмкости в 1 Тб должно хватить даже требовательным пользователям, поскольку сегодня принято смотреть фильмы онлайн, ну а держать на компьютере десяток игр - это уже прошлый век. Высокоскоростной интернет проник в каждый дом, поэтому вы в любой момент можете скачать всё это без особых проблем.

Когда речь заходит о внушительном объёме, то на помощь может прийти Samsung 870 EVO на 4 Тб. Стоит такой накопитель немало, но в данном случае вы решаете проблему нехватки свободного места без возврата к жёсткому диску. Возможно, для кого-то этот принципиально, ведь на твердотельных накопителях игры всё же чувствуют себя лучше. Наблюдается более скоростная установка, загрузка и переходы между уровнями, а также более плавный геймплей за счёт быстрой загрузки бесшовного мира.

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке
RTX 3070 за 46 тр в E2E4
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Если вы решили вернуться к хранению на своём компьютере целой библиотеки домашнего видео или просто хотите скачать все свои любимые фильмы, то оптимальным решением будет покупка Seagate Exos на 16 Тб. Такого объёма вам будет достаточно на много лет, ведь занять его фильмами не так и просто. Очевидно, что скоростные показатели ниже, чем у SSD, но по стоимости 1 Гб жёсткие диски ещё долго будут лидировать на рынке накопителей.

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