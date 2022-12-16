Ryzen 7 5800X3D остаётся самым выгодным процессором на рынке

Если вы хотя бы немного следите за рынком настольных процессоров, то могли слышать о провале, который постиг AMD в 2022 году. Ещё в 2020 году стало известно о том, что грядёт настоящая революция, ведь сокет АМ4 было решено оставить за бортом, а инсайдеры рассказывали о планах выпустить новую серию на сокете АМ5 с использованием ряда прорывных технологий. Прежде всего заманчивым было использование интерфейса PCIe 5.0, а также оперативной памяти стандарта DDR5. Сегодня очевидно, что нужно было совершать плавную эволюцию, оставляя возможности для использования технологий предыдущего поколения, но руководство красной команды сделало ставку на прогресс, а в результате получило нулевые продажи. Дело в том, что интерфейс PCIe 5.0 (как, впрочем, и PCIe 4.0) не предлагает никаких реальных преимуществ по сравнению с PCIe 3.0, но материнские платы на его основе стоят очень дорого. Скорость выросла, но применить её пока негде.

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DDR5 и вовсе сыграла с AMD злую шутку, ведь оперативная память нового поколения отказывается дешеветь, а по сравнению с DDR4 предлагает незначительный прирост быстродействия. На самом деле в продаже уже есть впечатляющие планки DDR5-7200, но цены на них таковы, что обычным пользователям лучше проходить мимо. Собственно, что мы и делаем, ведь в этом аспекте линейка Ryzen 7000 никому не интересна, а энтузиасты уже всё для себя выяснили из тестов в интернете. Казалось, что нам придётся страдать на процессорах предыдущего поколения, и вот здесь на помощь пришёл Ryzen 7 5800X3D. Это 8-ядерный камень AMD, который первым на рынке поддерживает технологию 3D V-Cache. Перспективы у технологии огромны, а инсайдеры уверяют, что в январе Лиза Су представит целый ряд новинок с большим количеством кэш-памяти. Так вот, Ryzen 7 5800X3D оказался настолько быстрым, что во многих играх обходит новомодный флагман Core i9-13900K.

Похоже, в США уже начались праздничные распродажи, ведь на Newegg Ryzen 7 5800X3D предлагают со скидкой, в результате чего стоимость игрового камня составляет 364 доллара. Главной фишкой данного процессора считается дешевизна сборки компьютера, ведь вы можете купить недорогую материнскую плату, оперативную память предыдущего поколения, а после неплохую видеокарту, что позволит соперничать на равных с флагманами. При этом сборка на Core i9-13900K будет как минимум в 2 раза дороже. Прекрасная возможность получить мощный компьютер со скидкой.

Дешевеют и камни AMD нового поколения. Так, ранее за Ryzen 9 7900Х просили 549 долларов, ну а сегодня он стоит 474 доллара. Это всё ещё дороже Core i7-13700K, который на той же площадке можно найти на 429 долларов, но цены идут в правильном направлении. После небольшой скидки в 51 доллар цена на Ryzen 7 7700X опустилась до 347 долларов. Это всё ещё дороже Core i5-13600K, за который просят 308 долларов. Увы, но красные не рассматривают этот процессор в качестве конкурента своему Ryzen 7 7700X, вот только игровые тесты свидетельствуют о том, что Core i5-13600K легко обходит 8-ядерный камень AMD. Нужно больше скидок, а главное Лизе Су нужно что-то решать с ценами на материнские платы и оперативную память. Обычным геймерам новомодные фишки интересны только в том случае, когда они стоят ненамного дороже предложений прошлого поколения. Ну а пока мяч на стороне Intel.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам RTX 3070 Ti за 55 тр в Ситилинке RTX 3070 за 46 тр в E2E4 i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3060 Gigabyte Gaming за 32 тр в E2E4 RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Кстати, уже в январе в продажу поступят процессоры Intel с заблокированным множителем. Это будут недорогие камни, которые предложат разумную цену и высокую игровую производительность. Одновременно с этим станут доступны материнские платы на бюджетных чипсетах. В данном случае это уже не имеет решающего значения, поскольку 13-е поколения процессоров способно без проблем работать на чипсетах предыдущей серии. Это значит, что сегодня в продаже достаточно материнских плат, которые могут принять недорогие Core i5-13600 и Core i5-13400. А ведь все они ещё и поддерживают оперативную память DDR4, купить которую можно очень недорого.