Эффективность американских систем ПВО может оказаться ниже заявленных значений

Несколько дней назад по интернету поползли слухи о планах США передать украинским военным ЗРК Patriot. Мы уже разбирали особенности этого комплекса, поэтому не станем повторяться. Суть в том, что перед нами действительно мощная система ПВО, при этом сами американцы уверяют, что Patriot способна фиксировать и уничтожать абсолютно всё, что может нести потенциальную опасность и передвигается по воздуху. Члены блока НАТО могут похвастать десятками подобных ЗРК на вооружении, надеясь на их несокрушимость. Вполне возможно, что в случае конфликта (надеемся, что таковой никогда не случится) самолёты РФ действительно не смогут пройти мимо американского ПВО, вот только сегодня у России есть средства, которые способны поставить американскую машину в тупик.

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Речь идёт о беспилотнике Герань-3. По мнению некоторых экспертов, стоимость дрона-камикадзе не превышает 40 000 долларов, а значит целых 25 летающих мопедов стоят всего 1 миллион долларов. Нам цифра кажется внушительной, вот только в военном деле свои цены. Согласно официальным данным, самая бюджетная ракета, которую применяют в ЗРК Patriot, будет стоить 3 миллиона долларов. Несложно подсчитать, что Россия может выпустить сразу 75 дронов, тогда как на встречу к ним вылетит одна скромная ракета из суперсовременного американского ПВО. Подвергать сомнению точность ЗРК мы не будем, но события последних месяцев доказали, что ни украинские, ни российские ПВО не способны на 100% перехватывать небольшие дроны-камикадзе. Вспомните удары по Севастополю или регулярные прилёты по объектам в Украине. Вдруг окажется, что Patriot не так крут, как его описывают янки. Это станет настоящей катастрофой для Америки, а эксперты полагают, что в данном случае именно по этой причине Белый дом отказывается поставлять свои ЗРК в Украину.

Ну а с ценой и вовсе всё плохо, ведь сегодня основным спонсором армии Украины является Пентагон. Ну а янки прекрасно умеют считать. Никто не разрешит стрелять по дронам за 40 000 долларов из ракеты, которая стоит 3 миллиона. Некоторые аналитики уверяют, что инфраструктурные объекты, по которым бьёт Герань-3, стоят десятки миллионов долларов, а значит пуски ракет оправданны. Сложно сказать, ведь всё это решают военные эксперты на местах и высшее командование, ну а мы даже не представляем, что им придёт в голову. Ранее мы уже слышали хвалебные оды в адрес Байрактаров и Джавелинов. Доходило до абсурда, когда украинские активисты придумали святую Джавелину, вот только ни один комплекс не стал той самой вундерваффе, способной кардинально переломить ход СВО. Со временем на смену былым героям пришли РСЗО HIMARS, которые обладают высокой точностью, но их количество слишком мало, а реальный эффект есть только от использования по гражданским целям, где урон инфраструктуре и живой силе максимальный.

Что до ЗРК Patriot, то США официально заявили, что поставки не планируются, а значит Украина пока не получит самую лучшую ПВО в мире (по американской версии). Вполне возможно, что дело в цене, а может янки действительно опасаются репутационных потерь, ведь низкая эффективность комплекса не пойдёт на руку ВПК США. Ну а сами американские власти уверяют, что не хотят эскалации конфликта с Россией. Выглядит подобное заявление странно, ну а мы полагаем, что там просто опасаются маленького дрона-камикадзе под названием Герань-3. Он не отличается высокой скоростью, но способен нести мощную боеголовку и прилетает целыми стаями, при этом стоит в 75 раз дешевле, чем одна ракета из продвинутого ЗРК Patriot.

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Кстати, в слухах о поставке ЗРК Patriot в Украину речь шла об одной батарее. Как мы уже писали выше, это грозное оружие, вот только такого количества достаточно для одной области, тогда как в Украине есть масса регионов, нуждающихся в современных средствах ПВО.