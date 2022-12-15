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Существует большая разница между мечтой о покупке компьютера и реальной сборкой. Дело в том, что вначале вам кажется, что денег хватит на самые продвинутые комплектующие. Первым делом вы выбираете видеокарту пожирнее, а к ней процессор побыстрее с большим количеством ядер. Когда эти две позиции уже находятся в корзине, дело доходит до материнской платы. И тут оказывается, что получить доступ к PCIe 4.0 не так-то просто, ведь стоит такое удовольствие недёшево. Следом подтягивается блок питания и корпус. К своему удивлению вы обнаруживаете, что сегодня корпуса стоят бешеных денег, а ведь ещё нужно позаботиться о накопителе.

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В итоге вы напрочь забываете о желании купить жёсткий диск на 18 Тб, а к нему твердотельный накопитель объёмом 2 Тб. Подумав немного вы понимаете, что денег хватит только на SSD ёмкостью 1 Тб, ну а в итоге приходится отказаться от планов разогнать железо, раскалив кулер до красна. Словом, не всегда планы и ваш кошелёк находят общий язык, а значит нужно присматриваться к более реалистичным предложениям. Ну а здесь баллом правят процессоры до 20 000 рублей. На самом деле больше и не нужно, а сегодня мы изучим несколько предложений, сделав правильный выбор.

Всего на тысячу дороже в наличии Ryzen 7 5800X. Если вы хотите присоединиться к энтузиастам, которые владеют самыми мощными компьютерами, то берите именно этот камень. Купите материнскую плату с разгонным потенциалом, помощнее систему охлаждения, а лучше и вовсе поставьте водяную помпу, а после отравляйтесь покорять вершины рейтингов. Ryzen 7 5800X способен справиться с самой мощной видеокартой, а в целом даже после инвестиций в разгонный потенциал система не будет дорогой.

Ryzen 7 5700G также имеет 8 ядер, но предназначен для тех, кому не нужна видеокарта. Вы удивитесь, но подавляющее большинство геймеров довольствуются Майнкрафтом и шутерами. В этом случае нет никакой необходимости следовать за модой, покупая видеокарту за 100 000 тысяч рублей, а после рассказывая своим знакомым о том, как у вас в Контр Страйк больше трёх сотен кадров в секунду. Лучше потратьте эти деньги на скоростной накопитель и монитор, ну а когда возникнет желание играть в требовательные новинки, Ryzen 7 5700G окажется кстати, ведь процессор вытянет мощные решения без ощутимого падения быстродействия.

Ryzen 5 5600Х можно назвать народным процессором. Похоже, в ближайшие несколько лет это звание у него не отнять. И причина не только в том, что он стоит так недорого, хотя и это тоже. Дело в том, что перед нами нетребовательное железо, которое не нуждается в дорогой материнской плате. Было бы неплохо получит доступ к PCIe 4.0, но это уже по возможности. На самом деле даже накопители на PCIe 3.0 способны предложить невероятную скорость, ну а многие пользователи выбирают Ryzen 5 5600Х из соображений апгрейда. Допустим, у вас стоит старый и очень медленный системник на Ryzen 5 1600. Можно собрать что-то новое, потратив 60 000 рублей, а можно просто сменить процессор. Вот такая нехитрая математика.

А вот Core i5-12400F выглядит дороговато. Процессор просто неплохо справляется со своими задачами, но стоит столько же, как более скоростной Ryzen 5 5600Х. Учтите, что под камень AMD выпущено множество недорогих материнских плат, тогда как с Intel не всё так просто. Для фанатов синего лагеря Core i5-12400F вполне сойдёт, ну а разница по быстродействию будет на такой существенной. На апгрейд с таким камнем можно не рассчитывать, но это уже частный случай, ведь многие геймеры годами не вкладывают денег в работающую систему.

Если уж на то пошло, то даже Ryzen 5 4500 выглядит интереснее, чем Core i5-12400F. Учтите, что данная модель идёт с системой охлаждения, а в итоге можно ещё немного сэкономить. Когда речь идёт о бюджетном компьютере, то важна каждая тысяча рублей, ну а здесь только на одном процессоре вам удастся сохранить сразу 2 тысячи рубликов. По быстродействию Core i5-12400F и примерно равны, поэтому здесь никакой разницы нет.

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Ну и для настоящих скряг есть Core i3-12100F. Это не самый быстрый процессор на рынке, но если у вас есть желание собрать недорогой компьютер с бюджетной видеокартой, то можно попробовать сэкономить. 4 ядра хватит для игр, ну а для любителей танков и стрелялок и вовсе ничего лучше не потребуется.