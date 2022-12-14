Пока Запад не планирует исполнять взятых на себя обязательств

Несколько дней назад Ангела Меркель, долгое время занимающая пост канцлера ФРГ, сделала сенсационное заявление, которое уже вызвало эффект разорвавшейся бомбы. Западные политики и журналисты намеренно делают вид, что ничего не произошло, вот только всё говорит о том, что любые попытки России договориться будут обречены на провал, а руководство страны ожидают всё новые разочарования. Если вы ещё не в курсе, то фрау Меркель заявила, что Минские соглашения изначально не предполагали факта исполнения. Проще говоря, когда Германия выступала гарантом, то открыто обманывала руководство России. Украинские власти прекрасно были осведомлены о происходящем, ну а фора в 8 лет использовалась для усиления обороноспособности.

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Кажется, что в последние годы РФ увидела достаточно доказательств того, что Запад не намерен договариваться, но продолжает наступать на одни и те же грабли. Вчера откровенно на эту тему высказался Яков Кедми, ранее занимавший пост главы израильской спецслужбы «Натив». По его словам, нужно как можно скорее пересмотреть свою внешнюю политику, поскольку договоры служат интересам США, создавая для России всё новые угрозы, либо просто бесполезны. В пример он приводит несколько фактов. Например, приезд миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС. Начнём с того, что украинская сторона предприняла попытку захвата станции, пытаясь прикрываться международной миссией, ну а после в присутствие этих ребят открыто наносила удары по ядерному объекту. Находясь внутри нельзя было не видеть, откуда прилетают снаряды, а в итоге миссия завершилась ничем. МАГАТЭ констатировала факт обстрелов, а после потребовало у России создать вокруг АЭС безопасную зону. Ясно, что любые попытки увести военных приведут к захвату атомной станции, а итог мисси можно назвать нулевым.

Точно также обстоят дела и с зерновой сделкой. Согласно договору, европейские страны должны были разблокировать российские удобрения, а также не препятствовать торговле зерном в обмен на беспрепятственный выход судов из украинских портов. Вот только пока РФ не получила ничего, тогда как украинское зерно продолжает поступать голодающим европейцам с завидной регулярностью. Мало того, сделка не была отменена даже после того, как украинские военные использовали безопасный гуманитарный коридор для атаки с помощью дронов на корабли Черноморского флота. В западной прессе регулярно пишут о том, как украинское зерно позволяет спасти голодающих африканцев. Вот только статистика упрямо свидетельствует о том, что Чёрный континент пока остаётся на своих. Очевидно, что исполнять договорённости Европа и США не будут, ну а Россия продолжает строго придерживаться взятых на себя обязательств. В правительстве уверяют, что это позволяет доказывать всему миру, что РФ всегда держит слово, а также является надёжным партнёром. Странно, но мы никогда не слышали, чтобы США, которые всегда действуют согласно собственным интересам, обвинялись в ненадёжности.

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По словам Якова Кедми, положение дел не изменится до тех пор, пока Россия не перестанет искать попыток договориться с Западом. Нужны реальные шаги, доказывающие серьёзность намерений, ведь Америка понимает только грубую силу. До сих пор не было поставок в Украину современных боевых комплексов только потому, что Белый дом опасается реакции России. Вот только даже слепой заметит, что армия РФ никак не препятствовала спокойной переброске сотен танков из Польши на Восток Украины, как не мешает осуществлять поставки и других типов вооружений. Пока Москва ограничивается предупреждениями, а действия Запада становятся всё более смелыми. Уже вскоре Украина получит батарею ЗРК Patriot, а дальше пойдут ещё более масштабные поставки. Ну а пока попытки договариваться с мошенниками и шулерами обречены на неудачу, ведь слова европейских политиков ровным счётом ничего не стоят. Источник.