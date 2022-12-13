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Windows 10 Pro на большой рождественской распродаже подешевел до $6.63

Если вы планировали купить новый компьютер, то самое время позаботиться о лицензионном ПО, ведь пиратские версии могут содержать вирусы и майнеры
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2
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Конец года – это самое лучшее время для покупки нового компьютера. Все вокруг балуют вас скидками, а в результате можно увеличить производительность домашней системы, или порадовать своих близких новым ноутбуком. На носу распродажи в честь Нового года и Рождества, ну а без операционной системы и программного обеспечения не обойтись. Многие пользователи предпочитают обращаться на торренты, где пиратские версии расходятся как горячие пирожки. Увы, но в этом случае нельзя исключать, что вместе с операционной системой вы получите опасный вирус.

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В некоторых случаях ваш компьютер будут использовать для массированных атак, тогда как некоторые хакеры предпочитают извлекать долговременную выгоду. К примеру, вам интегрируют скрытый майнер, а в результате новый компьютер будет работать медленно, а деньги получит мошенник, о существовании которого вы даже не узнаете. Магазин Keysoff понимает, что лицензионные версии стоят дорого, поэтому предлагает купить полностью легальное программное обеспечение на большой распродаже. В некоторых случаях можно сэкономить до 90% от начальной стоимости, ну а Office 2021 Pro и вовсе предлагается за 14.22 доллара. Давайте изучим наиболее интересные предложения, которые можно купить здесь и сейчас. 

ПО со скидкой 50%

  • Первый пакет операционных систем идёт со скидкой 50%. Для активации предложения достаточно ввести код «SOLE50» во время оформления заказа. Так, Windows 10 Professional стоит всего 7.59 доллара. При этом речь идёт о дисковой версии, имеющей важное преимущество перед цифровой. Если вы не в курсе, то перенести ключ с одного компьютера на другой при помощи версии CD-KEY можно в несколько кликов. Доступны 64-битная и 32-битная версии.
  • 2 ключа CD-KEY Windows 10 Professional обойдутся вам в 13.26 доллара. Это всего 6.63 доллара за 1 лицензию. 
  • 3 ключика Windows 10 Professional стоят 21.96 доллара, но есть сразу 5 ключей, купив которые вы можете сэкономить ещё больше, ведь конечная цена пакета равна 35.55 доллара. 
  • Windows 10 Home отлично подходит для домашнего компьютера вашего ребёнка, а версия CD-KEY обойдётся в 7.51 доллара. Купив сразу 2 ключа, можно немного сэкономить, а одна лицензия оценивается в 6.61 доллара. 
  • Особым спросом пользуется новая ОС Windows 11 Professional. Сегодня купить дисковую версию CD-KEY вы можете всего за 13.32 доллара. 
  • Для школьника возьмите Windows 11 Home. В дисковой версии такая лицензия оценивается в 13 долларов. Узнать больше. 
Продукт Цена в долларах США Купон Ссылка на товар 
Windows 10 Professional CD-Key 7.59 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Professional CD-Key - 2 ключа 13.26 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional - 3 ключа 21.96 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Professional - 5 ключей 33.55 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Home CD-Key 7.51 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff
Windows 10 Home CD-Key - 2 ключа 13.22 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Professional CD-Key 13.22 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Home CD-Key 13.00 SOLE50 Перейти в магазин KeysOff 
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ПО со скидкой 62%

  • Многие наши читатели привыкли пользоваться офисными пакетами от Microsoft. На распродаже вы можете получить скидку в 62%, а для этого нужно только ввести код «SOLE62» в окошко оформления заказа. Ключик Office 2021 Pro Plus со всеми скидками стоит 27.67 доллара. Это самая новая версия, включающая все функции, необходимые как для дома, так и рабочего пространства. 
  • 2 ключа Office 2021 Professional Plus стоят 44.06 доллара, а в результате за одну лицензию придётся заплатить всего 22.03 доллара. Ну или можно взять сразу 3 ключика. Стоит пакет Office 2021 Professional Plus 58.14 доллара, а одна лицензия выходит всего 19.38 доллара. Намного выгоднее брать сразу 5 ключей. Такое решение подходит для тех, кто открывает свой небольшой офис. Стоит пакет Office 2021 Professional Plus 77.10 доллара или 14.22 доллара за 1 лицензию.
  • Если вам нужна только одна лицензия, но есть желание сэкономить, купите Office 2019 Pro Plus за 24.59 доллара. В большинстве случаев вам больше и не понадобится, а выгодна очевидна. 
  • Для самых экономных есть Office 2016 Pro Plus. Стоит лицензия 21.49 доллара, а школьники и студенты и вовсе не увидят разницы. Узнать больше. 
Продукт Цена в долларах США Купон Ссылка на товар 
Office 2021 Pro Plus 27.67 SOLE62 Перейти в магазин KeysOff
Office 2021 Professional Plus - 2 ключа 44.06 SOLE62 Перейти в магазин KeysOff 
Office 2021 Professional Plus - 3 ключа 58.14 SOLE62 Перейти в магазин KeysOff 
Office 2021 Professional Plus - 5 ключей 77.10 SOLE62 Перейти в магазин KeysOff 
Office 2019 Pro Plus 24.59 SOLE62 Перейти в магазин KeysOff
Office 2016 Pro Plus 21.49 SOLE62 Перейти в магазин KeysOff 


 ПО со скидкой 62%

  • Если вам требуется и операционная система, и офисный пакет, то берите сразу всё вместе с большой скидкой размере 62%. В этом случае вводите код купона «SOLE62» и получайте положенный дисконт. Например, за Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus нужно выложить всего 34.99 доллара. Учтите, что это самые новые версии, поэтому цена соответствующая. 
  • Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus оценивается в 31.99 доллара и позволяет сэкономить на офисном ПО. Новых функций не так много, а выгода очевидна. 
  • А возможно вы работаете в компании, которая требует новой версии офисного ПО. В таком случае покупайте Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus за 31.76 доллара. 
  • Ну и для самых экономных есть Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus. Предложение обойдётся вам в 28.69 доллара, а в результате вы получите современную ОС и офисное ПО предыдущего поколения без переплат. Узнать больше. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 11 Pro + Office 2021 Pro Plus SOLE62 34.99 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 11 Pro + Office 2019 Pro Plus SOLE62 31.99 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Pro + Office 2021 Pro Plus SOLE62 31.76 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Pro + Office 2019 Pro Plus SOLE62 28.69 Перейти в магазин KeysOff 

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ПО со скидкой 62% 

  • Если вас угораздило купить компьютер или ноутбук производства Apple, то придётся поднапрячься, ведь цены на ПО намного выше, чем под Windows. На распродаже Keysoff можно найти несколько предложений, которые понравятся фанатам яблочной продукции. Не забывайте вводить купон «SOLE62», без которого о скидке можно и не мечтать. За Office 2021 Home and Business for Mac просят 68.66 доллара. Изучите цену этой программы без скидки, а после приходите, ведь дешевле нигде нет. 
  • Office Home and Business 2019 for Mac стоит 66.22 доллара и включает всё необходимое для построения рабочего пространства не выходя из дома. Если вы работаете удалённо, то это лучшее приложение зимы 2022 года. 
  • Microsoft Office 2016 Home & Business for Mac немного дешевле и стоит 58.42 доллара. Это не самая последняя версия, поэтому и цена ниже. Для дома вам ничего новее не нужно.
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Office 2021 Home and Business for Mac SOLE62 68.66 Перейти в магазин KeysOff 
Office Home and Business 2019 for Mac SOLE62 66.22 Перейти в магазин KeysOff 
Office 2016 Home & Business (for Mac) SOLE62 58.42 Перейти в магазин KeysOff 


ПО со скидкой 50%

  • Следующие версии операционных систем поставляются со скидкой 50% по купону «SOLE50». Многие наши читатели уже привыкли к Windows 10 Enterprise 2019 LTSC. Эта версия ОС имеет целый ряд преимуществ, ну а если вы готовы к экспериментам, то платите 9.13 доллара, получая доступ к функционалу одной из самых лучших версий настольной операционной системы Microsoft. 
  • За Windows 10 Enterprise 2021 LTSC просят 12.81 доллара. Если вы знаете, о чём идёт речь, то оцените огромную скидку и низку цену, ведь лучше предложений просто нет. Узнать больше. 
Продукт  Купон Цена в долларах США Ссылка на товар 
Windows 10 Enterprise 2019 LTSC SOLE50 9.13 Перейти в магазин KeysOff 
Windows 10 Enterprise 2021 LTSC  SOLE50 12.81 Перейти в магазин KeysOff 


ПО со скидкой 90%

  • Во многих случаях вам могут потребоваться полезные утилиты, без которых невозможно навести порядок на компьютере и выполнить некоторые задачи и команды. На распродаже в Keysoff это программное обеспечение предлагается с 90% скидкой, а значит стоит изучить несколько предложений. Advanced SystemCare 16 Pro представляет собой мощный инструмент для оптимизации вашего компьютера. Всё то, что профессионалы делали в ручном режиме годами, эта утилита сделает за считанные секунды. Ну а ваш компьютер станет работать быстрее, лишившись проблем с совместимостью и удалив хвосты от старого ПО. Стоит ключ 20.49.
  • Ashampoo PDF Pro 3 – это не только одна из самых популярных программ для просмотра и редактирования файлов PDF, но и целый пакет полезных инструментов на каждый день. Если вы уже сталкивались с продукцией этой компании, то будете приятно удивлены, ведь цена составит всего 25.61 доллара. 
  • IObit Driver Booster 10 Pro решает проблему с драйверами. Вам не нужно проводить часы и дни в поисках правильно ПО для вашего оборудования, ну а стоит продукт всего 16.39 доллара. 
  • MacBooster 8 ускоряет работу компьютеров и ноутбуков производства Apple. Просто запустите эту утилиту, а после воспользуйтесь простым интерфейсом, следуя за подсказками интеллектуальной программы. Стоит утилита 10.24 доллара. 
Продукт Цена в долларах США Ссылка на товар 
Advanced SystemCare 16 Pro 20.49 Перейти в магазин KeysOff
Ashampoo PDF Pro 3 25.61 Перейти в магазин KeysOff
IObit Driver Booster 10 Pro 16.39 Перейти в магазин KeysOff 
MacBooster 8 10.24 Перейти в магазин KeysOff 


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