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СВО длится уже 9 месяцев, а результаты таковы, что до реализации озвученных планов бесконечно далеко. Очевидно, что со временем планы и задачи претерпели некоторых изменений, но пока продвижений нет ни у одной из сторон, а где-то сидит и потирает руки дядюшка Сэм. Всё дело в том, что руководство НАТО уверено в том, что затягивание конфликта в первую очередь невыгодно для России. Предполагается, что постоянные потери и информационный шум сделает своё дело, а уставшее от войны население потребует у правительства уступок. Неясно, насколько такие планы реальны. Нам кажется, что пытаться добиться от России тех или иных политических решений таким способом – это такая же бесперспективная идея, как удары по энергетике Украины. Бенефициарии войны сидят за океаном, правительство страны находится в светлых отапливаемых помещениях, ну а жёны и дети чиновников и вовсе спят на мягких диванчиках в Европе.

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Одним словом, тактика проигрышная, но пока всё остановилось, а аналитики уже обсуждают весеннюю компанию. Прежде всего нужно понимать, что в Украине проходит перманентная мобилизация. В городах постоянно раздают повестки, а мужское население регулярно отправляется на нулевую линию, заменяя погибших там менеджеров, продавцов мобильных телефонов, программистов и всех тех, кто ещё недавно даже не знал, как стрелять из автомата. В России мобилизовали 300 тысяч человек, из которых только половина попала на фронт, а всего четверть находится на боевых позициях. При этом, на стороне Украины фактически воюет весь блок НАТО, активно помогающий как информационно, так и технически. Первое время поставки шли неохотно, ну а уже летом в сторону Украины потекли эшелоны с бронемашинами и танками. К слову, сегодня против РФ стоят те самые танки, которые передавались странам Варшавского договора на безвозмездной основе властями СССР.

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А вот украинцы не только получили множество Javelin, но и гаубицы М777, не говоря уже о HIMARS, которые и вовсе называют самым лучшим РСЗО на планете. Осенью стартовали новые поставки, а в результате украинские военные получили не только наступательные системы, но и оборонительные, позволяющие увеличить эффективность ПВО. Насколько возможности украинской армии стали выше, судить сложно, но многие страны НАТО высказывают всё больше сомнений относительно целесообразности продолжения поставок. Известно, что 2/3 всех членов альянса уже откровенно заявили, что потенциал для отправки в Украину оружия исчерпан, а последующие поставки приведут к потере собственной обороноспособности. Власти Германии с прискорбием сообщают, что снарядов для РСЗО хватит на несколько часов военных действий, ну а Украинскую сторону упрекают в расточительности.

Якобы, за сутки украинская армия тратит 8 тысяч снарядов, тогда как запасов уже почти не осталось. А вот у России с этим всё в полном порядке. Западные любители считать чужие запасы уверены, что на конец 2021 года у РФ было не меньше 7500 буксируемых оружий различного калибра. Также 6500 самоходных орудий и не меньше 3400 РСЗО. Эксперты заявляют, что это самая многочисленная сила в мире, поспорить с которой не может никто. Количество снарядов не указывается, но судя по тому, как активно российские бойцы используют имеющиеся запасы, то можно сделать вывод, что до исчерпания очень далеко. Повторимся, что точных данных мало, поэтому пока неясно, хватит ли у Украины запасов к началу весны, ну а военные эксперты уверены, что США планируют начать новый этап поставок именно к этому периоду.

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И вот здесь могут возникнуть сложности. Дело в том, что на этот раз число Республиканцев в правительстве выше, чем было годом ранее, а значит договориться о массовых поставках так просто не выйдет. Заблокировать отправку вооружения у Республиканцев не получится, а значит будет найден компромисс. В прессу попадает информация о том, что в Украину могут поставить корректируемые авиабомбы GBU-39 (GLSDB). Они могут похвастать ракетным двигателем и способны преодолевать расстояние до 150 километров. Стрелять GLSDB можно с помощью HIMARS и MLRS, а благодаря спутниковой корректировке можно говорить о высокоточном оружии с высоким радиусом действия. При этом такие бомбы ещё и недорогие, что позволяет сэкономить. Эксперты отмечают, что сами по себе GLSDB не так эффективны, а радиус действия окажется далёк от максимального. Украинские военные ждут поставок самолётов, ведь запускать такие бомбы принято с F-15, вот только ничего подобного США дать не готовы.

Неясно, чем окончатся торги между Республиканцами и Демократами, но тот факт, что грядут новые поставки для весенней компании, уже предрешён. Американцы хотят сэкономить, поэтому будут делать всё, чтобы не снижать темпов, но платить меньше. Европа уже почти исчерпала запасы, но оружие продолжает поступать. Некоторые аналитики уверены, что НАТО хватит ненадолго, но эти ребята забывают, что многие страны альянса уже приступили к массовому производству оружия. Это значит, что к весне удастся не только восполнить отправленное в Украину оружие, но и нарастить поставки. Ну и стоит помнить, что США не оказывали прямой экономической помощи Украине. На самом деле они отправляли уже готовое оружие, а миллиарды потратили на производство новинок. Было бы глупо надеяться на то, что там просто деньги разворуют или распихают по ведомствам.