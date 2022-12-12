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Российские энергетики начали охоту на майнеров – шахтёров заставят платить больше за электричество
Пока ни один майнер не получил реальный срок, но платить за энергию придётся намного больше, чем раньше
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Когда житель США покупает дом или заселяется в съёмную квартиру, то подписывает ворох документов, обязывающих его проводить те или иные выплаты, а также накладывающие ответственность за нарушение соглашений. При этом особое внимание уделяется оплате коммунальных услуг, а жильцы знают не только о своих обязанностях, но и о правах. К примеру, управляющая компания просто так не может обесточить ваш дом. Вначале нужно жильцов предупредить, а в случае долговременных задержек сделать скидку или вычесть из итогового платежа какую-то сумму. В случае нарушения ваших прав, можно обратиться в суд, впрочем, всё это работает в обе стороны. А вот многие жители России даже не знают о том, что, покупая квартиру, они автоматически принимают условия поставщиков газа, воды и электричества. 

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Если ознакомиться с документами дательное, то можно найти ряд ограничений, которые многие из нас игнорируют. К примеру, для квартир выделяется определённый порог потребления электричества. Если у вас стоит несколько кондиционеров, работает обогреватель и включены тёплые полы, то вы с лёгкостью уйдёте выше положенных норм. Вообще, на подобные мелочи обслуживающая компания пока предпочитает закрывать глаза, ведь большинство населения всё же потребляет намного меньше пиковых норм, а значит в целом количество энергии уравновешивается. Но если несколько кондиционеров и тёплый пол способны сжечь 2000 кВт в месяц, то куда больше требуется майнерам. 

Вы удивитесь, но данная проблема всё ещё актуальна. Курс Биткоина завис ниже 17 000 за одну монетку, что снижает выгодность добычи. Эфир и вовсе перестал служить Меккой для шахтёров, ну а основное количество ферм, работающих на видеокартах, ушло не альткоины. В данном случае не так важно, какой способ генерации криптовалюты используется, ведь в России началась самая настоящая охота на майнеров. По словам Павла Сниккарса, занимающего пост заместителя главы Минэнерго, было решено выявлять потребителей, которые занимаются добычей цифровых монет у себя дома. И вот здесь самое время обратиться к тому договору, о котором мы писали выше. Дело в том, что потребителям не разрешено вести коммерческую деятельность с использованием промышленного оборудования у себя дома, поскольку государство предоставляет для обычных людей льготный тариф. 

Вы не можете печь у себя дома пирожки, а после продавать их на ближайшем рынке. Теоретически, даже это является нарушением договора, но на такие мелочи никто не обращает внимание. А вот попытки использовать ASIC-майнеры – это уже перебор. К примеру, если у вас есть небольшая ферма, потребляющая всего 20 кВт*ч, то за месяц вы сожжёте 14 000 кВт, а это уже очень солидный перерасход энергии. Руководству энергетических компаний поручено отслеживать таких потребителей, а после наведываться к ним в гости, пытаясь понять, куда всё это электричество уходит. Если специалист найдёт у вас железо для добычи Биткоинов, то стоит ждать проблем. Самое простое, что может вас ждать – это перевод на тариф для бизнеса. В этом случае придётся заплатить штраф, а после платить за электричество ощутимо дороже, чем раньше. Но бывает и так, что вам и вовсе могут отрубить электричество, а подключение займёт время.

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Эксперты отмечают, что специализированного майнерского законодательства в России всё ещё нет, но в данном случае привлечение к ответственности возможно по другим пунктам. В целом всё очень запутанно, ведь никто не отменял взятки, а значит инспектор зафиксирует, что у вас просто холодная квартира, которую нужно отапливать. Есть также вопросы к самим оценщикам. Так, сможет ли специалист понять, что у вас на балконе стоит ферма из видеокарт, а не обычная продвинутая геймерская платформа. Кроме того, нужно ещё доказать, что вы добываете криптовалюты, а значит лазеек для адвокатов и регулирующих органов предостаточно. Эксперты связывают все надежды с тем, что криптовалютное законодательство поставит в этом вопросе окончательную точку, вот только пока финальная редакция ещё не готова. По данным знакомых с вопросом специалистов, проблема грозит стать массовой, а все юридические споры решаются в пользу энергетических компаний. Источник

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#майнинг #криптовалюты
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