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Есть несколько компьютерных комплектующих, которые пользователи меняют чаще всего. Например, геймеры предпочитают покупать новые видеокарты каждые 2-3 года. Любители старых стрелялок и танков могут не менять графический чип намного дольше, ну а одним из способов недорого ускорить быстродействие компьютера является замена твердотельного накопителя. Нужно понимать, что производительность системы не станет выше, но работа будет более плавной, а переходы между программами и работа с играми порадуют как обычных пользователей, так и геймеров.

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А вот с процессором всё гораздо сложнее, ведь очень часто заменить эту часть компьютера почти нереально. Причина в выборе материнской платы, а также отсутствие подходящих камней в продаже. Например, вы купили Core i5-12400, но со временем хотите поставить Core i9-12900К. Даже если вы найдёте нужный камень, то флагман может не заработать на бюджетной материнской плате, не говоря уже о том, что разгон окажется недоступен. С процессорами AMD дела идут получше, ведь целых 4 поколения работали на одном сокете, но ничто не вечно, а в итоге в 2022 году мы имеем новый сокет и массу проблем, ведь переход на платформу стоит денег.

Словом, не всё так просто, ну а сегодня мы разберём несколько популярных долгоиграющих процессоров и сценарии их использования. Если вам нужен мощный камень с восемью полноценными ядрами, то берите Core i7-12700КF. За счёт высокой тактовой частоты он легко справляется с самыми сложными сценариями, а в играх демонстрирует максимальных показатели. Процессоры нового поколения быстрее, но и цены на них выше. Именно поэтому стоит исходить не только из конечной скорости, но и того, сколько вообще вам будет стоить система на базе того или иного камня.

Простой пример, Core i5-13600КF стоит примерно столько же, но имеет меньше больших ядер и уступает указанному выше камню по производительности в многоядерных задачах. В играх более новый камень выходит вперёд, но наши постоянные читатели прекрасно осознают, насколько незначительной будет разница при использовании видеокарты за 25-30 тысяч рублей. Есть ли смысл покупать Core i5-13600КF, вы должны решить самостоятельно, но тот факт, что цены заставляют задуматься, не вызывает сомнений.

Неплохим решением для экономных пользователей может стать Ryzen 7 5800X. Этот камень удерживает первую строчку в числе самых популярных и продаётся огромными партиями. Секрет успеха не только в высокой производительности, но и возможности собрать систему по выгодной цене. В качестве материнской платы можно взять бюджетный вариант дешевле 100 долларов или вовсе отправиться на вторичный рынок, где предложений по низким ценам пруд пруди. Ну или можно попытаться свой камень погонять. В этом случае не исключено, что вам попадётся неудачный экземпляр, но даже это не остановит тех, кто привык выжимать из техники максимум.

Для тех, кто не хочет думать о покупке отдельной видеокарты, есть Ryzen 7 5700G. Это неплохой 8-ядерный камень, способный дать второй шанс самой старой и измученной системе. Так, если у вас пылится компьютер на базе материнской платы на сокете АМ4, то просто замените процессор, ну а о высокой производительности можно не беспокоиться. Интегрированная графика самая мощная на рынке, а итоговая цена сборки окажется намного ниже, чем вы ожидали. Придётся потратиться на оперативную память, но только в том случае, если вы хотите играть. Эксперты поясняют, что быстродействие встроенной графики зависит от тактовой частоты оперативной памяти и таймингов. Если у вас есть лишнее время, обязательно займитесь ручной настройкой.

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Для самых экономных можем порекомендовать AMD Ryzen 5 5600X. Этот процессор идеально подходит для тех, кому не нужен мощный процессор, а главная задача состоит в сборке компьютера для повседневных задач. Цена 6-ядерника самая низкая с начала продаж, что позволяет его купить даже тем, кто изначально рассчитывал на менее скоростную сборку. Мы рекомендуем купить материнскую плату на чипсете В550. Причина в том, что он поддерживает интерфейс PCIe 4.0. Сегодня твердотельные накопители с поддержкой такой технологии очень дорогие, но цена снижаются, а купив материнскую плату на более старом чипсете, вы лишаете себя возможности испытать все преимущества скоростных SSD.

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#процессоры #оптимальные ценовые предложения
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