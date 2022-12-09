Всё это время держатели более 13 миллионов монет будут ожидать хороших новостей от Виталика Бутерина

В 2022 году команда разработчиков Эфира поставила сообщество в весьма затруднительное положение. Напомним, с момента своего появления на рынке, получать новые монеты можно было исключительно с помощью майнинга. В результате армия шахтёров стала такой огромной, что некоторым крупным игрокам пришлось скупать десятки тысяч графически чипов, что оказало негативное влияние на цены видеокарт в рознице. Сегодня считается, что майнинг на видеокартах мёртв, вот только это не так. Армия шахтёров ушла на другие криптовалюты, ну а получение новых монет стало возможно только с помощью технологии стайкинга. Пояснить смысл данной технологии очень просто, ведь Виталик Бутерин смотрел на банковскую систему, а после взял из неё самое худшее. А вот это требует объяснения.

реклама

Дело в том, что тестовая сеть Beacon Chain заработала в 2020 году, а каждый человек, у которого было в наличии 32 монетки Эфира, мог положить свои деньги на стейкинг-контракт. Это своеобразный депозит, владельцам которого капает определённый годовой процент. Вот только разработчики сделали так, что мы с вами можем только класть деньги на стейкинг, тогда как вернуть их и получить проценты пока нельзя. Предполагалось, что это станет возможным в 2022 году, но до недавнего времени царила полная неразбериха. Если вы спросите тех, кто уже разместил депозит, о процентной ставке и сроках возврата денег, то эти ребята начнут рассказывать вам заумные вещи, подслушанные на просторах сети. Вам поведают о том, что стейкинг – это не обычный депозит, а нечто большее. Это философия 21 века для свободных людей. С нашей точки зрения, если вы инвестировали свои средства в проект, но не можете получать прибыль и вернуть деньги, то ни о какой свободе речи идти не может.

Сегодня сеть Эфира живёт по новым правилам, а генерация монет сократилась до минимума. По мнению экспертов, если бы активность пользователей была бы выше, то можно было бы говорить о дефляции, когда больше монет сжигается, чем появляется. Proof of Stake работает, ну а у держателей стейкинг-контрактов появился повод порадоваться, ведь разработчики намекнули на сроки нового харжфорка Shanghai. Согласно официальным данным, одним из ключевых обновлений хардфорка станет EIP-4895, в рамках которого будет доступна разблокировка средств на стейкинг-контрактах. Это означает реальную свободу, хотя с процентами так ничего и неясно. Очевидно, что валидаторов не оставят без причитающихся им денег, вот только сама награда может оказаться разочаровывающей.

Дело в том, что сегодня есть несколько ресурсов, которые готовы разместить централизованный стейкинг, а процентная ставка не превышает 5% годовых. Неясно, на что надеялась армия фанатов Виталика Бутерина, но пока можно засчитать победу 1:0 (на самом деле голов намного больше) в пользу юного гения. Согласно озвученным планам, Shanghai должен нагрянуть в марте 2023 года, хотя сами разработчики полагают, что ждать разблокировки активов придётся до осени 2023 года как минимум. Это значит, что валидаторы не увидят своих денег ещё год. Неясно, насколько происходящее влияет на курс Эфира, ведь в последнее время криптовалюты больше подвержены геополитическим и экономическим ветрам. В то же время, если мы изучим данные по валидаторам, то можем прийти к неожиданным выводам.

рекомендации <b>13900K</b> в Регарде по норм цене 4080 MSI Gaming в продаже 5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке 3070 за 45 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По состоянию на начало лета 2022 года, 12.5 миллионов монет были заблокированы в стейкинге Beacon Chain. Повторимся, валидаторы даже не знали примерных процентов вознаграждения, а после перехода криптовалюты на Proof of Stake, количество желающих разместить свои монеты на стейкинг-контракте только увеличилось. Сколько ещё этой армии фантазёров ждать возврата своих денег, пока неясно. Увы, но цифровое рабство никто не отменял, ну а Виталик Бутерин и компания использует довольно сомнительные методы. Некоторые эксперты полагают, что таким образом поддерживается стабильный курс Эфира. Уже летом в стейкинге было больше 10% всей эмиссии. Представьте себе, что такое количество монет хлынет на рынок. А ведь многие захотят вернуть свои деньги, а значит исключать резкого падения стоимости Эфира не приходится.