Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Цифровое рабство валидаторов стейкинга Эфира продлится ещё год – хардфорк Shanghai осенью 2023г
Всё это время держатели более 13 миллионов монет будут ожидать хороших новостей от Виталика Бутерина
рекомендации
24 ядерный 13900K - смотри цену
3070 Gainward Phantom за 41 тр - надо брать
4080 MSI Gaming по цене Palit
Новейший i9 13900KF немного дешевле
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
3070 Ti за 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула

В 2022 году команда разработчиков Эфира поставила сообщество в весьма затруднительное положение. Напомним, с момента своего появления на рынке, получать новые монеты можно было исключительно с помощью майнинга. В результате армия шахтёров стала такой огромной, что некоторым крупным игрокам пришлось скупать десятки тысяч графически чипов, что оказало негативное влияние на цены видеокарт в рознице. Сегодня считается, что майнинг на видеокартах мёртв, вот только это не так. Армия шахтёров ушла на другие криптовалюты, ну а получение новых монет стало возможно только с помощью технологии стайкинга. Пояснить смысл данной технологии очень просто, ведь Виталик Бутерин смотрел на банковскую систему, а после взял из неё самое худшее. А вот это требует объяснения. 

реклама

Дело в том, что тестовая сеть Beacon Chain заработала в 2020 году, а каждый человек, у которого было в наличии 32 монетки Эфира, мог положить свои деньги на стейкинг-контракт. Это своеобразный депозит, владельцам которого капает определённый годовой процент. Вот только разработчики сделали так, что мы с вами можем только класть деньги на стейкинг, тогда как вернуть их и получить проценты пока нельзя. Предполагалось, что это станет возможным в 2022 году, но до недавнего времени царила полная неразбериха. Если вы спросите тех, кто уже разместил депозит, о процентной ставке и сроках возврата денег, то эти ребята начнут рассказывать вам заумные вещи, подслушанные на просторах сети. Вам поведают о том, что стейкинг – это не обычный депозит, а нечто большее. Это философия 21 века для свободных людей. С нашей точки зрения, если вы инвестировали свои средства в проект, но не можете получать прибыль и вернуть деньги, то ни о какой свободе речи идти не может. 

Сегодня сеть Эфира живёт по новым правилам, а генерация монет сократилась до минимума. По мнению экспертов, если бы активность пользователей была бы выше, то можно было бы говорить о дефляции, когда больше монет сжигается, чем появляется. Proof of Stake работает, ну а у держателей стейкинг-контрактов появился повод порадоваться, ведь разработчики намекнули на сроки нового харжфорка Shanghai. Согласно официальным данным, одним из ключевых обновлений хардфорка станет EIP-4895, в рамках которого будет доступна разблокировка средств на стейкинг-контрактах. Это означает реальную свободу, хотя с процентами так ничего и неясно. Очевидно, что валидаторов не оставят без причитающихся им денег, вот только сама награда может оказаться разочаровывающей. 

Дело в том, что сегодня есть несколько ресурсов, которые готовы разместить централизованный стейкинг, а процентная ставка не превышает 5% годовых. Неясно, на что надеялась армия фанатов Виталика Бутерина, но пока можно засчитать победу 1:0 (на самом деле голов намного больше) в пользу юного гения. Согласно озвученным планам, Shanghai должен нагрянуть в марте 2023 года, хотя сами разработчики полагают, что ждать разблокировки активов придётся до осени 2023 года как минимум. Это значит, что валидаторы не увидят своих денег ещё год. Неясно, насколько происходящее влияет на курс Эфира, ведь в последнее время криптовалюты больше подвержены геополитическим и экономическим ветрам. В то же время, если мы изучим данные по валидаторам, то можем прийти к неожиданным выводам. 

рекомендации
<b>13900K</b> в Регарде по норм цене
4080 MSI Gaming в продаже
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
3070 за 45 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

По состоянию на начало лета 2022 года, 12.5 миллионов монет были заблокированы в стейкинге Beacon Chain. Повторимся, валидаторы даже не знали примерных процентов вознаграждения, а после перехода криптовалюты на Proof of Stake, количество желающих разместить свои монеты на стейкинг-контракте только увеличилось. Сколько ещё этой армии фантазёров ждать возврата своих денег, пока неясно. Увы, но цифровое рабство никто не отменял, ну а Виталик Бутерин и компания использует довольно сомнительные методы. Некоторые эксперты полагают, что таким образом поддерживается стабильный курс Эфира. Уже летом в стейкинге было больше 10% всей эмиссии. Представьте себе, что такое количество монет хлынет на рынок. А ведь многие захотят вернуть свои деньги, а значит исключать резкого падения стоимости Эфира не приходится. 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюты #эфир
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Американские майнеры влезли в долги, которые им не под силу отдать кредиторам
Неспособные погасить кредиты майнеры отдают майнинговые установки
Европейский центральный банк хочет срочно ввести регулирование криптовалют
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Стала известна рекомендованная стоимость GeForce RTX 4070 Ti — выгоднее RTX 4080, но всё ещё дорого
68
В РФ завезли видеокарты RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X взамен проблемной GDDR6 — цены приятно удивляют
14
Армия США выбрала V-280 Valor для замены вертолетов AH-64 Apache и UH-60 Black Hawk
14
Оперативная память DDR4 продолжает дешеветь в российских магазинах
24
Илон Маск уступил титул самого богатого человека в мире французскому бизнесмену Бернару Арно
+
NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti в российских магазинах подешевела и стоит менее 50 тысяч рублей
8
Монета для одновременного майнинга на GPU и CPU запущена криптоплатформой Aleo
1
TSMC уже разрабатывает 1-нм техпроцесс
11
Как усовершенствованная Diablo II: журналисты остались в восторге от Diablo IV
6
Лучшие видеокарты NVIDIA для монитора с разрешением 2К и 1080р – 5 GPU на любой кошелёк
2
Паспорт ОАЭ признан "самым сильным" в мире, паспорт России сравним с паспортом Турции
4
Появились первые предварительные обзоры видеокарт AMD Radeon RX 7900
3
Майнерская монетка Radiant (RXD) за последние недели выросла в 5 раз
1
Ученые обнаружили на Марсе огромный мантийный плюм - это значит, что планета геологически активна
1
Ученые открыли новый способ космических путешествий - до Юпитера можно будет добраться за 2 месяца
5
Почему США не хотят делиться технологиями – как Тайвань и TSMC платят за амбиции дядюшки Сэма
2
Путин: Нет никакой необходимости во второй волне мобилизации для государства и для Минобороны
21
Лучше во всём: журналисты сравнили графику ремейка Dead Space с оригиналом
6
В Telegram теперь можно регистрировать аккаунты без SIM-карт и привязки к номеру, но есть нюанс
1
Фильм "Черный Адам" принесет до 100 млн долларов убытков по итогу проката в кинотеатрах
9

Популярные статьи

Как Турция "троллит" европейских покупателей российской нефти
13
Недостатки истребителей F-35 не удовлетворяют оборонные потребности Австралии
79
Найден недорогой и эффективный способ победить все варианты коронавируса SARS-CoV-2
21
Делаем правильный полупассивный режим для SFX-блока питания
149
Кем был на самом деле Виктор Бут
82
The Callisto Protocol - Рецензия
34
Главные игры декабря 2022 года
23
Лучшие китайские бренды смартфонов 2022 - обзор, рейтинг, описание
15
Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России
100
Чимбальбом - 0: Первый эксперимент
59

Сейчас обсуждают

blue blood
10:59
Это съеденые вчера сосиски.
Кем был на самом деле Виктор Бут
Dmitry Mitry
10:55
Прошел два раза, и не в курсе, что там за сюжет. Action игре сюжет вообще как собаке пятая нога, атмосфера и лор важны. В Elden Ring вообще толком никакого сюжета и катсцен нет, отличная игра.
Сюжет Borderlands 2 - краткий пересказ
pOdOnOg
10:51
...Результаты Core i9-13900KS можно назвать победой или поражением, но всё это не отменяет того, что простенький Ryzen 7 5800X3D демонстрирует почти такие же показатели в реальных играх... Вот и хр...
Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц продемонстрировал разочаровывающий результат в Geekbench
Chatty Yustass
10:50
Причинно следственная связь - это не для ваты. Они мыслят только по приказу соловьиного помета, сливного бачка и бобрихи.
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Chatty Yustass
10:48
А то что Херсон отдали, это тоже сказки?
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Terminator Cheburator
10:48
Титанический труд - переписать весь гайд по прохождению в виде пересказа, да еще откопав древних мемов той эпохи! Браво! Но читать это конечно же я не буду )
Сюжет Borderlands 2 - краткий пересказ
Chatty Yustass
10:47
Диктаторам модно всё. Но европейцы и США делают все строго по закону. Иначе, если бы делали все как Путин, то кроме Европы,США и Китая в мире бы не осталось стран.
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Chatty Yustass
10:46
Армату выгонят наконец? Да не может быть, ее на парад оставят, как всегда. Что-то нашим даже тепловики люди сами покупают. Где все наше новое воображение то?
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Chatty Yustass
10:44
Это же не град какой-то, простой как 3 копейки. Это сложная система с наведением по GPS. Просто не давать наводиться и все)
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Chatty Yustass
10:42
Да если и будут бить по России, то только по военным объектам. Как сейчас в принципе уже за 700км от фронта горят разные аэродромы. Так как если они будут бомбить просто в никуда, то США вмешается уже...
Перед отправкой на Украину HIMARS были перенастроены так, чтобы ракеты не достигли территории РФ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем