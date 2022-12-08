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Самые сильные армии мира – на каком месте находится РФ, и может ли СВО подорвать боевую мощь России

Насколько сильно превосходство США, и стоит ли сегодня говорить о преимуществе той или иной страны, когда в руках у потенциальных противников есть ядерная дубина?
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По мнению аналитиков, любые попытки определить мощь той или иной армии мира ошибочны, поскольку основываются на ограниченном количестве факторов, тогда как реальное положение дел далеко от тех цифр, которые известны прессе. Простой пример, Япония входит в десятку самых сильных армий планеты как по количественным, так и качественным показателям. Если предположить, что завтра страна Восходящего солнца решит напасть на Северную Корею, которая стартует с третьей десятки, то поражение Японии будет катастрофическим. Ясно, что преимущество в данном случае на стороне обороны, ну и стоит помнить, что у Пхеньяна есть ядерная дубина. Она не такая мощная, как у России, но ядерное оружие в Северной Корее есть, а значит исход войны между этими странами предрешён. Важно понимать, что в стременном мире Япония никогда не нападёт на Северную Корею, а пример показывает несостоятельность оценки тех или иных ведомств. И всё же, давайте обратимся к одному из таких рейтингов. 

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Аналитики Global Firepower (GFP) исходят из сложной системы, учитывающей сразу 50 факторов. Кроме общей численности вооружённых сил там предлагают брать в расчёт длину береговой линии, а также другие факторы. Давайте некоторые из них перечислим. Важно количество аэропортов, а также их расположение в глубине страны, где врагу будет сложно нанести по ним неожиданный удар. Также стоит обращать внимание на протяжённость железных дорог. В данном случае всё просто, ведь перевозить танки и другую тяжёлую технику гораздо проще по железной дороге. Не стоит забывать об экономике, а также покупательской способности населения. Отдельно подсчитывается количество мужчин, пригодных к военной службе и возможности потенциального резерва. Словом, эксперты GFP подходят к делу со всей основательностью, делая подсчёты по 142 странам мира. 

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На первом месте с большим отрывом от потенциальных противников расположились США. Согласно официальным данным, американцы имеют 1957 истребителей, 783 штурмовика, 5463 вертолёта общего назначения (военно-транспортные) и 910 полноценных ударных вертолётов, находящихся в полной боевой готовности. А вот по количеству сухопутных войск США умудрились выйти на второе место, хотя это никак не повлияло на итоговую позицию в рейтинге. Всего в Америке числится 6612 танков и 45 193 бронемашины различного типа. Поставки в Украину незначительно снизили это количество, поскольку Вашингтон переложил этот почётный долг на страны Восточной Европы и в целом на союзников. Аналитики полагают, что нанести сокрушительный ущерб армии США можно только в случае единовременного безответного ядерного шторма, который пройдётся по ключевым военным объектам. Насколько такой сценарий реален, гадать не будем.

На втором месте располагается Россия, имеющая ощутимый боезапас, который во многом основан на достижениях советской военной промышленности. В минус армии РФ ставится отсутствие вертолетоносцев, хотя это никак не сказалось на силе флота, а аналитики GFP ставят РФ по этим и многим другим направлением на вторую позицию. Но если по подводным лодкам Россия занимает второе место, то количество минных тральщиков и корветов поражает, хотя единственный авианосец слегка подпортил статистику. Американцы полагают, что по количеству сухопутной техники РФ находится впереди, а одних только танков может быть до 12 тысяч. А вот по количеству авиации провал по сравнению с США до трёх раз. Всего самолётов и вертолётов у России 4173 единицы, а совсем недавно шведское издание Svenska Dagblade заявило о том, что армия РФ является самой сильной в Европе. Странно, но ранее там это же писали и об армии Украины. Эксперты отмечают, что Россия активно расходует боеприпасы, а значит количество может отличаться от указанного. Ну и стоит добавить, что СВО оказывает негативное влияние на оснащение армии РФ. Количество техники уменьшается, а значит необходимо как можно быстрее налаживать производство. А ведь есть ещё и ракетные комплексы, которые за 9 месяцев израсходовали немалое количество снарядов. Американцы то и дело пытаются делать прогнозы относительно того, сколько снарядов осталось, но пока точных данных нет ни у кого. 

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На третьем месте находится Китай, но Поднебесная сокращает отставание, что может позволить ей в ближайшие годы выйти на вторую строчку рейтинга. Если не вдаваться в количественные показатели по танкам и другой технике, то будет интересно изучить общую оценку. Считается, что чем ближе показатель к нулю, тем сильнее военная машина той или иной страны. Итак, США: 0.0453; Россия: 0.0501; Китай: 0.0511. Как видите, выражение «наступает на пятки», мы использовали не зря. Что любопытно, Индия, занимающая четвёртое место, может похвастать оценкой в 0.979, а значит считается слабее России в 19.5 раза даже несмотря на огромный потенциал в живой силе. Ну и аналитики отмечают, что за последние несколько лет военная машина многих стран ускорилась. Государства увеличили закупки и производство различной техники, а значит самое время говорить о том, что гонка вооружений стартовала. Будем надеяться, что наша планета на этот раз обойдётся без мировых конфликтов, а политики пошумят и успокоятся. 

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