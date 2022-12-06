И это далеко не все оптимальные предложения на рынке

Сегодня на рынке процессоров происходят любопытные изменения. Так, новые линейки Intel и AMD не пользуются спросом, хотя предлагают ощутимый рост производительности. Эксперты называют несколько причин. Прежде всего разочаровывают красный, ведь линейка Ryzen 7000 оказалась не самой быстрой, ну а с учётом перехода на новую платформу, нет вообще никакого смысла идти в магазин за этими камнями. Вы потратите целое состояние на материнскую плату с оперативной памятью, а на видеокарте среднего ценового сегмента не получите ощутимого прироста производительности.

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С Intel всё должно быть проще, но и эти камни не пользуются успехом, ведь уже месяц первые строчки остаются за процессорами AMD предыдущего поколения. Геймеры разбирают Ryzen 5000, ещё и потому, что цены постоянно снижаются, а в результате можно порадовать себя очень мощным компьютером, не потратив на него слишком много денег. Если вы с нами не согласны, то давайте изучим цены на самые популярные камни в российской рознице.

Всего 20 тысяч просят за Ryzen 7 5800Х. Даже сегодня это один из самых перспективных процессоров на рынке. Нам кажется, что смысла брать ничего дороже для большинства геймеров нет, ведь для мощного процессора нужна соответствующая материнская плата. Неплохо было бы камень разогнать, ну а без видеокарты за 70 тысяч рублей и вовсе нечего ловить. Ryzen 7 5800Х предлагает уровень выше среднего, может разгоняться, но прекрасно себя чувствует и в стоковом состоянии с видеокартой типа GeForce RTX 3060 вы получите систему своей мечты, потратив на неё меньше сотни тысяч рублей.

Чуть дешевле 17 тысяч геймеров поджидает Ryzen 7 5700G. Если вы ещё не в курсе, то у AMD есть серия процессоров с интегрированной графикой. В новом поколении все камни получили встроенную видеокарту, но Ryzen 7 5700G уникален тем, что имеет самую быструю графику на рынке. В результате почти все игры у вас запустятся без танцев с бубном, ну а любители шутеров и танков и вовсе могут брать этот процессор не задумываясь. Получается, что вы экономите на видеокарте, но можете играть даже в новинки. Повторимся, требовательные блокбастеры лучше обходить стороной, хотя в разрешении 720р пойдут даже они.

Ryzen 5 5600Х – это настоящий рекордсмен, и один из лучших процессоров в истории AMD. Инженерам ужалось создать мощный игровой камень, который требует минимальных вложений, но отлично справляется с возложенными на него задачами. Ryzen 5 5600Х подойдёт для программистов и обычных геймеров, ну а с хорошей видеокартой вы и вовсе можете забыть о том, что у вас под капотом всего 6 ядер. Были времена, когда такое количество казалось огромным, но время расставляет новые приоритеты, ну а главная задача Ryzen 5 5600Х состоит в построении компьютера без переплат.

Если вы хотите взять именно Intel, то присмотритесь к Core i5-12400F. Здесь тоже 6 ядер, а в играх быстродействие окажется на одном уровне с Ryzen 5 5600Х. Многоядерные задачи разочаровывают, но геймеров такие мелочи обычно не волнуют. Core i5-12400F также позволяет собрать системный блок без переплат, поэтому наравне с камнем AMD может рекомендоваться к покупке.

Всего 12 тысяч стоит Ryzen 5 5600G. Это менее скоростной аналог указанного выше Ryzen 7 5700G, который получил 6 ядер и менее скоростной графический чип. Если вы хотите сэкономить, купите чуть получше оперативную память и постарайтесь поднять на ней тактовые частоты, улучшив тайминги. Согласно тестам, это может дать вам до 10% буста к игровой производительности. В остальном данный процессор ещё лучше подходит для экономной сборки, предлагая высокий уровень производительности на каждый потраченный рубчик.

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Не исключено, что вас заинтересует Core i5-11400F. Он всего на 2 тысячи дешевле указанного выше Core i5-12400F, но здесь выгода ещё и в наличии штатной системы охлаждения. Поскольку разница между процессорами небольшая, то экономия в 3 тысячи рублей кому-то может показаться разумным предложением. Ну или присмотритесь к Ryzen 3 4100. У этого камня всего 4 ядра и низкие тактовые частоты, но когда дело доходит до быстродействия, то он готов предложить вполне достойные показатели. Ничего дешевле 9 тысяч рублей с такой производительностью вы не найдёте, ну а с видеокартой уровня GeForce GTX 1660 SUPER ничего лучше и не нужно. Одним словом, на каждый процессор есть своя видеокарта и наоборот.