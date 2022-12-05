Radeon RX 7900 XTX не только окажется дорогой, но и может получить проблемы с ПО

Весь 2020 год технологические инсайдеры судачили о том, какое влияние окажет нового поколение видеокарт Intel на игровой рынок. Предполагалось, что семейство не сможет бросить вызов флагманам, но точно закрепится в среднем ценовом сегменте, где получит целый ряд преимуществ перед конкурентами. Прежде всего нам рассказывали о том, что синие имеют собственные производственные мощности, а значит смогут порадовать массовостью. В сеть сливали тесты, а ключевым аргументом в пользу выбора Intel должен был стать правильный ценник. Считалось, что синие будут агрессивно продавливать рынок, что позволит им продавать более скоростные графические чипы дешевле, чем предлагает NVIDIA и AMD.

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Приходится признать, что всем этим сказкам не суждено было стать реальностью. Ходят различные слухи, но эксперты полагают, что главная проблема кроется в драйверах, допилить которые не выходит по сей день. На рынке доступно несколько моделей, но все они занимают близкие к нулевым продажи, поскольку многие игры просто не способны запускаться на таких видеокартах. Якобы, программное обеспечение было доверено российскому подразделению Intel, но его быстрое расформирование и уход из страны из-за санкций поставил крест на перспективной серии. Инсайдеры предполагают, что уже в 2023 году будет предпринята вторая попытка, ну а пока есть все основания для разочаровывающих данных. Для начала напомним, что мы с вами уже видели жуткие цены на новые флагманы AMD. За Radeon RX 7900 XTX в Китае намерены просить больше 1800 долларов, тогда как рекомендованная стоимость не превышает 1000 вечнозелёных. Местные поставщики заговорили о бумажном анонсе, ведь в Поднебесную поставят совсем мало новых видеокарт. Казалось, что хуже уже быть не может, но красные всегда умели удивлять своих фанатов.

Сегодня в сеть попали данные теста Geekbench 5, позволяющие сделать вывод, что у AMD до сих пор не рабочих драйверов. Как видите, Radeon RX 7900 XTX оказалась медленнее Radeon RX 6900 XT, а значит программное обеспечение не готово к нормальной работе. Эксперты полагают, что партнёры так и не получили драйверы, а ведь до релиза осталось всего 8 дней. За это время требуется провести тесты, изучить потенциал графических чипов и написать обзор. Высказывается мнение, что у красных и вовсе есть какие-то проблемы, о которых принято умалчивать. Вполне возможно, что на старте геймеры получат минимальное количество видеокарт, что позволит сгладить эффект от кривого ПО. Radeon RX 7900 XTX рано списывать со счетов, ведь эта видеокарта должна оказаться как минимум на 60% быстрее своей предшественницы. Мало того, представители AMD обещали улучшенную работу с трассировкой лучей. Достичь паритета с GeForce RTX 4090 вряд ли возможно, но в данном случае геймеров интересует соотношение между ценой и производительностью. Как вы могли прочесть выше, пока первая откровенно удивляет, а вторая разочаровывает.

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В целом картина складывается не радужная. Дело в том, что под руководством Лизы Су AMD умудрилась отдать рынок пользовательской графики в руки Дженсена Хуанга. В данном случае не так важно, какую компанию вы предпочитаете. В 2020 году казалось, что у нас будет три сильных игрока, а сегодня синие слились, красные вот-вот загнутся, а зелёные пользуются положением монополиста, активно повышая цены. Особых надежд на AMD никто не питал, ведь сегодня для компании важнее маржа, а основные продажи идут в сторону игровых приставок. Бизнес там позволяет не думать о проблемах на рынке видеокарт, но положение зашло слишком далеко. Сегодня разработка нового поколения графических чипов обходится дороже 500 миллионов долларов. Это значит, что требуется продать миллионы видеокарт, чтобы окупить затраты на создание сложной архитектуры. Если в 2021 году красным помогали майнеры, то в 2023 году геймеры в своём большинстве уже позабыли о существовании AMD. Даже сейчас, когда продукция красных быстрее и дешевле, её никто не берёт. А с кривыми драйверами и дороже Radeon RX 7900 XTX и вовсе окажется интересна только энтузиастам и блогерам.