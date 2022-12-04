На этом фоне ожидать снижения цен на видеокарты не приходится

Только слепой геймер с расстройством памяти не видит, как сильно подорожали видеокарты за последние годы. Всего 5 лет назад за GeForce GTX 1080 Ti просили 700 долларов, ну а в прошлом поколении самый быстрый графический чип стоил от 2000 долларов в американской рознице и больше 2500 евро в Европе. Можно сколько угодно заявлять о том, что серия GeForce RTX хх90 предназначается для энтузиастов, вот только это не так, поскольку видеокарты на этом графическом чипе выпускаются в большом количестве. По информации NVIDIA, первая партия GeForce RTX 4090 составляла не меньше 100 000 единиц, которые были раскуплены всего за 2 недели. Ясно, что у части геймеров, блогеров и всё тех же энтузиастов деньги есть, вот только дорожают и видеокарты для обычных любителей компьютерных игр.

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К примеру, в прошлом поколении GeForce RTX 3080 стоила 700 долларов, ну а сегодня за GeForce RTX 4080 просят от 1200 долларов в американских магазинах и от 1500 евро в европейской рознице. В РФ такая видеокарта стартовала с 120 000 рублей, что соответствует цене в 2000 долларов. При этом Дженсен Хуанг использует излюбленные стратегии, делая всё для снижения количество видеокарт среднего и нижнего ценового сегмента в рознице. Так, совсем недавно был прекращён выпуск графических чипов серии GeForce RTX 2060, а на очереди GeForce RTX 3060, которая может помешать продажам GeForce RTX 4060. Хороших новостей всё меньше, а в последнее время дошло до того, что эксперты заговорили о падении спроса, как о позитивном сигнале для геймеров. Якобы, чем меньше видеокарты будут покупать, тем быстрее производители начнут снижать цены, хватаясь за падающий рынок. Не исключено, что всё случится именно так, но до недавнего времени многие крупные технологические издания проявляли скромный оптимизм по поводу выходу графических чипов AMD нового поколения. Предполагалось, что Лиза Су сможет отрезвить своего родственника менее агрессивными ценами. Похоже, ничего подобного не случится.

Напомним, рекомендованная стоимость нового флагмана AMD под названием Radeon RX 7900 XTX стартует с 999 долларов. Ясно, что такое светит только американским геймерам, ну а вчера в Китае начали публиковать первые цены на ещё не вышедшие новинки. В числе первых засветился Taobao, где доступны несколько моделей производства PowerColor. Так, за самую прокачанную модель серии Red Devil попросят 11 399 юаней или 1622 доллара. Если вы ещё не забыли, что столько же стоит GeForce RTX 4090 в американской рознице, а значит речи о попытке сделать конкурентную цену вообще не идёт. Модель Radeon RX 7900 XT серии Hellhound можно отхватить за 9788 юаней или 1393 доллара, ну а менее скоростная Radeon RX 7900 XT всё в той же серии Hellhound обойдётся китайским геймерам в 8688 юаней или 1236 долларов.

На самом деле это далеко не самая высокая цена на китайском рынке, ведь есть предложения и выше, а отдельные продавцы планируют продать Radeon RX 7900 XTX за 12 999 юаней или 1850 долларов. Вторая по скорости Radeon RX 7900 XT стоит там же 9999 юаней или 1425 долларов. При этом ходят упорные слухи о том, что поставки на рынок Поднебесной будут мизерными, а в итоге геймеры там получат видеокарты от партнёров AMD, тогда как эталонные модели начнут продавать на других рынках. Такой подход не внушает оптимизма, а значит нам и вовсе не стоит ждать снижения цен на видеокарты в обозримом будущем. Похоже, у Лизы Су нет плана обуздать рынок, ну а для самой компании это может обойтись слишком дорого.





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Если вы ещё не в курсе, то по итогам ноября рыночная доля пользовательской графики AMD снизилась до 10%, тогда как NVIDIA продолжает отжимать себе всё больший кусок пирога даже в условиях падения спроса. Дела идут плохо у обеих компаний, но в руках у Дженсена Хуанга есть миллионы геймеров, которые всё равно будут покупать видеокарты, как бы дорого они не стоили. А вот Лиза Су играет в опасную игру. Очередная попытка повысить маржу с каждой проданной единицы уже стоила AMD сильно падения рыночной доли, дальше падать уже нельзя, ведь красные и без того занимают нишевую часть рынка.