Англия стала первой страной, передавшей Украине самую современную управляемую ракету

Сегодня относительно зимней военной компании в Украине есть несколько противоречивых мнений. Похоже, всё зависит от того, на чьей стороне находится эксперт, а в итоге мы получаем только часть правды, поскольку и РФ, и Украина активно готовятся к боевым действиям. Осенняя слякоть подходит к концу, а значит самое время для наступления. Неясно, какая часть от 300 000 мобилизованных российских бойцов уже попала на фронт, но Украина и не думает прекращать мобилизационную компанию. При этом если возможности для поиска вояк на подконтрольной территории иссякают, то жители Херсона станут новым пополнением в рядах ВСУ. Строить прогнозы относительно того, кто будет наступать в зимней компании, мы не будем, поскольку предсказать результаты невозможно. Проблема кроется не только в количестве, но и в качестве вооружений. Так, если первые месяцы ВСУ ощутимо уступала по оснащению российских войск, то благодаря поставкам техники в значительной степени увеличила свою мощь. Пусть сравнения делают аналитики, а мы расскажем о поставках новой управляемой ракеты Brimstone 2.

реклама

Ещё весной стало известно, что Британия передала украинской армии пару сотен ракет серии Brimstone. Поскольку в прессе информации о невероятных подвигах данного типа вооружения нет, то можно сделать вывод, что неуправляемые снаряды не сделали погоды на фронте. Вот только тогда это были сильно устаревшие комплексы, для которых украинская сторона создала кустарные пусковые установки, а сегодня речь идёт о более совершенном оружии. Начнём с того, что производство Brimstone 2 стартовало только в 2015 году, а сама ракета имеет длину 1.8 метра и вес 50 килограмм. Боевая часть не превышает 6 килограмм, но производитель уверяет, что удалось ощутимо увеличить поражающую способность. Точных цифр нет, но первая версия способна пробивать броню толщиной 800 миллиметров, а значит здесь речь идёт о ещё более внушительных показателях.

Согласно заявленным характеристикам, Brimstone 2 может запускаться с самолёта и вертолёта. В первом случае дальность с высоты 6 километров достигает 60 километров, ну а во втором – 40 километров. Поскольку сегодня авиация испытывает проблемы, то будут преимущественно использоваться пусковые комплексы, у с ними дальность может упасть ниже 30 километров. Несмотря на это речь идёт о довольно мощном и современном типе вооружения, поскольку скорость ракеты превышает 2.5 Маха, что позволяет ей ускользать от большинства средств противовоздушной обороны. Ну а близость с потенциальным противником, который выпустит Brimstone 2, сильно усложняет отражение удара для российских войск. Известно, что наведение на цель происходит за счёт средств инерциальной навигации, а самонаводящаяся головка с полуактивным лазером дополняет комплект, делая ракету более точной.

Пикантность ситуации с британскими самонаводящимися ракетами состоит в том, что ни одна страна мира не захотела их закупать. Brimstone 2 становится частой гостьей на различных военных выставках, но пока на экспорт не поступает. Получается, что английские военные сделают всё возможное, чтобы впечатлить потенциальных покупателей. Это значит, что ракета получит поддержку от служб разведки, что позволит ей лететь по выявленным целям, а не бить в молоко. Эксперты отмечают, что ввиду отсутствия достаточного количества самолётов и вертолётов, а также господстве российской авиации, управляемая ракета может сильно огорчить британцев. Как мы уже писали выше, эффективность применения из кустарных пусковых установок ощутимо меньше, а значит достичь заявленных скоростей не удастся. Но даже если бойцам удастся произвести стрельбы, то нахождение от линии соприкосновения на расстоянии не больше 30 километров создаёт высокую опасность, ведь российская артиллерия будет открывать ответный огонь. За счёт использования колёсной платформы, Brimstone 2 получает высокую мобильность, вот только успеет ли такой автомобиль скрыться от удара десятков крупнокалиберных РСЗО, большой вопрос.

рекомендации 4080 MSI Gaming в продаже i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке RTX 4080 - 6 видов в Регарде 3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри Новый 13700K и KF дешево в Регарде 3060 Ti MSI дешевле 40 тр Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула! Цена RTX 3070 идет к 40 тр 13600K очень дешево в Регарде 4 вида RTX 4090 в Регарде RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Отметим, что до недавнего времени Запад присылал на Украину исключительно устаревшие типы вооружения. Brimstone 2 – это одна из первых самонаводящихся реактивных ракет. Возможно, использовать весь её потенциал не удастся, а переломить ситуация на фронте Brimstone 2 не сможет, но это только начало. Британия показала всем, что готова отправлять в Украину самые продвинутые средства вооружения. Не исключено, что следом подтянутся и другие представители НАТО, а это уже опасный прецедент.