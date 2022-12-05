Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
Первая партия новых управляемых ракет Brimstone 2 уже в Украине – как это повлияет на ход СВО
Англия стала первой страной, передавшей Украине самую современную управляемую ракету
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Сегодня относительно зимней военной компании в Украине есть несколько противоречивых мнений. Похоже, всё зависит от того, на чьей стороне находится эксперт, а в итоге мы получаем только часть правды, поскольку и РФ, и Украина активно готовятся к боевым действиям. Осенняя слякоть подходит к концу, а значит самое время для наступления. Неясно, какая часть от 300 000 мобилизованных российских бойцов уже попала на фронт, но Украина и не думает прекращать мобилизационную компанию. При этом если возможности для поиска вояк на подконтрольной территории иссякают, то жители Херсона станут новым пополнением в рядах ВСУ. Строить прогнозы относительно того, кто будет наступать в зимней компании, мы не будем, поскольку предсказать результаты невозможно. Проблема кроется не только в количестве, но и в качестве вооружений. Так, если первые месяцы ВСУ ощутимо уступала по оснащению российских войск, то благодаря поставкам техники в значительной степени увеличила свою мощь. Пусть сравнения делают аналитики, а мы расскажем о поставках новой управляемой ракеты Brimstone 2.

реклама

Ещё весной стало известно, что Британия передала украинской армии пару сотен ракет серии Brimstone. Поскольку в прессе информации о невероятных подвигах данного типа вооружения нет, то можно сделать вывод, что неуправляемые снаряды не сделали погоды на фронте. Вот только тогда это были сильно устаревшие комплексы, для которых украинская сторона создала кустарные пусковые установки, а сегодня речь идёт о более совершенном оружии. Начнём с того, что производство Brimstone 2 стартовало только в 2015 году, а сама ракета имеет длину 1.8 метра и вес 50 килограмм. Боевая часть не превышает 6 килограмм, но производитель уверяет, что удалось ощутимо увеличить поражающую способность. Точных цифр нет, но первая версия способна пробивать броню толщиной 800 миллиметров, а значит здесь речь идёт о ещё более внушительных показателях. 

Согласно заявленным характеристикам, Brimstone 2 может запускаться с самолёта и вертолёта. В первом случае дальность с высоты 6 километров достигает 60 километров, ну а во втором – 40 километров. Поскольку сегодня авиация испытывает проблемы, то будут преимущественно использоваться пусковые комплексы, у с ними дальность может упасть ниже 30 километров. Несмотря на это речь идёт о довольно мощном и современном типе вооружения, поскольку скорость ракеты превышает 2.5 Маха, что позволяет ей ускользать от большинства средств противовоздушной обороны. Ну а близость с потенциальным противником, который выпустит Brimstone 2, сильно усложняет отражение удара для российских войск. Известно, что наведение на цель происходит за счёт средств инерциальной навигации, а самонаводящаяся головка с полуактивным лазером дополняет комплект, делая ракету более точной. 

Пикантность ситуации с британскими самонаводящимися ракетами состоит в том, что ни одна страна мира не захотела их закупать. Brimstone 2 становится частой гостьей на различных военных выставках, но пока на экспорт не поступает. Получается, что английские военные сделают всё возможное, чтобы впечатлить потенциальных покупателей. Это значит, что ракета получит поддержку от служб разведки, что позволит ей лететь по выявленным целям, а не бить в молоко. Эксперты отмечают, что ввиду отсутствия достаточного количества самолётов и вертолётов, а также господстве российской авиации, управляемая ракета может сильно огорчить британцев. Как мы уже писали выше, эффективность применения из кустарных пусковых установок ощутимо меньше, а значит достичь заявленных скоростей не удастся. Но даже если бойцам удастся произвести стрельбы, то нахождение от линии соприкосновения на расстоянии не больше 30 километров создаёт высокую опасность, ведь российская артиллерия будет открывать ответный огонь. За счёт использования колёсной платформы, Brimstone 2 получает высокую мобильность, вот только успеет ли такой автомобиль скрыться от удара десятков крупнокалиберных РСЗО, большой вопрос.

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Отметим, что до недавнего времени Запад присылал на Украину исключительно устаревшие типы вооружения. Brimstone 2 – это одна из первых самонаводящихся реактивных ракет. Возможно, использовать весь её потенциал не удастся, а переломить ситуация на фронте Brimstone 2 не сможет, но это только начало. Британия показала всем, что готова отправлять в Украину самые продвинутые средства вооружения. Не исключено, что следом подтянутся и другие представители НАТО, а это уже опасный прецедент.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#военные технлогии
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

B-21 Raider – тактический ядерный бомбардировщик за $50 млрд, который устареет ещё до первого вылета
Почему США отказываются передать Украине танки Abrams и самолёты F-16, и куда направят новые $53 млн
В Москве приземлился грузовой Ил-76 с «Шахидами» – Иран может поставить в РФ 2400 дронов Герань-2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России может подорожать бензин и дизельное топливо на 30%, в начале 2023 года
150
В войска поступили новые танки Т-72 модификации Б3М
8
Новая партия современных истребителей Су-35С передана ВКС России
19
Даниил из HappyPC поделился опытом покупки RX 580 8gb из Поднебесной
7
Европейские майнеры находятся на грани разорения, а фермеры из РФ скупают железо для добычи Биткоина
6
Сбер на "потеху публикe" представил отечественного робокота, созданного на китайской платформе
3
Зарубежные специалисты определили лучший робот-пылесос 2022 года
+
Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
9
Radeon RX 7900 XTX станет самой дорогой видеокартой AMD – в Китае цены доходят до $1850
28
Какую видеокарту купить, если у вас есть 40 тысяч рублей и желание играть во все игры даже в 2К
15
В Москве появилась поддельная Кока-Кола
14
В Совете Федерации призвали «не надеяться» на нехватку боеприпасов у России
27
GeForce RTX 3060 8 ГБ на 35% медленнее оригинальной карты RTX 3060 с 12 ГБ памяти
15
Пентагон "выкатил" новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider
9
В топ-10 самых продаваемых процессоров на Amazon не вошел ни один CPU от Intel
20
Астронавт-миллиардер хочет воплотить «Парк Юрского периода» в реальность
17
RX 7900 XT и RX 7900 XTX в Китае будут стоить от $1 230, а эталонные модели – ещё дороже
46
ОПЕК+ резко сократит добычу в ответ на санкции против нефти из РФ, начались мировые "нефтяные войны"
117
Произошла новая масштабная утечка данных – она касается сотрудников магазина DNS
8
Доллар продолжает терять долю в мировых расчётах, снизившись за 2022 год с 58% до 38%
8

Популярные статьи

Американцы и японцы планируют перехватывать гиперзвуковой "Авангард" - почему у них это не получится
30
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих
23
Почему не стоит покупать iPhone, а лучше выбрать Android
79
Украина нашла способ закрыть небо для боевой авиации России – на что способен ЗРК NASAMS
125
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
43
6 простых программных способов снизить нагрев видеокарты ПК и ноутбука в играх
23
Компания Frore Systems представила новую систему охлаждения для центральных процессоров
14
Тестирование и обзор туалетной бумаги "МИР ЧИСТОТЫ" - с картинками и большими буквами
37
Как современные технологии влияют на каждого из нас
12
Доктор Эндрю Хафф: Пандемия COVID-19 результат финансирования США исследований коронавируса в Китае
11

Сейчас обсуждают

DiLouk
13:49
4 звучит как "смерть". Несчастливое число, как у нас 13.
Новая утечка о смартфоне Realme GT Neo 5 показала зарядку мощностью 240 Вт
Кружит голову мимоза
13:48
Мне было достаточно когда я тебя пару раз так развел, что ты два дня с унитаза не слазил в страхе ссался и срался. Это было круто согласись. Эффект был 100% на тебя. Не то что твои 50%. А то что ты к...
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Европеец
13:45
Ну всё логично, Я примерно 50% начала общения вызываю стопроцентное доверие, а потом когда у меня уже аргументы заканчиваются, я могу просто замолчать и ничего не отвечать в ответ. То есть теоретичес...
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Кружит голову мимоза
13:44
Тебя легко вычислить. Ты когда роль примеряешь на себя то темой роли не владеешь до конца. На том и палишься.
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Европеец
13:42
Видишь мне даже дениус 4 верил. А если я реально захочу, я могу вживиться в роли ты в жизни не угадаешь то что это я
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
FiSSmus
13:42
Помечтали и хватит
Какой будет Украина после завершения СВО – кто получит Одессу и Львов, и что останется Киеву
Кружит голову мимоза
13:41
это ты влазишь
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Европеец
13:41
Ты что в разговор влазишь, ты не видишь я рапсиянина кошмарю
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Кружит голову мимоза
13:41
это святое Шешу унизить )))
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
DENI 20
13:40
Ну постебаться то можно?)))
Разоблачаем 20 популярных мифов о компьютерных комплектующих – часть 2
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем