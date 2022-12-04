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Лучшие и худшие предложения видеокарт - анализ розницы в РФ на начало декабря
Иногда нужно смотреть не только на название, но и реальные тесты, ведь за красивым брендом скрывается менее скоростная видеокарта
рекомендации
-21000р на RTX 4080 в Ситилинке
5 видов 4090 в Ситилинке по норм ценам
RTX 3080 за 62 тр в Ситилинке
3070 Ti дешевле 50 тр
i7 13700KF 16 ядер - цена рухнула
3070 за 45 тр в Ситилинке

Рано или поздно каждому геймеру приходится сталкиваться с выбором видеокарты. Некоторые обращаются за советом в интернет, где тысячи блогеров расскажут вам свою точку зрения относительно идеального выбора по разумной цене. Кто-то направится прямиком в магазин, где спросит совета у продавца. Не факт, что в таких случаях можно получить действительного выгодное предложение, поскольку всегда есть соблазн «впарить» новичку залежалый товар. Ну а кто-то старается разобраться самостоятельно. Это трудная задача, требующая времени и сил, ну а в результате вы не только сможете сделать оптимальный выбор, но и сэкономите, ведь не всегда самая дорогая и самая быстрая видеокарта – это синонимы.

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Сегодня мы разберём самые отвратительные предложения в российской рознице. Скорее всего, вы сможете найти и хуже, но мы собрали несколько неадекватных видеокарт, которые не стоит покупать ни при каких условиях. Некоторые наши читатели заявят, что переплата оправдана. Что же, если у вас есть лишение деньги, вы можете купить в ближайший от вас детский дом немного обычных игрушек, ну а мы подумаем над тем, как найти хорошую видеокарту без переплат.

Начнём с GeForce RTX 4090 производства MSI. Отметим, что перед нами сильно переоценённый графический чип, который должен стоить не выше 100 тысяч рублей, но если уж исходить из наших реалий, то в российской рознице можно отыскать предложения на 20 и даже 30 тысяч дешевле. Например, в том же Ситилик видеокарта Palit позволит сэкономить 20 тысяч, ну а переплачивать за бренд в данном случае глупое и необоснованное решение. Кстати, раз уж вы действительно решили взять самую быструю видеокарту на рынке, то побеспокойтесь о блоке питания, ведь эксперты рекомендуют брать мощность от 1 кВт.

Можно смело заявить, что GeForce RTX 4080 является самой переоценённой видеокартой на рынке. Рекомендованная цена этого графического чипа по непонятной причине стартует не с 700, а с 1200 долларов, а в итоге геймеров вынудили переплатить 500 баксов на ровном месте. Ясно, что Дженсен Хуанг хочет зарабатывать, но не такими же методами. Ну и всегда есть те, кто ценит свою продукцию дороже конкурентов. В данном случае перед нами снова MSI. Если вам кажется, что переплата за бренд стоит свеч, то мы вас не отговариваем, но разумный геймер в здравом уме точно не станет покупать никакую GeForce RTX 4080.

GeForce RTX 3090 Ti и вовсе стоит 122 тысячи рублей. Проблема в том, что в какой-то момент NVIDIA стала отказываться от скидок на флагманы предыдущего поколения, ну а перед нами одна из партий, которую магазин закупал дороже, чем она стоит сегодня. Получается, что ритейлер в любом случае теряет деньги, а вопрос лишь в том, сколько глупцов можно найти на просторах России. Сюда же прибавьте и GeForce RTX 3090 за 109 тысяч. Обе видеокарты стоят дороже GeForce RTX 4080, но ощутимо слабее нового флагмана. Ну а вы помните, что мы вам рекомендовали обходить GeForce RTX 4080 стороной. Представьте себе, насколько всё плохо с GeForce RTX 3090 Ti.

За 53 тысячи вы можете найти GeForce RTX 3070. Если вы не разбираетесь в названиях и сериях видеокарт, то такой выбор может показаться логичным, вот только за 49 тысяч в продаже GeForce RTX 3070 Ti. Последняя намного быстрее, а в итоге вы платите больше, а получаете меньше. Как видите, иногда разница в цене так высока, что даже за менее скоростные графические чипы просят больше только потому, что их выпустила компания с мировыми именем. А может GeForce RTX 3070 после разгона на суперэффективной системе охлаждения окажется быстрее? И не мечтайте. 

рекомендации
4080 MSI Gaming в продаже
i5 13600K 14 ядер - дешевле и быстрее i7 12700K
MSI 3050 за 26 тр в Ситилинке
RTX 4080 - 6 видов в Регарде
3070 Ti - обвал цен дошел до нас, смотри
Новый 13700K и KF дешево в Регарде
3060 Ti MSI дешевле 40 тр
Ryzen 7700X 4.5GHz = цена рухнула!
Цена RTX 3070 идет к 40 тр
13600K очень дешево в Регарде
4 вида RTX 4090 в Регарде
RTX 3090 уже за 100 тр с началом

Ничего не меняется в среднем ценовом сегменте, где за GeForce RTX 3060 Ti просят 45 тысяч рублей. Мало того, что цена сильно завышена, ведь в американских магазинах аналогичный графический чип можно купить за 400 долларов, так ещё и нас вынуждают платить за бренд. Не придумывайте велосипед, ведь за 35 тысяч можно взять аналогичную по быстродействию модель от Palit. Последняя не имеет такой шикарной системы охлаждения, но зато стоит на 10 тысяч рублей дешевле. Ну и добить нас решила GIGABYTE, GeForce RTX 3060 которая предлагается за 38 590 рублей. Учтите, что версия с приставкой «Ti» намного быстрее, ну а NVIDIA предусмотрительно оснастила менее скоростной графический чип большим количеством памяти. Выходит, что доверять можно только тестам, тогда как даже по количеству памяти сложно понять, какая видеокарта быстрее.

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#nvidia #видеокарты #оптимальные ценовые предложения
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